ترامب يعبر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق حول غزة

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن (رويترز) – تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بدعم الضمانات الأمنية في قطاع غزة بعد مرور عامين على اندلاع الصراع هناك، وعبر عن اعتقاده بأن الاتفاق على إطلاق سراح باقي الرهائن على وشك الانتهاء.

وفي حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، أضاف ترامب “أعتقد أن هناك احتمالا لننعم بالسلام في الشرق الأوسط” وليس فقط غزة.

وأوضح أنه سيناقش الوضع في غزة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يزور الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف مبعوث واشنطن الخاص وجاريد كوشنر مبعوث ترامب السابق إلى الشرق الأوسط خلال ولايته الأولى توجها إلى مصر يوم الثلاثاء للانضمام إلى المفاوضات هناك.

وتمثل هذه المباحثات على ما يبدو أكثر محاولات التفاوض الواعدة لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت قطاع غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وقال ترامب في بداية اجتماعه مع كارني في المكتب البيضاوي “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بخصوص الشرق الأوسط من شأنه أن يحقق السلام هناك بعد كل هذه السنوات”.

وردا على سؤال عن الضمانات الأمنية التي تود الولايات المتحدة تقديمها، تعهد ترامب بالمساعدة دون الإدلاء بتفاصيل.

وقال “نتمتع بقوة كبيرة، وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من التزام الجميع بالاتفاق”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)