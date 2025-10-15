التلمذة المهنية في سويسرا: كيف يقنع نظام التعليم المزدوج الخبراء من جميع أنحاء العالم

تعتبر سويسرا بنظامها التعليمي المزدوج، العملي والنظري، نموذجًا يحتذى به على المستوى الدولي. في كورسال ببرن، أراد خبراء وخبيرات من جميع أنحاء العالم التعرّف على كيفية عمل نظام التلمذة المهنية - وما هي الحجج التي يمكنهم استخدامها لتعزيز التعليم والتدريب المهني في بلدانهم. فالمجموعة التي يتم إرشادها عبر الممرات في فترة ما بعد الظهيرة في بدايات الخريف ليست هناك لقضاء ليلة مريحة. إنهم.نّ مهتمون.ات بالمتدربين.ات.

وتعد زيارات الضيوف من جميع أنحاء العالم جزءًا من الحياة اليومية في فندق كورسال. والمجموعة المتجوّلة في أروقة الفندق في برن في هذا المساء من أواخر الصيف، ليست هنا لقضاء الليلة، بل لدراسة نظام التعليم في سويسرا.

وتتكون المجموعة من حوالي عشرين عضوًا من دول مثل هايتي، وقرغيزستان، وموزمبيق، وكمبوديا وإندونيسيا، ولاوس، وسافر جميعهم إلى سويسرا لمعرفة المزيد عن نظام التعليم والتدريب المهني النموذجي. وكان سبب الرحلة هو المؤتمر الدولي للتعليم والتدريب المهني الذي انعقد في لوزان بداية شهر سبتمبر.

ونظمت الزيارة منظمة هيلفيتاس، المتخصصة في المجال التنموي. وتقول سابرينا فورملي، رئيستها المشاركة: “أردنا أن نمنح المشاركين.ات نظرة عملية على نظام التعليم والتدريب المهني السويسري بعد المؤتمر”.

مصدر إلهام لإصلاح قطاع التعليم

يأخذ البرنامج بيد المشاركين والمشاركات عبر المحطات التي يمر بها المتدربون.ات في سويسرا أيضًا، من مركز التوجيه المهني إلى المدارس المهنية، فالجمعيات الصناعية، ثم زيارة مقار الشركات. وقد شارك في البرنامج حوالي 60 شخصًا من عشر دول، بما في ذلك مسؤولي.ات مشروعات بجمعيات هيلفيتاس وسويسكونتاكت، ومندوبين حكوميين، بالإضافة إلى ممثلين وممثلات عن القطاع الخاص.

وقالت فورملي: “لا تشكّل الزيارة إلى سويسرا مصدر إلهام لإدخال إصلاحات فحسب، بل تتيح أيضًا تبادل النهج المبتكرة بين البلدان”. ولا يوجد نظام مزدوج مثل النظام الموجود في سويسرا، حيث يذهب الشباب إلى المدرسة، ويعملون في شركة في نفس الوقت، وهو نظام غريب عن معظم البلدان الأصلية للضيوف.

لماذا دورة تدريبية للتوجيه المهني؟

بالنسبة إلى الضيوف القادمين من الخارج، تعتبر الدورة التدريبية للتوجيه المهني مفهومًا غير مألوف، لكنهم يتعلمون بسرعة. يتساءل خانونجديث فيفاكوني، القادم من لاوس والمسؤول عن تدريب الموظفين الشباب في شركة كبيرةً ضاحكًا: ” ”هل تكون تقبلون إذا عيّنّا شخصا ما للمشاركة بإحدى هذه الدورات التدريبية؟“.

ويدرك كريستوف تشابيت من قسم الموارد البشرية في فندق كورسال ما يقصده السائل. ويردّ: “في بعض الأحيان قد يكون من الصعب العثور على مهمة مناسبة تمنح المتدرّب أو المتدربة نظرة ثاقبة في المجال الذي وجّه إليه”. ولكن في النهاية، يستفيد كلا الطرفين. يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص مناسبًا للمهمة، ويمكن للشاب.ة تقييم ما إذا كان هذا العمل يناسبه.ا بشكل أفضل.

وكورسال ببرن، فندق من فئة أربع نجوم يضم العديد من المطاعم، والحانات، وبهو كبير لاستضافة المناسبات والمؤتمرات. ويوفّر الفندق برامج تدريبية مختلفة، من التدريب المهني التجاري إلى الطهي، ويوظف 21 متدربًا هذا العام.

وذكر تشابيت عدة مرات كيف أصبح من الصعب العثور على شباب متحمس للتدريب المهني. ومن ناحية أخرى، فإن الضيوف الدوليين على دراية أكثر بالمشكلة المعاكسة؛ فهم يريدون معرفة كيف يتعرف الشباب في سويسرا على التلمذة المهنية المتاحة.

إعجاب كبير بمركز المعلومات المهنية

تقول ألتيناي مولدويفا، العاملة في مشروع “شيبر” الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والذي يعمل على توسيع نظام الدورات التدريبية في الشركات في قرغيزستان لزيادة فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، بحماس: “لقد أطلقنا على الشباب اسم “المواهب”.

وقد أُعجبت مولدويفا بشكل واضح بالنظر إلى الشباب في سويسرا، كأفراد مستقلّين.ات، ويتم دعمهم عن كثب في مشوارهم المهني. في قرغيزستان، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي سابقًا، لا يزال النظام هرميًا للغاية، ويركز على الوظائف أكثر من الأشخاص.

على شرفة كورسال، توقف كريستوف تشابات (الثاني من اليسار، بالقرب من الشرفة) لالتقاط صورة سيلفي للمجموعة. Swissinfo.ch

كما تحدث تشابيت من كورسال، عدة مرات عن طريقة التعامل مع الطلاب. ففي الماضي، كانت ساعات العمل، في المطبخ خاصّةً، طويلة. وكانت اللهجة في بعض الأحيان عسكرية تقريبًا. “لحسن الحظ، لم يعد هذا هو الحال اليوم”.

وتقود الجولة الاستكشافية الفريق أيضًا إلى غرفة في الفندق. فيتفحصها المشاركون.ات باهتمام، وتلتقط إحدى السيدات صورة للحمام، وتقف أخرى أمام النافذة، وتسأل مندوب الفندق عن مكان وجود مواقع التراث العالمي لليونسكو. فيجيب تشابيت مشيرا إلى البلدة القديمة في برن، وجبال إيغر، ومونش، ويونغفراو.

لكن للأسف، تقع الغرفة في طابق منخفض جدًا من الفندق. فنتجه إلى الشرفة في الطابق الخامس، حيث نضمن هذه المرة إطلالة رائعة. تغطي السحب جبال الألب، لكن تشكّل المدينة القديمة وجبل غورتن، خلفية رائعة لالتقاط صور السيلفي.

تحفيز النساء على العمل في المهن الذكورية

كوربي فلورانت swissinfo.ch

رغم سعة الفوارق بين سويسرا وبلدانهم.نّ الأصلية، تظل هناك قواسم مشتركة. ويرأس فلورانت كيربي مشروع “بروفيس” في هايتي، الهادف إلى تحسين فرص العمل للشباب والنساء بشكل مستدام، من خلال مهام عملية ودروس نظرية.

كما هو الحال في سويسرا، هناك أيضًا مهن نموذجية للذكور وأخرى للإناث في هايتي، حيث تتقاضى الأخيرة أجورًا أقل. لقد كان المشروع ناجحًا. “في البداية، لم يكن لدينا أي امرأة في هذه القطاعات. والآن، هناك 40 امرأة” في النجارة، على سبيل المثال. وغالبًا ما يجب إقناع والد المرأة أولًا، ولكن هذه ليست مشكلة في العادة.

من أجل تحفيز الراغبين.ات في خوض هذه التجربة، تعرض الشابات ما يمكنهن القيام به في المناسبات. وهن يبرزن بشكل إيجابي في معظم الأحيان. ويقول كيربي: “إنهن مهتمات بالتفاصيل. على سبيل المثال، كعاملات في مجال الأرضيات أو الدهانات. ويبدأ البعض منهن مشروعاتهنّ الصغيرة الخاصة بهنّ مبكّرا.

يتيح مشروع “بروفيسي” للشابات في هايتي الوصول إلى مهن كانت تقليديًا مهنا ذكورية. Profese

التدريب المهني: أساس متين

بعد نظرة سريعة حول مطبخ كورسال، توجّه حزمة أخيرة من الأسئلة لتشايت وليفيا ريبر، وهي متدربة تجارية في السنة الثانية من التدريب المهني، والتي قادت النصف الثاني من المجموعة في الفندق.

وتريد إحدى المشاركات من نيبال معرفة لماذا اختارت هذه الأخيرة التدريب المهني. ولا تحتاج ريبر إلى التفكير طويلًا. فقد أرادت تعلم اللغات، وهي تحب العمل مع الجمهور. “التدريب المهني أساس جيد”، ويترك العديد من الخيارات مفتوحة.

لا أحد في سويسرا قد يجادل في ذلك. فنظام التعليم المزدوج راسخ، ومؤهلات التلمذة المهنية بدايةٌ لمسيرة مهنية ناجحة.

في بلدان أخرى، لا يحظى التدريب المهني بالتقدير الكبير. وتعمل جاياسيلان سوميترا في جاكرتا، إندونيسيا، مقر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وهي مسؤولة عن مبادرة ممولة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لتعزيز التعليم التقني الموجه نحو الممارسة في بلدان، مثل كمبوديا ولاوس. وأعربت عن إعجابها بقصص نجاح المتتلمذين.ات المهنيين.ات في سويسرا، بشكل خاص.

“تُظهر سويسرا أنّه يمكنك التفوق في التدريب بطرق مختلفة”. من المهم الآن أيضًا إقناع الحكومات، والشركات بأنّ الاستثمار في المتدربين أمر يستحق العناء.

جاياسيلان سوميترا swissinfo.ch

من التدريب إلى التوظيف النموذجي

ويوضح كريستوف تشابيت، غالبًا ما يكون الشباب المتدرّب من بين أفضل الموظفين.ات في نهاية فترة التدريب المهني. “فهم.نّ يعرفون.ن مجالات مختلفة من الشركة، وهم شباب ومتحمسون.ات”. وتستفيد الشركة أيضًا من وجهة نظرهم.نّ المتميّزة وأفكارهم.نّ الجديدة. “إنّ الجيل الشاب هو قاعدة عملائنا في المستقبل”.

وقد سحب خانونغديث فيفاكوني من لاوس، هاتفه المحمول وسجّل كلمات تشابيت الختامية. وحتى الآن، لم يكن متأكدًا ممّا يمكن للشركة كسبه من الاستثمار في التدريب المهني. “لكن أقنعني هذا المفهوم”، كما يقول.

تحرير: مارك لوتينيغير

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

