هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2020 12:07 م

(© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER)

تعتبر تكاليف المعيشة في سويسرا من بين أعلى المعدلات الموجودة في عالم اليوم، مع احتلال مدينتي جنيف وزيورخ باستمرار موقع الصدارة لقائمة المدن الأغلى في العالم.

وكان القرار الذي اتخذه المصرف الوطني السويسري في 15 يناير 2015 بالتخلّى عن السعر الأدنى لصرف الفرنك مقابل اليورو، قد أدّى إلى زيادة مشطّة في قيمة الفرنك، ما جعل أسعار البضائع والخدمات السويسرية أعلى من ذي قبل بالمقارنة مع البلدان الأخرى في منطقة اليورو.

وعلى الرغم من تلاشي الآثار المباشرة لفك ارتباط العملة - مع استعادة الفرنك السويسري لقيمة صرفه الرمزية المتمثلة بـ 1,20 يورو للفرنك الواحد في أبريل 2018 - إلّا أن الأسعار لا تزال مرتفعة.

وفي مايو 2018، كشفت دراسة نشرها مصرف "يو بي إس" أن زيورخ وجنيف تتصدران قائمة المدن الأكثر تكلفة في العالم، متقدمتين على أوسلو وكوبنهاغن ونيويورك.

ملفات ما الذي يُمكن أن تقتني بهذا الفرنك؟ سؤال يتردد على جميع الألسنة: ما الذي يُمكن أن تحصل عليه حقا بفرنك سويسري في بلد يُعتبر واحدا من أغلى الأماكن في العالم فيما يتعلق بمستوى العيش والتكاليف؟ في هذا الملف، نقدم لك باقة من المواضيع التي أعددناها حول هذا الموضوع المثير لاهتمام واسع.



وبحسب هذه الدراسة، يمكن أن يتجاوز إيجار شقة صغيرة مؤلفة من غرفتي نوم 2,000 دولاراً شهرياً بسهولة في هذه المدن. كما أن تكاليف التأمين الصحي الإجباري (ما لا يقل عن 335 دولاراً شهرياً) وتكاليف النقل (468 دولاراً شهرياً في المتوسط) والمواد الغذائية (458 دولاراً في المتوسط للشخص الواحد)، سرعان ما تؤدي إلى تلاشي مرتبك الشهري.



وفي المتوسط، يزيد إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسر في سويسرا بحوالي 60% عن متوسط الإنفاق في الإتحاد الأوروبي ، بحسب الارقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي"يوروستات"رابط خارجي.

رغم هذه النفقات، فان التوفر على أعلى المرتبات فى العالم يعني أن سكان زيورخ وجنيف يتمتعون بقدرة شرائية كبيرة، حيث تحتل المدينتان المرتبة الثانية والرابعة وفق مؤشر الاستهلاك السنوي الذي يصدره اتحاد المصارف السويسرية "يو بي أس" - بين لوس انجلوس (التي تحتل الصدارة) وميامي التي تاتي في المرتبة الثالثة.

وعلى سبيل المقارنة، يتعين على عاملٍ في القاهرة أن يعمل حوالي 133 يوماً قبل أن يتمكن من شراء أحدث أجهزة "آي فون"، بينما لا ينتظر العامل في زيورخ سوى 4,7 يوماً، بحسب تقرير "يو بي أس".

ولاحتساب تعادل القوة الشرائية، تلجأ مجلة الأعمال البريطانية "ذي إيكونوميست" إلى أسلوب بسيط، يتمثل بمقارنة سعر وجبة بيغ ماك (Big Mac) في سلسلة مطاعم ماكدونالدز. ووفقا لمؤشر "بيغ ماك" لشهر يناير 2019، يتعيّن على السويسريين دفع مبلغ 6,45 دولاراً لنفس وجبة الهمبرغر التي تكلف 5,58 دولاراً في الولايات المتحدة، وهو ما يعني وجود مغالاة في تقدير قيمة الفرنك وبنسبة 18,7%.

عموما، يتوفر المكتب الفدرالي للإحصاء على المزيد من المعلومات المُحيّنة حول الأسعار على هذا الموقع.رابط خارجي

swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة تكاليف المعيشة 14 أبريل 2020 - آخر تحديث - 12:07 تعتبر تكاليف المعيشة في سويسرا من بين أعلى المعدلات الموجودة في عالم اليوم، مع احتلال مدينتي جنيف وزيورخ باستمرار موقع الصدارة لقائمة المدن الأغلى في العالم. وكان القرار الذي اتخذه المصرف الوطني السويسري في 15 يناير 2015 بالتخلّى عن السعر الأدنى لصرف الفرنك مقابل اليورو، قد أدّى إلى زيادة مشطّة في قيمة الفرنك، ما جعل أسعار البضائع والخدمات السويسرية أعلى من ذي قبل بالمقارنة مع البلدان الأخرى في منطقة اليورو. وعلى الرغم من تلاشي الآثار المباشرة لفك ارتباط العملة - مع استعادة الفرنك السويسري لقيمة صرفه الرمزية المتمثلة بـ 1,20 يورو للفرنك الواحد في أبريل 2018 - إلّا أن الأسعار لا تزال مرتفعة. وفي مايو 2018، كشفت دراسة نشرها مصرف "يو بي إس" أن زيورخ وجنيف تتصدران قائمة المدن الأكثر تكلفة في العالم، متقدمتين على أوسلو وكوبنهاغن ونيويورك. وبحسب هذه الدراسة، يمكن أن يتجاوز إيجار شقة صغيرة مؤلفة من غرفتي نوم 2,000 دولاراً شهرياً بسهولة في هذه المدن. كما أن تكاليف التأمين الصحي الإجباري (ما لا يقل عن 335 دولاراً شهرياً) وتكاليف النقل (468 دولاراً شهرياً في المتوسط) والمواد الغذائية (458 دولاراً في المتوسط للشخص الواحد)، سرعان ما تؤدي إلى تلاشي مرتبك الشهري. وفي المتوسط، يزيد إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسر في سويسرا بحوالي 60% عن متوسط الإنفاق في الإتحاد الأوروبي ، بحسب الارقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي"يوروستات". رغم هذه النفقات، فان التوفر على أعلى المرتبات فى العالم يعني أن سكان زيورخ وجنيف يتمتعون بقدرة شرائية كبيرة، حيث تحتل المدينتان المرتبة الثانية والرابعة وفق مؤشر الاستهلاك السنوي الذي يصدره اتحاد المصارف السويسرية "يو بي أس" - بين لوس انجلوس (التي تحتل الصدارة) وميامي التي تاتي في المرتبة الثالثة. وعلى سبيل المقارنة، يتعين على عاملٍ في القاهرة أن يعمل حوالي 133 يوماً قبل أن يتمكن من شراء أحدث أجهزة "آي فون"، بينما لا ينتظر العامل في زيورخ سوى 4,7 يوماً، بحسب تقرير "يو بي أس". ولاحتساب تعادل القوة الشرائية، تلجأ مجلة الأعمال البريطانية "ذي إيكونوميست" إلى أسلوب بسيط، يتمثل بمقارنة سعر وجبة بيغ ماك (Big Mac) في سلسلة مطاعم ماكدونالدز. ووفقا لمؤشر "بيغ ماك" لشهر يناير 2019، يتعيّن على السويسريين دفع مبلغ 6,45 دولاراً لنفس وجبة الهمبرغر التي تكلف 5,58 دولاراً في الولايات المتحدة، وهو ما يعني وجود مغالاة في تقدير قيمة الفرنك وبنسبة 18,7%. عموما، يتوفر المكتب الفدرالي للإحصاء على المزيد من المعلومات المُحيّنة حول الأسعار على هذا الموقع.