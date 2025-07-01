ثمانون عاما على ميثاق الأمم المتحدة … هل مازال يحتفظ بدوره في حفظ السلام؟

السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، ترفع نسخة من ميثاق الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك برئاسة روسيا. EPA/JUSTIN LANE

أحيت الأمم المتحدة الذكرى الثمانين لصدور ميثاقها، في وقت وضعت فيه الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى أوزارها، بينما تواصل روسيا غزوها لأوكرانيا. عن ماذا تنص هذه الوثيقة؟ وهل لا تزال تحظى بالأهمية والاحترام؟ الأجوبة في هذا المقال.

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قبل ثمانين عاماً، صدر ميثاق الأمم المتحدةرابط خارجي. واليوم، عندما يأتي ذكرُه في الأخبار، فعادةً ما يكون ذلك للإشارة إلى أن حدثًا ما – هجومٌ صاروخي أو غزو أو ضمُّ إقليمٍ ما – ينتهك مبادئه ويقوّض أسسه. فما الذي تبقى حقا من هذا النص؟ الإجابة في خمسة أسئلة.

جوهر الموضوع: * ما الذي بقي من ميثاق الأمم المتحدة في الذكرى الثمانين لصدوره؟ * هل الانتهاكات المتكررة لبنود الميثاق مبرر للتخلي عنه؟ * هل حان وقت إصلاح الأمم المتحدة؟

ما هو ميثاق الأمم المتحدة؟

هو النص المؤسّس للأمم المتحدة، وقعّت عليه في الأوّل خمسون دولة خلال مؤتمر سان فرانسيسكو في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد دخل حيّز التنفيذ في يوم 24 أكتوبر من العام نفسه.

يشكّل ميثاق الأمم المتحدة أساس القانون الدولي الحالي، إذ يحدد مبادئه الأساسية. ومن بينها سيادة الدول، والمساواة القانونية بين الأمم، وحظر اللجوء إلى استخدام القوة إلاّ في حالة الدفاع عن النفس أو بقرار من مجلس الأمن، واحترام حقوق الإنسان، والتعاون الدولي.

إنه بمثابة دستور النظام المتعدد الأطراف، وهو معاهدة دولية مُلزمة تتعهد كلّ دولة باحترامها عند انضمامها إلى الأمم المتحدة. ويتألف هذا الميثاق من 111 مادة، مندرجة في 19 فصلاً.

وقد مهّد الميثاق الطريق أيضا إلى نصوص تاريخية أخرى، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، ومؤخرًا الميثاق من أجل المستقبل (2024).

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المزيد بعد ثمانين عامًا من الحرب… ماذا تبقّى من حلم الأمم المتحدة؟ تم نشر هذا المحتوى على وُلدت الأمم المتحدة في أعقاب إعلان 8 مايو 1945 لوقف القتال، وهي تنشد إرساء سلام دائم. وبعد مرور ثمانين عامًا، تواجه المؤسسات الدولية التي أنشئت غداة الحرب تحديًّا صعبًا أمام صعود التيارات المتطرفة وعودة النزاعات المفتوحة. طالع المزيدبعد ثمانين عامًا من الحرب… ماذا تبقّى من حلم الأمم المتحدة؟

ما الهدف منه؟

أساسا، يهدف ميثاق الأمم المتحدة إلى تعزيز السلام في العالم. وهي مهمّة يتعّد بها في المقام الأوّل مجلس الأمن، ولا سيما أعضائه الخمسة الدائمين: الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا. ولكن، في وقت تكثر فيه النزاعات أكثر من أي وقت مضى، يصبح من الصعب الحديث عن أي نجاح.

يؤكد فنسنت شيتيل، أستاذ القانون الدولي في معهد جنيف للدراسات العليا: ”في مواجهة الاستخدام الأحادي للقوة، سواء من قبل روسيا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل، تسود رؤية قاتمة بشأن السلام والأمن. ولكن في مجال التعاون التقني، سُجّلت العديد من النجاحات، وإن كانت أقل وضوحًا“.

كما يضع الميثاق أسس التعاون في عدد من المجالات الأخرى، مثل الصحة والاتصالات والأرصاد الجوية. ويتركّز هذا العمل ضمن نشاط الوكالات التقنية التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقر غالبيتها في جنيف..

هل يُنتهك الميثاق اليوم أكثر مما كان في الماضي؟

إن متابعة سريعة للأخبار – الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة قبل أسبوعيْن على إيران، والغزو الروسي المستمر لأوكرانيا وما تشهده الأراضي الفلسطينية، توحي بأن ميثاق الأمم المتحدة أقلّ احتراماً ممّا كان عليه في الماضي.

ويوضّح فنسنت شيتيل قائلا: “إن هذا بالفعل هو انطباعنا. ولكن لو أمعنّا النظر في المسألة، نجد أن انتهاك القوى العظمى للقانون الدولي ليس أمراً جديداً تماماً”.

قامت العديد من القوى، على مرّ العقود، بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة في عددٍ من النزاعات. ومن بين تلك النزاعات نذكر الحرب الكورية، منذ عام 1950، وحرب فيتنام وتدخّل الولايات المتحدة في الستينات، والغزو السوفياتي لأفغانستان في عام 1979، وحرب العراق التي قادتها واشنطن وحلفاؤها في عام 2003.

يرى هذا الخبير الدولي أن الانتهاكات أصبحت اليوم أكثر ظهوراً للعيان وأكثر انكشافاً للجمهور من أيّ وقت مضى، وذلك بفضل شبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، كما أن هناك وعياً ومعرفة أكبر بالقانون الدولي في أوساط الرأي العام الذي يدينها بقوة أكبر.

ويتابع الأستاذ الجامعي: “لكن ما يثير القلق اليوم هو أن هناك انطباعًا سائداً بأن الأقوياء ينتهكون القانون دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء تبرير قراراتهم، أو إضفاء نوعٍ من الشرعية عليها.”

وتتذرّع الدول عادةً بالمادة 51 من الميثاق التي تكفل الحق في الدفاع عن النفس في حالة “العدوان المسلح”. وهو حكم يُستغل بشكل غير مشروع عندما يقاتل المرء بدعوى الدفاع عن نفسه ضد تهديد غير مبرر.

كما يعتبر الباحث أن تبرير الحكومات لجوئها إلى استخدام القوة بذريعة السعي لتغيير النظام، كما فعلت الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل في السنوات الأخيرة في سياقات مختلفة، تعبير آخر على هذا التحوّل.

خلال مؤتمر سان فرانسيسكو، الذي عقد بين 25 أبريل و26 يونيو 1945، عملت وفود من 50 دولة على صياغة محتوى ميثاق الأمم المتحدة. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

رغم ذلك، هل لا يزال للميثاق وزنٌ اليوم؟

إذا كانت الدول لم تكفّ عن التذرّع بالميثاق، بنسب متفاوتة، لتبرير مواقفها أو للدفاع عن نفسها، فهذا دليلٌ على أهميته الرمزية. فالصين، على سبيل المثال، تتحجج دائماً بمبادئ السيادة وعدم التدخل، التي ينص عليها الميثاق، للردّ على الانتقادات التي تتهمّها بعدم احترام حقوق الإنسان. حتى عندما تصدر تلك الاتهامات عن الأمم المتحدة.

لكن الأرجح أن الميثاق لا يزال يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للدول الصغرى مثل سويسرا. يقول الأستاذ الجامعي في هذا الصدد: “يمكن للدول القوية أن تستند إلى قانون الأقوى. لذلك يبقى ميثاق الأمم المتحدة عامل استقرار وأمن بالنسبة للدول الضعيفة”.

كما لعب الميثاق والأمم المتحدة دورًا في تصفية الاستعمار، ممهّداً بذلك الطريق لاستقلال الدول المُستعمرَة. وخلال ثمانين عامًا، ارتفع عدد أعضاء الأمم المتحدة من 50 إلى 193 عضوًا.

منظر جوي للجدارية المؤقتة للفنان السويسري والفرنسي سايبي، بعنوان ”عالم في طور التقدم“، والتي تصور طفلين يرسمان عالمهما المثالي، في قصر الأمم في جنيف. قدمت سويسرا هذه الجدارية هدية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لميثاق الأمم المتحدة. KEYSTONE/Valentin Flauraud

هل يمكن إصلاح الميثاق؟

الآلية موجودة وقائمة. هناك مادتان (108 و109) تسمحان بإدخال تعديلات على الميثاق، شريطة أن تحظى بتأييد ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وجميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وقد عُدّل الميثاق منذ ظهوره مرات عديدة. ومن ذلك إضافة أعضاء غير دائمين إلى مجلس الأمن، مما أدّى إلى ارتفاع عدده الإجمالي من ستة إلى عشرة أعضاء، وتوسيع عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، من 18 إلى 27 ثم 54 عضوًا.

واليوم، تتوالى الدعوات إلى إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً. منها دعوة الائتلاف من أجل إصلاح ميثاق الأمم المتحدةرابط خارجي إلى عقد مؤتمر عام (وهذا سيكون الأوّل من نوعه، مع أن المادة 109 تنص على ذلك) لمراجعة الميثاق مراجعةً شاملة.

وتؤيّد كلٌّ من البرازيل وجنوب إفريقيا والهند هذا الطلب. ويأتي في صلب النقاش وضعية مجلس الأمن، المشلول بسبب استعمال حق الفيتو من قبل أعضائه الدائمين. ولقد تبيّن للجميع أنّه لن يتسنّى تغيير تركيبته، التي تعكس توازن القوى في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلاّ بتعديل الميثاق.

لا أحد يرى في التخلّي عن حق الفيتو أمراً واقعياً، لكن توسيع العضوية الدائمة لتشمل على سبيل المثال دولاً من إفريقيا أو من أمريكا الجنوبية قد يكسب عطف قطاعٍ من المجتمع الدولي.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: هل لديكم أسئلة؟ بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإصداره، نكرس سلسلة خاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ما الذي تريد أن تعرفة على وجه الدقة ؟ شارك في الحوار 2 إعجاب عرض المناقشة

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة من الفرنسية: موسى آشرشور

المراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد