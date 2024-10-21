جنيف: نحو 3000 شخص يتظاهرون من أجل فلسطين

تظاهر حوالي 3000 شخص من أجل فلسطين في جنيف. Keystone-SDA

شارك ما يقرب من 3000 شخص في مسيرة تضامنية مع فلسطين في جنيف. وقد نظّمت المسيرة حركةُ المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي أس".

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وانتقدت الحركة في مسيرتها المنظّمة يوم السبت، تقاعسَ سويسرا في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في الحرب على غزة. وقالت حركة المقاطعة: ”يجب فرض حظر عسكري ومقاطعة اقتصادية [لإسرائيل] على الفور“.

ودعت الحركة السكان إلى التعبئة ضد الإبادة الجماعية المستمرة، على حد تعبيرها. ووفقًا لحركة المقاطعة، فإن هذه ”الجرائم“ تنتهك القانون الدولي الإنساني. وذكّرت “بي دي أس” بأن محكمة العدل الدولية قد أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والتمييز المنهجي ضد السكان.

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ووفقًا لحركة المقاطعة، فإن سويسرا، وهي الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، ”تخلّت عن التزاماتها الأخلاقية والقانونية“.

وقد صنّفت ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك حملة “بي دي أس” رسميًا على أنها معادية للسامية. وتسبّبت المظاهرة، التي شارك فيها ما بين 2,500 و3,000 شخص وفقًا لشرطة جنيف، في تعطيل حركة المرور بشكل كبير. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث.

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