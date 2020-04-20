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في كواليس SWI swissinfo.ch اشتدّ الإقبال.. وتوزّع العاملون.. أكثر من أي وقت مضى!

جهاز حاسوب فوق منضدة

على إثر تفشي جائحة كوفيد – 19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، شهد عدد المستخدمين الباحثين عن المحتويات المنشورة على موقع SWI swissinfo.ch ارتفاعا غير مسبوق. في الوقت نفسه، تم إغلاق مكاتب التحرير في برن، وتوزع الصحفيون منذ منتصف شهر مارس الماضي على جميع أنحاء البلاد. فيما يلي، إطلالة من وراء الكواليس لمعرفة كيف نواصل العمل لنشر الأخبار حول سويسرا في شتى أنحاء العالم.

كما هو معلوم، ازداد الطلب على المحتويات الإعلامية المتعلقة بأزمة فيروس كورونا بشكل كبير في كل مكان إلا أن عددا محدودا من وسائل الإعلام سجّل نسبة نمو تماثل ما شهدته منصة SWI swissinfo.ch.  في شهر مارس 2020، حيث وصلت الأخبار والمقالات المتعمقة المنشورة عليها بعشر لغات إلى عدد قياسي من الأشخاص.

في الوقت الحالي، يبدو أن حاجة الجمهور للوصول إلى محتويات متاحة وتتسم بالموضوعية حول فيروس كورونا في سويسرا غير قابلة للإشباع. ففي اللغات العشر التي تنشر بها SWI swissinfo.ch محتوياتها، ازداد عدد المستخدمين بأكثر من ثلاثة أضعاف وارتفع إجمالي الوقت المُقضّى من طرف المتصفحين على المنصة سبع مرات، كما يتجلى من خلال أرقام netmetrix، وهي منظمة تدقيق مستقلة تعمل في هذا المجال.

رسم بياني
(swissinfo.ch)

هذا مؤشر واضح على مدى الأهمية التي تحظى بها المعلومات المتعددة اللغات المتعلقة بسويسرا لدى العديد من الأشخاص. كما تظهر ردود فعل المستخدمين والنقاشات التي تدور بينهم على شبكات التواصل الاجتماعي التنوع الشديد للقراء والمتصفحين، فهناك السويسريون والسويسريات المقيمون في الخارج، والأشخاص الذين لديهم علاقات تجارية مع سويسرا، والمغتربون، وطالبو اللجوء ، وممثلو وسائل الإعلام الدولية، والسياح، والمسافرون من رجال الأعمال أو حتى الباحثون الذين يعتمدون على البيانات المنشورة على موقعنا.

هذا العرض المتنوع لا يمكن أن تتم عملية تصوره وبلورته ونشره إلا من قبل مجموعة تتسم بقدر كبير من عدم التجانس. ففي منصةSWI swissinfo.ch  المتعددة اللغات والوسائط، يعمل أشخاص يقدُمون من جميع القارات تقريبًا ومن العديد من الفضاءات الثقافية.

هذا التنوع يظهر، على سبيل المثال، من مساهمات أعضاء مختلف هيئات التحرير في وسم  #StayHomeChallengeالتي تم مشاركتها على حسابات إنستغرام المتعددة. ويُمكن العثور أدناه على المجموعة الكاملة لمقاطع الفيديو القصيرة هذه على حسابنا باللغة العربية:

هذا التنوع ينعكس أيضًا في الأماكن التي يعمل فيها الصحفيون وجميع موظفي SWI swissinfo.ch  في الوقت الحاضر. فهم يتوزعون على مختلف المناطق اللغوية في البلاد، ويُتابعون ردود فعل السكان في البلديات الصغيرة مثل "كورتيون" Courtion أو"موريكن" Möriken ، وفي ضواحي المدن الكبرى مثل"ديتيكون"  Dietikon أو"إيتيغن" Ittigen ، وفي المنتجعات السياحية مثل "شبيتس" Spiez أو "فالس" Vals أو في مدن مثل لوزان أو برن أو زيورخ.

في معرض الصور التالي، يمكنك الشروع في القيام برحلة سريعة إلى سويسرا، تكتشف من خلالها بعض مواقع العمل عن بُعد لعدد من العاملين فيSWI swissinfo  وإلقاء نظرة خاطفة من نوافذ بيوتهم أو شققهم.

Ländliche Landschaft

موظفة في قسم الاتصالات والتسويق، برن.

Blauer Himmel und Bäume

صحافية فيديو، برن.

Balkon. Sicht auf Bäume

صحافي في القسم الروسي، برن.

Balkon. Sicht auch Stadt. Blauer Himmel

صحافية مكلفة بشبكات التواصل الاجتماعي في القسم الألماني، برن.

Sicht auf Dach eines Gebäudes

صحافي من القسم البرتغالي، برن.

Arbeitsplatz mit Computerinfrastruktur

موظف في قسم الإتصال والتسويق، برن.

Sicht auf Aare, Bäume und Schwimmbar

صحافية في القسم الإسباني، برن.

Sicht auf längliches Gebäude

نائب رئيسة التحرير، برن.

Sicht auf kleines Quartier

مصمم رسوم بيانية، برن.

Sicht auf Garten

متخصّصة في مجال التوثيق، إيتيغن، كانتون برن.

Sicht auf grüne Wiese. Daneben fährt ein Zug durch

صحافية في القسم الألماني، "ليس"، كانتون برن.

Sicht auf alten Baumbestand

تقنية في مجال المعلوماتية، "بيل/بيان"، كانتون برن.

Ländlich. Sicht auf grüne Wiese

صحفية فيديو، "دومبيير"، كانتون فريبورغ.

Sicht auf Quartier. Ein Schwimmbad gibt es auch

صحافي بالقسم العربي، "كورتيون"، كانتون فريبورغ.

Ländliche Landschaft

مبرمج في مجال المعلوماتية، "كورماجون"، كانتون فريبورغ.

Arbeitsplatz mit Computer

صحافي في القسم البرتغالي، فريبورغ.

Strahlen blauer Himmel. Sicht aus Balkon.

صحافي من القسم العربي، "مارلي"، (كانتون فريبورغ).

Gasse zwischen zwei genfer Hochhäuser

صحافي من القسم الفرنسي، جنيف.

Sicht auf Garten und See

مسؤول عن تطوير الصيغ والأشكال، "شبيتس"، كانتون برن.

Arbeitsplatz mit Computer

صحافي من "تي فو سفيتزيرا" tvsvizzera.it، "بريغانزونا"، كانتون تيتشينو.

Arbeitsplatz mit Computer und offener Agenda auf dem Tisch

صحافي من "تي فو سفيتزيرا" tvsvizzera.it، جيب "كامبيوني ديتاليا"، إيطاليا.

Sicht auf Bäume und Haus

صحافي من القسم العربي، سولوتورن.

Sicht auf Dorf. Leicht grauer Himmel an dem Tag

مصور فوتوغرافي، "موريكن"، كانتون أرغاو.

Sicht auf Garten mit einzelnem Baum

صحافي متخصص في مجال البيانات، "فيتينغن"، كانتون أرغاو.

Arbeitsplatz mit Katze auf dem Tisch, neben einem Computer

صحافية من القسم الصيني، "ديتيكون"، كانتون زيورخ.

Fenstersicht auf Hochhaus

صحافية من القسم الياباني، زيورخ.

Sicht auf Strasse und Blockhäuser. Zwei Türme in der Ferne sichtbar

مطور المجموعات، زيورخ.

Sicht auf Quartier in Zürich

صحفي فيديو، زيورخ.

Sicht auf Bäume. Strahlend blauer Himmel

صحفي من القسم البرتغالي، "إيرلينباخ"، كانتون زيورخ.

Sicht auf Quartier und Gartensitzplatz

المسؤول عن الجمهور والإبتكار، "أوستر"، كانتون زيورخ.

Sicht durch eine Gasse auf älter Chalet

صحافي من القسم الألماني، "فالس"، كانتون غراوبوندن.

معرض صور يكشف فيه عاملون في SWI عما يُشاهدونه من خلال نوافذ بيوتهم

على عكس الوحدات الأخرى التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG – SSR) ، تشتغل SWI swissinfo.ch منذ أكثر من عشرين عاما بشكل حصري على شبكة الإنترنت. لذلك، كان من البسيط نسبيًا إنتاج المحتويات المهيئة للنشر اللغوية على المواقع اللغوية العشرة وعلى أكثر من ثلاثين حسابًا على شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة من المنزل.

أما الإستثناء الوحيد فتمثل في تأجيل إطلاق الإصدار الجديد للمنصّة لبضعة أسابيع فقط.

تبعا لذلك، فإن سير العمل الصحفي متواصل دون وجود عوائق كبيرة. مع ذلك، فإن الاتصالات المباشرة والنقاشات وتبادل وجهات النظر التي عادة ما تتم في فضاءات العمل المفتوحة في مقرنا الرئيسي تظل أمورا لا غنى عنها.

هل لديك أسئلة حول SWI swissinfo.ch أو اقتراحات؟ اترك تعليقك في الأسفل أو اكتب لنا مباشرة عبر بريدنا الإلكترونيرابط خارجي.


(نقله إلى العربية وعالجه: كمال الضيف)

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