هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2020 12:15 م

على إثر تفشي جائحة كوفيد – 19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، شهد عدد المستخدمين الباحثين عن المحتويات المنشورة على موقع SWI swissinfo.ch ارتفاعا غير مسبوق. في الوقت نفسه، تم إغلاق مكاتب التحرير في برن، وتوزع الصحفيون منذ منتصف شهر مارس الماضي على جميع أنحاء البلاد. فيما يلي، إطلالة من وراء الكواليس لمعرفة كيف نواصل العمل لنشر الأخبار حول سويسرا في شتى أنحاء العالم.

كما هو معلوم، ازداد الطلب على المحتويات الإعلامية المتعلقة بأزمة فيروس كورونا بشكل كبير في كل مكان إلا أن عددا محدودا من وسائل الإعلام سجّل نسبة نمو تماثل ما شهدته منصة SWI swissinfo.ch. في شهر مارس 2020، حيث وصلت الأخبار والمقالات المتعمقة المنشورة عليها بعشر لغات إلى عدد قياسي من الأشخاص.

في الوقت الحالي، يبدو أن حاجة الجمهور للوصول إلى محتويات متاحة وتتسم بالموضوعية حول فيروس كورونا في سويسرا غير قابلة للإشباع. ففي اللغات العشر التي تنشر بها SWI swissinfo.ch محتوياتها، ازداد عدد المستخدمين بأكثر من ثلاثة أضعاف وارتفع إجمالي الوقت المُقضّى من طرف المتصفحين على المنصة سبع مرات، كما يتجلى من خلال أرقام netmetrix، وهي منظمة تدقيق مستقلة تعمل في هذا المجال.



(swissinfo.ch)

هذا مؤشر واضح على مدى الأهمية التي تحظى بها المعلومات المتعددة اللغات المتعلقة بسويسرا لدى العديد من الأشخاص. كما تظهر ردود فعل المستخدمين والنقاشات التي تدور بينهم على شبكات التواصل الاجتماعي التنوع الشديد للقراء والمتصفحين، فهناك السويسريون والسويسريات المقيمون في الخارج، والأشخاص الذين لديهم علاقات تجارية مع سويسرا، والمغتربون، وطالبو اللجوء ، وممثلو وسائل الإعلام الدولية، والسياح، والمسافرون من رجال الأعمال أو حتى الباحثون الذين يعتمدون على البيانات المنشورة على موقعنا.



tweet wissenschaftler corona Ein Wissenschaftler weist darauf hin, dass er die Daten für seine Grafik unter anderem von swissinfo.ch übernimmt Cases of #COVID19 across individual Swiss cantons, Europe and the world. Data recycled from Johns Hopkins and https://t.co/tPGXxEAEs2. Numbers subject to correction. Wash hands and take care, everyone.#rstats #DataScience https://t.co/KyoAf8xnUG pic.twitter.com/eskwOAe2V7 — Simon Schwab (@SimonSchw4b) March 2, 2020

هذا العرض المتنوع لا يمكن أن تتم عملية تصوره وبلورته ونشره إلا من قبل مجموعة تتسم بقدر كبير من عدم التجانس. ففي منصةSWI swissinfo.ch المتعددة اللغات والوسائط، يعمل أشخاص يقدُمون من جميع القارات تقريبًا ومن العديد من الفضاءات الثقافية.

هذا التنوع يظهر، على سبيل المثال، من مساهمات أعضاء مختلف هيئات التحرير في وسم #StayHomeChallengeالتي تم مشاركتها على حسابات إنستغرام المتعددة. ويُمكن العثور أدناه على المجموعة الكاملة لمقاطع الفيديو القصيرة هذه على حسابنا باللغة العربية:

tweet wissenschaftler corona منشور على إنستغرام يتضمن رسائل من العاملين في سويس انفو Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SWI swissinfo.ch بالعربية (@swissinfo.ch_ar) le 1 Avril 2020 à 12 :27 PDT

هذا التنوع ينعكس أيضًا في الأماكن التي يعمل فيها الصحفيون وجميع موظفي SWI swissinfo.ch في الوقت الحاضر. فهم يتوزعون على مختلف المناطق اللغوية في البلاد، ويُتابعون ردود فعل السكان في البلديات الصغيرة مثل "كورتيون" Courtion أو"موريكن" Möriken ، وفي ضواحي المدن الكبرى مثل"ديتيكون" Dietikon أو"إيتيغن" Ittigen ، وفي المنتجعات السياحية مثل "شبيتس" Spiez أو "فالس" Vals أو في مدن مثل لوزان أو برن أو زيورخ.

في معرض الصور التالي، يمكنك الشروع في القيام برحلة سريعة إلى سويسرا، تكتشف من خلالها بعض مواقع العمل عن بُعد لعدد من العاملين فيSWI swissinfo وإلقاء نظرة خاطفة من نوافذ بيوتهم أو شققهم.

موظفة في قسم الاتصالات والتسويق، برن.

صحافية فيديو، برن. صحافي في القسم الروسي، برن. صحافية مكلفة بشبكات التواصل الاجتماعي في القسم الألماني، برن. صحافي من القسم البرتغالي، برن. موظف في قسم الإتصال والتسويق، برن. صحافية في القسم الإسباني، برن. نائب رئيسة التحرير، برن. مصمم رسوم بيانية، برن. متخصّصة في مجال التوثيق، إيتيغن، كانتون برن. صحافية في القسم الألماني، "ليس"، كانتون برن.

تقنية في مجال المعلوماتية، "بيل/بيان"، كانتون برن. صحفية فيديو، "دومبيير"، كانتون فريبورغ. صحافي بالقسم العربي، "كورتيون"، كانتون فريبورغ. مبرمج في مجال المعلوماتية، "كورماجون"، كانتون فريبورغ. صحافي في القسم البرتغالي، فريبورغ. صحافي من القسم العربي، "مارلي"، (كانتون فريبورغ). صحافي من القسم الفرنسي، جنيف. مسؤول عن تطوير الصيغ والأشكال، "شبيتس"، كانتون برن. صحافي من "تي فو سفيتزيرا" tvsvizzera.it، "بريغانزونا"، كانتون تيتشينو. صحافي من "تي فو سفيتزيرا" tvsvizzera.it، جيب "كامبيوني ديتاليا"، إيطاليا. صحافي من القسم العربي، سولوتورن. مصور فوتوغرافي، "موريكن"، كانتون أرغاو. صحافي متخصص في مجال البيانات، "فيتينغن"، كانتون أرغاو. صحافية من القسم الصيني، "ديتيكون"، كانتون زيورخ. صحافية من القسم الياباني، زيورخ. مطور المجموعات، زيورخ. صحفي فيديو، زيورخ. صحفي من القسم البرتغالي، "إيرلينباخ"، كانتون زيورخ. المسؤول عن الجمهور والإبتكار، "أوستر"، كانتون زيورخ. صحافي من القسم الألماني، "فالس"، كانتون غراوبوندن.

معرض صور يكشف فيه عاملون في SWI عما يُشاهدونه من خلال نوافذ بيوتهم

على عكس الوحدات الأخرى التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG – SSR) ، تشتغل SWI swissinfo.ch منذ أكثر من عشرين عاما بشكل حصري على شبكة الإنترنت. لذلك، كان من البسيط نسبيًا إنتاج المحتويات المهيئة للنشر اللغوية على المواقع اللغوية العشرة وعلى أكثر من ثلاثين حسابًا على شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة من المنزل.

أما الإستثناء الوحيد فتمثل في تأجيل إطلاق الإصدار الجديد للمنصّة لبضعة أسابيع فقط.

تبعا لذلك، فإن سير العمل الصحفي متواصل دون وجود عوائق كبيرة. مع ذلك، فإن الاتصالات المباشرة والنقاشات وتبادل وجهات النظر التي عادة ما تتم في فضاءات العمل المفتوحة في مقرنا الرئيسي تظل أمورا لا غنى عنها.

هل لديك أسئلة حول SWI swissinfo.ch أو اقتراحات؟ اترك تعليقك في الأسفل أو اكتب لنا مباشرة عبر بريدنا الإلكترونيرابط خارجي.



(نقله إلى العربية وعالجه: كمال الضيف)

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