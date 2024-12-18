البرلمان السويسري يوافق على حظر حزب الله بعد تصويت بأغلبية واسعة
صوّت أعضاء وعضوات البرلمان السويسري لصالح حظر ميليشيا حزب الله اللبنانية الشيعية، وذلك بعد أيام من حظر حركة حماس الفلسطينية.
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فبعد موافقة مجلس الشيوخ، أيد مجلس النواب أيضًا هذا الإجراء أمس الثلاثاء. وصوّت 126 نائبًا ونائبة لصالح الاقتراح المقدم من لجنة السياسة الأمنية، مقابل 20 صوتًا معارضًا، وامتناع 41 عضوا وعضوة عن التصويت.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق الأسبوع الماضي على اقتراح مماثل بأغلبية 31 صوتًا مقابل صوت واحد، مع امتناع عشرة أعضاء. وسيُحال هذه القرار الآن إلى الحكومة لصياغة نص قانوني لتنفيذه.
وأشارت لجنة البرلمان في اقتراحها إلى أن حزب الله، مثل حماس، يُعتبر منظمة إرهابية إسلامية متطرفة مسؤولة عن العديد من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
يُذكر أن القانون السويسري يحظر حاليًا فقط تنطيمي القاعدة والدولة الإسلامية. ووافقت كتا الغرفتيْن المشكلتيْن للبرلمان على القانون الفدرالي الذي يحظر حماس الأسبوع الماضي.
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