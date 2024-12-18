البرلمان السويسري يوافق على حظر حزب الله بعد تصويت بأغلبية واسعة

وافق البرلمان السويسري على حظر ميليشيا حزب الله اللبنانية الشيعية، وذلك بعد أيام من قراره بحظر حركة حماس. Keystone-SDA

صوّت أعضاء وعضوات البرلمان السويسري لصالح حظر ميليشيا حزب الله اللبنانية الشيعية، وذلك بعد أيام من حظر حركة حماس الفلسطينية.

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Keystone-SDA/م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en Parliament votes to ban Shia militia Hezbollah in Switzerland طالع المزيدParliament votes to ban Shia militia Hezbollah in Switzerland

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فبعد موافقة مجلس الشيوخ، أيد مجلس النواب أيضًا هذا الإجراء أمس الثلاثاء. وصوّت 126 نائبًا ونائبة لصالح الاقتراح المقدم من لجنة السياسة الأمنية، مقابل 20 صوتًا معارضًا، وامتناع 41 عضوا وعضوة عن التصويت.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق الأسبوع الماضي على اقتراح مماثل بأغلبية 31 صوتًا مقابل صوت واحد، مع امتناع عشرة أعضاء. وسيُحال هذه القرار الآن إلى الحكومة لصياغة نص قانوني لتنفيذه.

وأشارت لجنة البرلمان في اقتراحها إلى أن حزب الله، مثل حماس، يُعتبر منظمة إرهابية إسلامية متطرفة مسؤولة عن العديد من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

يُذكر أن القانون السويسري يحظر حاليًا فقط تنطيمي القاعدة والدولة الإسلامية. ووافقت كتا الغرفتيْن المشكلتيْن للبرلمان على القانون الفدرالي الذي يحظر حماس الأسبوع الماضي.

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المزيد الحكومة السويسرية ترفض حظر حزب الله اللبناني تم نشر هذا المحتوى على رفضت الحكومة السويسرية مطالبَ لجنتين برلمانيتين معنيّتين بالسياسات الأمنية بحظر حزب الله اللبناني. طالع المزيدالحكومة السويسرية ترفض حظر حزب الله اللبناني