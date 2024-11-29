الحكومة السويسرية ترفض حظر حزب الله اللبناني

رفضت الحكومة السويسرية مطالبَ لجنتين برلمانيتين معنيّتين بالسياسات الأمنية بحظر حزب الله اللبناني. Keystone-SDA

رفضت الحكومة السويسرية مطالبَ لجنتين برلمانيتين معنيّتين بالسياسات الأمنية بحظر حزب الله اللبناني. وتقول الحكومة الفدرالية إن شروط الحظر التي على أساسها تم حظر حركة حماس الفلسطينية لا تتوفّر في حالة الحزب المذكور.

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ترى لجنة السياسات الأمنية في مجلس الشيوخ أنه يجب وضع حزب الله على قدم المساواة مع حركة حماس. من جهتها، تضيف اللجنة القرينة لها في مجلس النواب أنّ الحزب اللبناني تموقع كحليف للحركة الفلسطينية حماس، بعد الهجوم الّذي شنّته هذه الأخيرة في 7 أكتوبر 2023.

أمّا الحكومة الفدرالية فأشارت إلى أنها لا تملك صلاحيات شاملة لحظر المنظمات. حيث إنّ مثل هذا الحظر ممكن في إطار قانون الاستخبارات، كما حدث بالنسبة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وفي سياق هذا القانون، يجب استيفاء شرطين لحظر منظمة ما: أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بنشر أو دعم أو تعزيز الأنشطة الإرهابية أو التطرف العنيف، وأن تكون محظورة أو خاضعة لعقوبات من قبل الأمم المتحدة. في المقابل، لم تتخذ الأمم المتحدة أي قرار بشأن حزب الله في هذا الصدد.