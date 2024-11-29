الحكومة السويسرية ترفض حظر حزب الله اللبناني

رفضت الحكومة السويسرية مطالبَ لجنتين برلمانيتين معنيّتين بالسياسات الأمنية بحظر حزب الله اللبناني. وتقول الحكومة الفدرالية إن شروط الحظر التي على أساسها تم حظر حركة حماس الفلسطينية لا تتوفّر في حالة الحزب المذكور.
ترى لجنة السياسات الأمنية في مجلس الشيوخ أنه يجب وضع حزب الله على قدم المساواة مع حركة حماس. من جهتها، تضيف اللجنة القرينة لها في مجلس النواب أنّ الحزب اللبناني تموقع كحليف للحركة الفلسطينية حماس، بعد الهجوم الّذي شنّته هذه الأخيرة في 7 أكتوبر 2023.
أمّا الحكومة الفدرالية فأشارت إلى أنها لا تملك صلاحيات شاملة لحظر المنظمات. حيث إنّ مثل هذا الحظر ممكن في إطار قانون الاستخبارات، كما حدث بالنسبة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وفي سياق هذا القانون، يجب استيفاء شرطين لحظر منظمة ما: أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بنشر أو دعم أو تعزيز الأنشطة الإرهابية أو التطرف العنيف، وأن تكون محظورة أو خاضعة لعقوبات من قبل الأمم المتحدة. في المقابل، لم تتخذ الأمم المتحدة أي قرار بشأن حزب الله في هذا الصدد.
قراءة معمّقة
المزيد
سياسة فدرالية
الشعب السويسري يرفض توسيع الطرق السريعة وزيادة حقوق أصحاب العقارات
سويسرا: أغلبية الناخبين تدعم مشروع ساويرس لتطوير فندق ومارينا في أوري
تم نشر هذا المحتوى على
صوتت أغلبية الناخبين والناخبات في كانتون أوري، وسط سويسرا، لصالح مشروع تطوير مجمع فندقي ومارينا يخطط لتنفيذه رجل الأعمال المصري سميح ساويرس. وجاء هذا القرار بعد رفض مبادرة حزب الخضر دعت إلى إعطاء الأولوية لحماية الطبيعة والاستخدام المستدام للموقع.
تزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني
تم نشر هذا المحتوى على
أكثر من نصف اللاجئات واللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتًا، ممن تتراوح أعمارهم وأعمارهن بين 16 و25 عامًا يتلقون الآن تدريبًا مهنيًا، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عمّا كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.