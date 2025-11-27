سويسرا تخصص 23 مليون فرنك لدعم المساعدات الإنسانية في غزة

Keystone-SDA

أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستخصص 23 مليون فرنك سويسري (نحو 28 مليون دولار أمريكي) لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وتلبية احتياجات الأطفال، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي.

وجاء هذا القرار في سياق دعم خطة السلام في غزة التي قدمتها الولايات المتحدة، وفقًا لما أوضحته الحكومة السويسرية في بيان رسمي.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه المساهمة تضاف إلى مبلغ 127 مليون فرنك سبق أن خُصّص منذ أكتوبر 2023، مؤكدة أن “الاحتياجات على الأرض لا تزال هائلة، والقيود المستمرة تواصل الحد من وصول السكان إلى السلع الأساسية”.

الاستجابة للاحتياجات العاجلة

من إجمالي المبلغ، ستُخصّص 17.5 مليون فرنك لتلبية أكثر الاحتياجات إلحاحًا.

وستقوم وزارة الخارجية السويسرية بتقديم 5 ملايين فرنك إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدعم المساعدات في قطاعات حيوية مثل إمدادات المياه، والرعاية الصحية، والمأوى.

كما ستتلقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبلغ 4 ملايين فرنك لضمان الوصول إلى الرعاية الطبية، والمياه، والاحتياجات الأساسية. وستُمنح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا 4 ملايين فرنك، تُحوَّل عبر الصليب الأحمر السويسري، لتعزيز خدمات الطوارئ الطبية.

وسيُخصّص مبلغ إضافي قدره مليون فرنك لـ الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية من أجل دعم الممر الإنساني الأردني وتعزيز قدراته اللوجستية.

تركيز خاص على الأطفال

أكدت الحكومة السويسرية في بيانها أنها تولي اهتمامًا خاصًا لوضع الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممن تضرروا بشدة من أكثر من عامين من الصراع. وسيُخصّص مبلغ 5.5 مليون فرنك لصالح تدابير موجهة لدعمهم.

وستتلقى منظمة الأمم المتحدة للطفولة 2.5 مليون فرنك لدعم برامجها الهادفة إلى حماية الأطفال، وضمان حصولهم على التعليم، والمياه، والدعم النفسي والاجتماعي، وتحسين ظروف النظافة الصحية.

كما ستقدّم الحكومة 2 مليون فرنك لـ منظمة الصحة العالمية لتمويل عمليات إجلاء المرضى وعلاجهم، ولا سيّما الأطفال المصابين بجروح خطيرة، بالتعاون مع الأردن وعدد من الشركاء الأوروبيين.

وستُمنح منظمة أنقذوا الأطفال مليون فرنك لتوفير الدعم النفسي والرعاية الطبية والمساندة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال الذين تم إجلاؤهم إلى مصر.

مشاريع مشتركة من أجل التماسك المجتمعي

وفي عام 2026، ستدعم وزارة الخارجية السويسرية مشروعًا مشتركًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبناء عشرة ملاعب مصغّرة لكرة القدم، خمسة منها في إسرائيل وخمسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع برامج تدريب للأطفال مرافقة لكل ملعب، بهدف تعزيز خلق مساحات آمنة وتشجيع التماسك الاجتماعي.

وفي المرحلة الأولى، ستموّل سويسرا معسكرين في الضفة الغربية بمبلغ 120 ألف فرنك.

بناء المؤسسات الفلسطينية

من أجل تعزيز المؤسسات ودعم الحوكمة الموحدة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة – وهو شرط أساسي لتحقيق حل الدولتين – قررت الحكومة السويسرية زيادة مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وستُخصّص 4 ملايين فرنك تُحوَّل عبر آلية ( PEGASE) الأوروبية لتغطية تكاليف الرعاية الصحية الأساسية في القدس الشرقية. كما ستقدّم مليون فرنك إلى البنك الدولي لدعم إصلاحات الإدارة المالية وتعزيز تعبئة الإيرادات.

وفي إطار التعاون مع المركز الدولي السويسري لإزالة الألغام الإنسانية ، ستخصّص سويسرا مبلغ 500 ألف فرنك لتمويل عمليات إزالة الألغام. وستواصل دعمها لبرامج إصلاح قطاع العدالة، بما يشمل إعادة بناء النظام القضائي في غزة، ومبادرات تعزيز الحوار ومكافحة التحريض على الكراهية.

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.

Translated from Italian by DeepL/jdp

