سويسرا تعرب عن “قلقها العميق” إزاء تصاعد العنف في لبنان

سويسرا تشعر بالقلق إزاء التصعيد في لبنان Keystone-SDA

أعربت سويسرا عن ”قلقها العميق“ إزاء تصاعد العنف في لبنان. ودعت يوم الثلاثاء جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الرعايا السويسريين المتواجدين في لبنان والبالغ عددهم 1200 شخص.

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ودعت الخارجية السويسرية إلى ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني. وحثت أطراف النزاع على اللجوء إلى الحوار ووقف التصعيد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الاثنين أنه نفّذ ”هجمات برية موضعية“ على قرى في جنوب لبنان، على الرغم من الدعوات الدولية لوقف التصعيد. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ عدة أيام عمليات قصف مكثفة ومميتة في لبنان، خاصة في الضاحية الجنوبية من بيروت، مدعياً أنه يستهدف منشآت حزب الله.

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لا توجد خطة لإجلاء الرعايا السويسريين

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين صفوف الرعايا السويسريين المسجلين.ات لدى السفارة السويسرية في لبنان والبالغ عددهم 1200 شخص، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية السويسرية. كما تم تسجيل حوالي 90 شخصًا حتى الآن في تطبيق إدارة السفر للإقامة في المنطقة.

وتنصح الوزارة بعدم السفر إلى لبنان، وتحثّ المقيمين.ات السويسريين.ات في لبنان على مغادرة البلاد بوسائلهم.ن الخاصة. وتقول الوزارة إنها لا تنظم أي رحلات مغادرة. كما أن جميع الممثليات السويسرية في المنطقة لا تزال تعمل، والموظفون والموظفات على أحسن حال.

وتقوم عدة دول بتنظيم عمليات إجلاء لرعاياها. فالبحرية الفرنسية، على سبيل المثال، وضعت نفسها مسبقًا قبالة سواحل لبنان على أتم الاستعداد لإجلاء الفرنسيين والفرنسيات، وأرسلت ألمانيا طائرة عسكرية إلى بيروت يوم الاثنين.

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