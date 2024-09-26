سويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف
قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين إنه يجب استثمار سجل سويسرا كوسيط عالمي لتهدئة بؤر التوتّر.
وأكّد كاسيس التزام بلاده بتنفيذ التفويض الذي منحته الأمم المتحدة لها، والمتمثّل في تنظيم اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وقال: “سنعقد هذا المؤتمر لمعالجة مسألة كيفية خلق احترام القانون الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتحضيرا للمؤتمر، ستكون هناك اتصالات ثنائية سيباشرها وزير الخارجية السويسري بنفسه مع كل من إسرائيل والبلدان العربية من أجل تنسيق التوقعات، ورسم الإطار الذي ستجري فيه المحادثات.
ويرى وزير الخارجية السويسري أن إسرائيل قد وقعت على اتفاقيات جنيف، ويجب أن تلتزم بها مثلها مثل جميع البلدان العربية: “لنلتقي ونقول: نعم، لقد وقعنا على ذلك، لماذا لم نعد نلتزم بها؟، هذا الأمر يفتح نقاشا صعبا ومؤلما، لكنه نقاش مهم. فسويسرا مدينة بذلك للعالم بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف”، يقول الوزير.
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سويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت يوم الأربعاء 25 سبتمبر في نيويورك تفويضا لسويسرا بتنظيم اجتماع للدول الاطراف في اتفاقيات جنيف حول النزاع في الشرق الاوسط في غضون ستة أشهر.
وفي ختام زيارته إلى نيويورك، شارك كاسيس في اجتماع حول الوضع في السودان. وتشارك سويسرا في مجموعة عمل تهدف إلى إحلال السلام في هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية.
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