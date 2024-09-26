سويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف

كاسيس يدعو إلى استثمار سجل بلاده كوسيط موثوق لتهدئة التوترات في العالم. Keystone-SDA

قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين إنه يجب استثمار سجل سويسرا كوسيط عالمي لتهدئة بؤر التوتّر.

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Keystone-SDA/ع.ع أنظر 2 لغات أخرى English en Cassis positions Switzerland as a mediator at the UN طالع المزيدCassis positions Switzerland as a mediator at the UN

Deutsch de Cassis positioniert die Schweiz an der UNO als Vermittlerin الأصلي طالع المزيدCassis positioniert die Schweiz an der UNO als Vermittlerin

وأكّد كاسيس التزام بلاده بتنفيذ التفويض الذي منحته الأمم المتحدة لها، والمتمثّل في تنظيم اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وقال: “سنعقد هذا المؤتمر لمعالجة مسألة كيفية خلق احترام القانون الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتحضيرا للمؤتمر، ستكون هناك اتصالات ثنائية سيباشرها وزير الخارجية السويسري بنفسه مع كل من إسرائيل والبلدان العربية من أجل تنسيق التوقعات، ورسم الإطار الذي ستجري فيه المحادثات.

ويرى وزير الخارجية السويسري أن إسرائيل قد وقعت على اتفاقيات جنيف، ويجب أن تلتزم بها مثلها مثل جميع البلدان العربية: “لنلتقي ونقول: نعم، لقد وقعنا على ذلك، لماذا لم نعد نلتزم بها؟، هذا الأمر يفتح نقاشا صعبا ومؤلما، لكنه نقاش مهم. فسويسرا مدينة بذلك للعالم بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف”، يقول الوزير.

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المزيد سويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط تم نشر هذا المحتوى على من المقرر أن تنظم سويسرا اجتماعاً للأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط في غضون ستة أشهر. وقد منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض المناسب في نيويورك يوم الأربعاء. طالع المزيدسويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت يوم الأربعاء 25 سبتمبر في نيويورك تفويضا لسويسرا بتنظيم اجتماع للدول الاطراف في اتفاقيات جنيف حول النزاع في الشرق الاوسط في غضون ستة أشهر.

وفي ختام زيارته إلى نيويورك، شارك كاسيس في اجتماع حول الوضع في السودان. وتشارك سويسرا في مجموعة عمل تهدف إلى إحلال السلام في هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية.