سويسرا: مبادرة شعبية لطرح الاعتراف بدولة فلسطين في استفتاء وطني

جماهير مشاركة في التجمّع التضامني مع غزة أمام ساحة القصر الفدرالي في العاصمة السويسرية برن، يوم السبت 21 يونيو 2025. Keystone / Peter Klaunzer

تسعى لجنة سويسرية إلى إلزام الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين عبر مبادرة شعبية. فهل يمكن تحقيق ذلك؟

4دقائق

ما القضية؟

تستعدّ لجنة وطنية لبدء جمع التوقيعات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء شعبي لإجبار الحكومة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووفقًا لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية الناطقة بالفرنسية (RTS)، أعلنت الحكومة الفيدرالية بأن هذه المبادرة جائزة قانونًا. ولذلك، يمكن البدء في جمع التوقيعات في وقت قريب.

ما هي مطالب المبادرة؟

تطالب المبادرة باعتراف سويسرا بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة. ولهذا الغرض، تسعى إلى الضغط على الحكومة الفيدرالية لاتخاذ هذه الخطوة. وتحديدًا، تطالب المبادرة بإضافة فقرة إلى الدستور الفيدرالي، تنص على التالي: “في حال موافقة الشعب والكانتونات على الاعتراف بدولة فلسطين، توجّه الحكومة الفيدرالية إعلانًا بالاعتراف بدولة فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة خلال ثلاثة أشهر من الموافقة”.

من يقف وراء المبادرة؟

تقف وراء المبادرة لجنة مكّونة من 26 شخصًا من المجتمع المدني، منهم شخصيات قانونية وسياسية من الأحزاب اليسارية المنتخبة، من بينهم النائب رافاييل ماهايم عن حزب الخضر (كانتون فو). ومن المنتظر أن يصدر قريبًا قراران عن الحزب الاشتراكي وحزب الخضر للبتِّ في ما إذا كانا سيدعمان المبادرة رسميًّا.

ما سبب المبادرة الشعبية؟

بينما يتزايد عدد البلدان التي تعترف بفلسطين كدولة، يظلُّ البرلمان السويسري منقسمًا حول المسألة.

وترى الحكومة الفيدرالية أنّ الوقت لم يحن بعد للاعتراف. أمَّا رافاييل ماهايم، العضو في اللجنة صاحبة المبادرة، فيقول: “لا تقوم الحكومة الفيدرالية بواجبها لتطبيق حلّ الدولتين”. ومن هنا قرّر الأشخاص المنظّمون اللجوء إلى آلية المبادرة الشعبية.

هل يمكن إلزام الحكومة من خلال الدستور؟

يردُّ على السؤال ماركوس شيفر، أستاذ القانون الدستوري في جامعة بازل، فيقول: “نعم. ذلك ممكن، ما دام السلوك المطلوب لا ينتهك قواعد القانون الدولي الآمرة، ولا يُعدّ مستحيلًا. فلا يمكن مطالبة الحكومة الفيدرالية بإعادة تشريع العبودية أو إزالة القمر، لكن يمكن مطالبته بالاعتراف بدولة فلسطين. ويضيف: “أمّا إن كان السؤال عن منطقية الطلب، فهذه مسألة أخرى”.

ما فرص نجاح المبادرة؟

يقول ميخايل هيرمان، عالم السياسة، إنّ هذه القضية “تمسّ وترًا حسّاسًا”. فغالبية واسعة من السكان لا تؤيّد تحفُّظ الحكومة تجاه إسرائيل في الصراع بالشرق الأوسط. لكنه يضيف: “مع ذلك، أعتقد أن فرص نجاح المبادرة الشعبية ضئيلة”. ويوضّح أنّ الكثير من الأشخاص قد يتردّدون في إدراج توجيهٍ واضح بهذا الشكل إلى الحكومة داخل الدستور.

ما العقبة الرئيسية أمام المبادرة؟

الوقت. فالإجراءات تتطلّب عادةً عامين إلى ثلاثة أعوام قبل طرح المبادرة للتصويت الشعبي. لذلك، لن تكون المبادرة الشعبية مفيدة في تسريع العملية. ولكنها، مع ذلك، قد تكون مفيدة في لفت انتباه الرأي العام إلى القضية.

