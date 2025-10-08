كيف تؤثّر القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت عليك؟

يمكن أن تؤدي انقطاعات الإنترنت والتعتيم إلى تعطيل الحياة اليومية، وتهديد السلامة، وتشويه الانتخابات، وإلحاق الضرر بالاقتصادات.

اليوم، تُفرض قيود كبيرة، على سبيل المثال في الصين، حيث يتم حظر غوغل وفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى؛ وفي إيران، التي قطعت الوصول وحظرت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية في عام 2025؛ وفي روسيا، حيث شددت السلطات الرقابة على المواقع والشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) التي تخفي عنوان IP بعد غزو أوكرانيا.

قدرت منظمة فريدوم هاوس في عام 2022 أنه في 76% من دول العالم، تم اعتقال أو سجن الأفراد بسبب ما نشروه على الإنترنت.

هل واجهت حظرًا أو حجبًا أو انقطاعات؟ كيف أثرت عليك؟ شارك.ي قصتك في التعليقات أدناه.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي