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علوم

جيل جديد يصنع الصواريخ

بعد أن ظلّ السفر إلى الفضاء لفترة طويلة حكراً على الدول الكبرى، بدأت الشركات الخاصة، وحتى الباحثون والباحثات الشباب، في المشاركة في هذا المجال.

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مخرج أفلام وثائقية ورسوم متحركة من بَرن. درس صناعة الأفلام بجامعة الفنون في زيورخ، وهو يعمل في swissinfo.ch كصحفي فيديو منذ عام 2004. لديه اهتمام خاص لاستحداث تنسيقات فيديو جديدة للعرض على الهاتف المحمول، ومَزج أنماط الرسوم المتحركة والوثائقية.

يعمل كصحفي في الإذاعة والتلفزيون وفي الصحافة الالكترونية.

في هذا الفيديو، نلتقي مجموعتين من الطلبة، في دوبندورف وبالقرب من غرويير، تقومان بتطوير أنظمة صاروخية مصمّمة لتجد طريقها إلى الأرض بشكل مستقلّ وسليم.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية