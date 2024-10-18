جيل جديد يصنع الصواريخ
بعد أن ظلّ السفر إلى الفضاء لفترة طويلة حكراً على الدول الكبرى، بدأت الشركات الخاصة، وحتى الباحثون والباحثات الشباب، في المشاركة في هذا المجال.
في هذا الفيديو، نلتقي مجموعتين من الطلبة، في دوبندورف وبالقرب من غرويير، تقومان بتطوير أنظمة صاروخية مصمّمة لتجد طريقها إلى الأرض بشكل مستقلّ وسليم.
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