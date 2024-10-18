جيل جديد يصنع الصواريخ

بعد أن ظلّ السفر إلى الفضاء لفترة طويلة حكراً على الدول الكبرى، بدأت الشركات الخاصة، وحتى الباحثون والباحثات الشباب، في المشاركة في هذا المجال.

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في هذا الفيديو، نلتقي مجموعتين من الطلبة، في دوبندورف وبالقرب من غرويير، تقومان بتطوير أنظمة صاروخية مصمّمة لتجد طريقها إلى الأرض بشكل مستقلّ وسليم.

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المزيد هكذا طوّر فريقٌ طلاّبي سويسريّ صاروخًا قابلاً لإعادة الاستخدام… تم نشر هذا المحتوى على تتوجّه صناعة الفضاء نحو تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. وفي سويسرا، تسهم بعض المشاريع التي يقودها الطلاب والطالبات في دفع هذا التطوّر إلى الأمام. طالع المزيدهكذا طوّر فريقٌ طلاّبي سويسريّ صاروخًا قابلاً لإعادة الاستخدام…