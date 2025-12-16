كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي بمسؤولية؟

رمز الصورة. Keystone-SDA

مهمة سويس إنفو (Swissinfo.ch) هي تقديم محتوى عالي الجودة ومتعدد اللغات لمستخدمينا. نلتزم بتوفير محتوى دقيق وسهل الوصول إليه. لدعم هذه المهمة، يستخدم فريقنا التحريري أحيانًا أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم إنتاج المقالات ونشرها. على سبيل المثال، يتيح لنا استخدام الترجمة الآلية تقديم الأخبار بسرعة أكبر، ويسمح لنا بنشر مقالات أكثر عمقًا.

كل المحتوى الأصلي يخضع للتحقق من قبل محرري.ات سويس إنفو، ويتم تدقيق كل مقال بعناية من قبل فريق التحرير قبل النشر. وكلما تم استخدام الذكاء الاصطناعي، نعلن ذلك بوضوح لقرائنا وقارئاتنا. إليكم بعض الأمثلة:

كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في الترجمة

تساعدنا أدوات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقديم المحتوى، بشكل أسرع ولجمهور أوسع.

نحرص على الشفافية بشأن توقيت وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في عملنا التحريري. وتُصنّف المقالات المترجمة بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، بوضوح مع إخلاء مسؤولية.

يراجع فريق التحرير كل ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بعناية لتصحيح أي أخطاء في الترجمة، وضمان الوضوح والحفاظ على المعنى الأصلي.

كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي للتثبّت من الحقائق

يساعد الذكاء الاصطناعي فرق التحرير لدينا في اكتشاف المعلومات المضللة والأخطاء.

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في التحقق من المصادر ذات الصلة بالمعلومات.

كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في التلخيص

قد يُستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نقاط تلخيصية، ما يمنح القراء نظرة عامة موجزة عن المعلومات الأساسية للمقال.

تُراجع جميع الملخصات من قبل فريق التحرير لدينا لضمان الدقة والملاءمة.

هدفنا هو مساعدة القراء على فهم النقاط الرئيسية لكل مقال بسرعة.

كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في إنشاء الصور والصوت والفيديو

قد يُستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم تحرير محتوى الصور والصوت والفيديو.

يشمل ذلك مهام مثل الدبلجة والترجمة النصية، والتكيف مع الصيغ المختلفة.

يجب أن يتوافق كل المحتوى مع معايير الجودة الخاصة بسويس إنفو بما في ذلك المتطلبات الأخلاقية وحقوق الطبع والنشر.

يُسْتَخْدَم الذكاء الاصطناعي وفقًا لدليل وإرشادات الذكاء الاصطناعي الداخلية لدينارابط خارجي، والتي يتم مراجعتها وتحديثها مرتين سنوياً. وهي تستند إلى مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لـهيئة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية (SBC)رابط خارجي، الشركة الأم لسويس إنفو.

نقدر رأيك. يُرجى مشاركة ملاحظاتك أو مخاوفك بشأن استخدامنا للذكاء الاصطناعي في مقالاتنا عن طريق الكتابة إلينا على : arabic@swissinfo.ch.

