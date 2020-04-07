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فيروس كورونا وصول معدات واقية صينية إلى سويسرا

طبيب يعالج مريض مصاب بالفيروس

سويسرا واحدة من البلدان الأكثر تضررا من انتشار فيروس كوفيد-19

(Keystone)

أفادت وكالة أنباء Keystone-SDA نقلا عن سلطات الكانتونات أن الصين بصدد ارسال معدات واقية إلى سويسرا، وقد تم بالفعل تسليم الدفعة الاولى من الاقنعة الواقية إلى مستشفى زيورخ "الذي هو في أمسّ الحاجة إليها" يوم الإثنيْن 6 أبريل. وقد وصلت رحلة أخرى إلى جنيف، ومن المتوقّع وصول المزيد في الأيام القادمة.

وصلت معدات الحماية الشخصية إلى مطار زيورخ مساء الأحد قادمة من شنغهاي. وسيتم توزيع هذه المعدات على 34 مؤسسة للرعاية الصحية في كانتونيْ زيورخ وشفيتس.

وذكرت وكالة رويترز أن رحلة أخرى وصلت إلى جنيف يوم الإثنيْن تحمل 92 طنا من المعدات الطبية الواقية بما في ذلك أقنعة مصنوعة في الصين. وقد احتوت الشحنة على 2.5 مليون قناع جراحة و10 مليون قفّاز، بالإضافة إلى نظارات واقية، ومقاييس حرارة. وسوف يتم توزيع المعدات على 13 مستشفى وجمعية صيدلانية سويسرية.

ومن المتوقّع وصول مواد واقية إضافية مثل الأقنعة والقفازات، بالإضافة إلى نظارات السلامة في الأيام المقبلة، وفقا لشركة الخطوط الجوية السويسرية الدولية.

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ومع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، حذّر الأطباء من الافتقار المنتظر لمعدات الحماية للموظّفين الطبيين، وخاصة الأقنعة.

وفرضت سويسرا مؤخرا قيودا مؤقتة على تصدير المعدات الواقية لتجنّب النقص في الطاقم الطبي وغيرهم ممن يكافحون تفشي الفيروس. 

وفي الشهر الماضي، أصدرت بروكسيل تعليمات إلى البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي برفع الحظر عن تصدير معدات الحماية إلى سويسرا والبلدان الأخرى الاعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

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Keystone-SDA-Reuters/ع.ع

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