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كوفيد- 19 الاتحاد الأوروبي يوافق على تسليم أقنعة ومعدات حماية إلى سويسرا

أطباء يرتدون أقنعة

تحتاج سويسرا للمزيد من الأقنعة ومعدات الحماية ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة لطواقمها الطبية.

(Keystone)

أعلن وزير الإقتصاد السويسري غي بارمولان حصول انفراج  من شأنه أن يتيح وصول المزيد من الأقنعة ومعدات الحماية من فيروس كورونا المستجد إلى سويسرا.

وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم الأحد 15 مارس الجاري أن الاتحاد الأوروبي سيمنع تصدير هذه المواد بسبب انتشار فيروس كوفيد - 19. وأوضحت أن الأقنعة والمنتجات الأخرى اللازمة لمكافحة الوباء لا يمكن تصديرها إلى بلدان ثالثة إلا بإذن صريح من حكومة الدولة المعنية.

ولكن بعد عدّة اتصالات مع المفوّض التجاري للاتحاد الأوروبي، فيل هوغان، طلبت بروكسل من البلدان الأعضاء في الاتحاد رفع حظر تصدير معدات الحماية إلى سويسرا والبلدان الأخرى الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (EFTA)، وفق ما أورده غي بارمولان على حسابه في موقع تويتر يوم الجمعة 20 مارس الجاري. 

وتوجه برمولان بالشكر إلى كل من سيمونيتا سوماروغا، رئيسة الكنفدرالية لهذا العام، وفون دير لاين رئيسة المفوّضية الأوروبية.

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ومع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في سويسرا، يحذر الأطباء من عدم وجود معدات واقية كافية لتغطية احتياجات الطاقم الطبي، وخاصة من الأقنعة. فعلى سبيل المثال، أخبر مدير عيادة "La Source" في مدينة لوزان، ديميتري دجوردجيتش، قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسرية الناطقة بالفرنسية RTSرابط خارجي يوم الجمعة 20 مارس أنه يتوقع "بدء نفاد هذه المعدات في غضون أسبوع" من الآن.

وأضاف: "تبذل السلطات السويسرية قصارى جهدها. وعمليات التسليم جارية، لكن الشاحنات عالقة عند الجمارك. إنه وضع معقّد بالنسبة للجميع".

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