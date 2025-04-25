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تراجع أرباح المصرف الوطني السويسري بسبب قوة الفرنك

تراجعت أرباح المصرف الوطني السويسري في الربع الأول.
تراجعت أرباح المصرف الوطني السويسري في الربع الأول. Keystone-SDA

سجل المصرف الوطني السويسري انخفاضًا في صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام، متأثرًا بالأداء الضعيف لاستثماراته بالعملات الأجنبية، وهو تراجع لم تفلح مكاسب الذهب في تعويضه.

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Keystone-SDA
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وبين يناير ونهاية مارس، حقق البنك المركزي السويسري ربحًا مرحليًا – قبل تخصيص الاحتياطيات للعملات الأجنبية – بلغ 6.68 مليار فرنك سويسري، أي أكثر من ثمانية أضعاف الأرباح المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيان صحفي أصدره المصدر يوم الخميس.

وجاء هذا الأداء متماشيًا مع توقعات خبراء الاقتصاد في بنك يو بي إس (UBS)، الذين قدّروا أرباحًا تتراوح بين 5 و15 مليار فرنك سويسري، إلا أنه تحقق عند الحد الأدنى من نطاق التقديرات.

وشهدت مخزونات البنك من الذهب ارتفاعًا في قيمتها، مدعومة بزيادة أسعار المعدن النفيس خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى تحقيق مكاسب رأسمالية بنسبة 43%، بما يعادل 12.8 مليار فرنك سويسري.

رغم ذلك، سجلت احتياطيات العملات الأجنبية خسائر بقيمة 5.3 مليار فرنك سويسري، نتيجة ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وذلك مقارنةً بأرباح بلغت 52.4 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ساهم أداء مراكز الفرنك السويسري في الحد من الخسائر لتصل إلى 695.4 مليون فرنك، مقارنة بخسائر قدرها 2.4 مليار فرنك خلال الربع الأول من عام 2024.

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