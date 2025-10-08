The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو سيدعو الحكومة لاجتماع الخميس للمصادقة على اتفاق غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيدعو الحكومة للاجتماع يوم الخميس للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يهدف إلى إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.

وقال نتنياهو في بيان “اليوم يوم عظيم لإسرائيل”، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

