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التخفيف التدريجي لإجراءات الاغلاق السويسريون ملزمون بترك أرقام هاتفهم عند زيارة المطاعم والحانات

رجل يقيس طاولات في مطعم

يمكن إعادة فتح الحانات والمطاعم السويسرية اعتبارًا من يوم الاثنين 11 مايو، ولكن مع قواعد "مسافة أمان اجتماعي" صارمة وقواعد أخرى لمكافحة الفيروسات المستجد.

(Keystone)

اعتبارًا من يوم الاثنين 11 مايو الجاري، يستطيع الناس في سويسرا ارتياد الحانات والمطاعم من جديد، ولكن بشرط أن يتركوا أرقام هواتفهم في تلك الأماكن، وذلك وفقًا للخطة الخاصة بقطاع المطاعم والهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسيُسمَح فقط لمجموعات مكونة من أربعة أشخاص (باستثناء العائلات الكبيرة) من زيارة تلك الأماكن، كما يجب المحافظة على مسافة مترين على الأقل بين الطاولات، وفقًا لتلك الخطة التي كشفت عنها جمعيات قطاع الفنادق والمطاعم يوم الثلاثاء 6 مايو.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل المعلومات الشخصية للزبائن (الإسم ورقم الهاتف وتاريخ ووقت الزيارة) جنبًا إلى جنب مع رقم الطاولة الخاصة بهم، ويجب على المطعم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة 14 يومًا ثم حذفها بالكامل.

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وفقًا للخطة الموضوعة بالتشاور مع المكتب الفدرالي للصحة العامة والمكتب الفدرالي لسلامة الأغذية، يهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في تحديد الأشخاص الذين يحتكون بالمصابين بفيروس كورونا، لكن البعض يرون في هذه الإجراءات تدخلاً مبالغ فيه من طرف الدولة. فعلى سبيل المثال، قال جيل مايستر، رئيس رابطة أصحاب المطاعم في كانتون فو يوم الثلاثاء 5 مايو الجاري لقناة التلفزيون العمومي الناطقة بالفرنسية RTS، إن تلك "نقطة سلبية كبيرة".

وقالت متحدثة باسم مفوض حماية البيانات الفدراليرابط خارجي لصحيفة تاغس أنتسايغر الصادرة بالألمانية إن التحقق من دقة المعلومات المقدمة أو تعقب الأشخاص المصابين ليست من مهام المطاعم، ولهذا السبب "يجب أن يتم جمع الأسماء وأرقام الهواتف كإجراء لمكافحة الأوبئة من حيث المبدأ فقط، وعلى أساس طوعي".

لن يُسمح بالوقوف في الحانات والمطاعم عند إعادة فتحها يوم الاثنين المقبل 11 مايو، كما يجب على تلك المؤسسات توفير مواد التنظيف للأيادي من ماء وصابون أو مطهر للعملاء عند دخولهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم أيضًا التأكد من عدم تعرض موظفيهم "قدر المستطاع" للإصابة وذلك من خلال اتخاذ تدابير الوقاية المناسبة وتحديد مدة الاتصال بالعملاء أو وضع أنواع أخرى من الخدمة، وفقًا لقواعد القطاع، كما يوصى بارتداء الكمامات للموظفين ولكنها ليست إلزامية.

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RTS/ث.س

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