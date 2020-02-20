أعلن "يو بي اس"، أكبر مصارف سويسرا، أن رئيسه التنفيذي سيرجيو إيرموتي سيترك منصبه هذا الخريف ليحلّ محله رالف هارمز، الذي يشغل حاليا رئاسة مجموعة الخدمات المالية الهولندية ING.
سيكون إيرموتي قد قضى بذلك تسع سنوات كاملة رئيسا تنفيذيا لمصرف يو بي إسرابط خارجي عندما يغادر هذه المؤسسة في شهر نوفمبر المقبل. ويعتقد على نطاق واسع أن إرموتي، المواطن السويسري، قد نجح في أداء مهمّته على أكمل وجه، وسوف يكون خروجه أكثر انضباطا وتنظيما من خروج الرئيس التنفيذي السابق لكريدي سويس، تيدجان تيام، في الأسبوع الأوّل من شهر فبراير الجاري.
وانتشرت الشائعات في وسائل الإعلام منذ عدة أشهر بأن مصرف يو بي اس يبحث عن رئيس تنفيذي جديد. وكان يُنظر إلى إقبال خان، الذي عُيّن مؤخرا رئيسا لوحدة إدارة الثروات بالمصرف. في الصحافة المختصة كخليفة محتمل.
بدلا من ذلك، أعلن المصرف مساء الأربعاء 19 فبراير الجاري أن رالف هارمز، المواطن الهولندي الذي ترأس مجموعة ING للخدمات المالية لمدة ست سنوات، سيحل محل إيرموتي، وسينضمّ إلى مجلس إدارة يو بي اس في شهر سبتمبر المقبل لتدشين المرحلة الانتقالية.
وتحدث أكسيل فيبر، رئيس مجلس إدارة المصرف عن الرئيس التنفيذي المقبل بالقول: "إنه مصرفي محنك ويحظى باحترام كبير ولديه خبرة واسعة في التحوّل الرقمي، ويتمتّع بسجل مثير للإعجاب".
أما إيرموتي، فقد نُقل عنه قوله "لقد كان لي الشرف في أن أقود يو بي اس كرئيس تنفيذي، وبعد ما يقرب من عقد من الزمان أعتقد أنه حان الوقت لكتابة فصل جديد في حياتي. المصرف يوجد حاليا في وضع جيّد، ويحظى بأقصى قدر من المرونة الاستراتيجية وهو في وضع يسمح له بتحقيق نمو مستدام".
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