حطّم عدد براءات الاختراع المودعة من قبل الشركات السويسرية لدى المكتب الأوروبي لبراءات الاختراعرابط خارجي رقما قياسياً العام الماضي، حيث كانت نسبة الطلبات المقدمة من سويسرا مقارنة مع عدد سكانها أكثر من أي دولة أخرى.
يوم الخميس 12 مارس الجاري، أعلن المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع أن عدد طلبات براءات الاختراع التي تقدمت بها مؤسسات سويسرية ارتفع بنسبة 3.6% لتصل إلى 8249 طلباً في عام 2019، مقارنة بـ 7961 طلباً في عام 2018.
في عام 2019، تلقى المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع أكثر من 181000 طلب براءة اختراع من جميع أنحاء العالم، أي بزيادة قدرها 4% عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا ببراءات الاختراع المسجلة حديثًا انطلاقا من الصين (+ 29%). ولكن كانت هناك أيضًا زيادات كبيرة قادمة من كوريا الجنوبية (+ 14%) ومن الولايات المتحدة الأمريكية (+ 5.5%).
وكانت أكثر البلدان تمثيلا هي الولايات المتحدة (46200)، وألمانيا (26800)، واليابان (22100)، والصين (12200)، وفرنسا (10200)، وكوريا الجنوبية (8300)، وسويسرا (8249).
وفقا لأرقام المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، كان هناك 988 طلبًا لكل مليون نسمة في سويسرا؛ تليها – بفارق كبير جدا– السويد (433) فألمانيا (334) ثم النمسا (265).
كما وردت حوالي 10% من طلبات براءات الاختراع السويسرية من قطاع أدوات القياس، تليها التكنولوجيا الطبية (9.3%)، والسلع الاستهلاكية (7.5%) وأنظمة التغليف والنقل (6.5%).
يُذكر أن أكثر الشركات السويسرية مساهمة هي مجموعة إي بي بي وقدمت لوحدها 689 طلب براءة اختراع، وشركة روش وقدمت (677) طلباً، وشركة فيليب موريس (424) طلباً، وتلتها شركة نسليه بـ (365) طلباً، ومجموعة تيكو إلكترونيك بـ (237) طلباً وشركة نوفاتيس (225) طلباً.
Keystone-SDA/ث.س