هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 02:41 م 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:41

أصبحت سانت غالن يوم 23 سبتمبر 2018 ثاني كانتون سويسري يحظر البرقع (Keystone)

أصبحت سانت غالن يوم الأحد 23 سبتمبر 2018 ثاني كانتون سويسري بعد التيتشينو يؤيد من خلال صناديق الإقتراع حظر البرقع بنسبة 66.65%. وبمقتضى القانون الجديد يعرّض كل شخص يخفي وجهه في الفضاء العام نفسه إلى العقاب ويتهم بتهديد الأمن العام.

وأكّد بذلك المواطنون في سانت – غالن التعديل الذي أدخله البرلمان المحلي على القانون بأغلبية 57 صوتا مقابل 55 قبل أشهر قليلة. وقد بلغت المشاركة اليوم 35.82%.

وإذا كان حزب الشعب والحزب الديمقراطي المسيحي قد أيّدا التعديل، فإن الحزب اللبرالي الراديكالي وأحزاب اليسار قد عارضته. ودعت إلى هذا الإستفتاء الذي حسمت نتيجته اليوم الفروع الشبابية من الاشتراكيين والخضر واللبراليين.

وبالنسبة لمؤيدي هذا الحظر، ارتداء البرقع "يتعارض مع ثقافتنا وقيمنا التي تقوم على أن نكون قادرين على النظر إلى بعضنا البعض وعدم الإختفاء عن أعين بعضنا البعض". حجة تستهدف بشكل مباشر النساء اللاتي يرتدين البرقع او النقاب.

في المقابل عارضت حكومة الكانتون النص المقترح، مدعية دون جدوى بأنه يتعارض مع الحقوق الأساسية من دون أن يحقق أي مصلحة عامة. واقترحت الحكومة مشروعا بديلا، يفرض على الشخص الذي يخفي وجهه الكشف عنه عندما يكون في حضرة السلطات. فكرة رفضها البرلمان الذي رأى أعضاؤه أنها صيغة لا تفي بالغرض.

كذلك ندد المعارضون بالقانون الجديد ورأوا أنه عديم النفع، حيث لا توجد نساء تقريبا يرتدين البرقع في سانت – غالن. وسبق للكانتون أن فرض بالفعل حظرا على إخفاء الوجه خلال التجمعات المسموح بها وخلال التظاهرات الرياضية الأخرى.

المتضررون كذلك مشجعي كرة القدم

هكذا تصبح سانت – غالن ثاني كانتون في سويسرا يحظر البرقع بعد التيتشينو، التي بات فيها الحظر ساريا منذ عاميْن.

ويحظر القانون النافذ في كانتون التيتشينو أي إخفاء للوجه في الأماكن العامة مع بعض الإستثناءات المحدودة جدا، مثلا لأسباب أمنية أو خلال تظاهرات دينية معيّنة أو مهرجانات فلوكلورية على علاقة بالثقافة المحلية.

قانون حظر إخفاء الوجه بعد عاميْن المخالفون: بضع منقبات وعشرات من المشجعين الرياضيين بقلم عبد الحفيظ العبدلي مع الوكالات نُفّذ القانون الذي يحظر إخفاء الوجه، والذي هو ساري المفعول في كانتون تيتشينو، جنوب سويسرا، منذ عاميْن بشكل رئيسي على مشجعي كرة القدم. أما الناشطات ...

ووفقا لتقرير حول حصيلة تطبيق هذا القانون صدر هذا الصيف، فإن أوّل المتضررين من القانون هم مشجعو كرة القدم، اما النساء اللاتي تأثرن بهذا القانون فلا يتجاوز عددهن أصابع اليد الواحدة.

مبادرة فدرالية في الأفق

حظر البرقع يظل أيضا موضوعا ساخنا مطروحا على الأجندة الوطنية في سويسرا. فقد نجحت لجنة "ايغركنغن" التي أطلقت مبادرة شعبية على المستوى الوطني تحت شعار "نعم لحظر اخفاء الوجه" في جمع التوقيعات القانونية اللازمة رسميا في شهر أكتوبر الماضي، وبالتالي ضمنت عرض هذه المبادرة في استفتاء وطني. المبادرة تنص على حظر البرقع لأنه لا يحق لأحد أن يخفي وجهة في الفضاء العام في سويسرا.

وتعرض الحكومة الفدرالية حظر البرقع على المستوى الفدرالي، وبالتالي ترفض هذه المبادرة، لأنها برأيها تهاجم ممارسة تبقى هامشية من جهة، وفيها تعد على صلاحيات الكانتونات من جهة أخرى.

وفي شهر يونيو الماضي، وضعت الحكومة الفدرالية مشروعا أكثر مرونة قيد الإستشارة. ويقترح المشروع الحكومي البديل معاقبة الشخص الذي يجبر امرأة على إخفاء وجهها، مع تعزيز الإلتزام بإزالة نقابها او برقعها في بعض المواقف. مثلا عندما يكون التعرّف البصري على الشخص ضروريا لأسباب إدارية او أمنية.

كذلك يسمح المشروع البديل للكانتونات التي ترغب في الذهاب أبعد من ذلك بفعل ذلك. وينتظر أن تعرض المبادرة والمشروع البديل على أنظار الناخبين خلال عام 2019. على المستوى الكانتوني أيضا، رفضت حظر البرقع حتى الآن كل من زيورخ وسولوتورن وغلاروس.



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