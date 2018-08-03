هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 10:58 ص 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:58

مساء الخميس 2 أغسطس 2018، اكتظت "الساحة الكبرى" وسط مدينة لوكارنو جنوب سويسرا بهواة السينما لمشاهدة الأفلام التي اختارها لهم المشرفون على مهرجان لوكارنو للفلم. (Keystone)

تضاعف عدد الأفلام الوثائقية المُنتجة في سويسرا خلال السنوات الخمس الأخيرة وفقا لإحصائية نشرها يوم الخميس 2 أغسطس الجاري المكتب الفدرالي للثقافة على هامش فعاليات الدورة الحادية والسبعين لمهرجان الفلم بلوكارنو. وفي المعدل، ارتفع العدد من 25 إلى 50 في السنة.

هذه الإحصائيةرابط خارجي شملت عدد الأشرطة التي تلقت تمويلا عموميا وجرى تصويرها ما بين عامي 2012 و2017. إجمالا، تم إنجاز 65 شريطا طويلا في المتوسط كل عام خلال تلك الفترة. أما عدد الأفلام الروائية فتراوح ما بين 20 و30.

في السياق، ارتفع حجم التمويل السويسري للأعمال السينمائية من 41 مليون في عام 2012 إلى 69 مليون نتيجة لعدد من الإصلاحات التي أدخلت على هياكل التمويل والترويج والإستثمار في هذا المجال. وبشكل عام، يُؤمّن المكتب الفدرالي للثقافة رابط خارجيوالكانتونات وهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسريةرابط خارجي ثلاثة أرباع التمويل العمومي السويسري للأفلام الطويلة. أما بقية مصادر التمويل المهمة فهي الموارد الخاصة للمنتجين (8%) والتعاونية السويسرية لضمان حقوق مؤلفي الأعمال السمعية والبصريةرابط خارجي (4%) وموزعو الأفلام (3%).

في المُجمل، ذهبت 61% من التمويلات إلى أفلام ناطقة بالألمانية و33% منها إلى أعمال سينمائية ناطقة بالفرنسية و7% إلى أفلام ناطقة بالإيطالية. كما أظهرت الإحصائيات المنشورة أن نسبة تمثيل المُخرجات لا زالت محدودة، حيث لم تزد نسبة حضورهن عن 25% بالنسبة للأفلام الروائية و29% فيما يتعلق بالوثائقيات.

وفيما أتيحت لمُخرجات الأفلام الروائية موارد مالية مُماثلة لما تحصّل عليه زملاؤهم من الذكور، كان الفارق صادما في المقابل فيما يتعلق بالأشرطة الوثائقية، حيث اتضح – حسب الأرقام المنشورة – أن الميزانيات التي رُصدت للنساء كانت أقل بنسبة 20% عما توفّر للرجال.

SDA - ATS، ك.ض

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة عدد الأشرطة الوثائقية تضاعف خلال خمسة أعوام 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:58 تضاعف عدد الأفلام الوثائقية المُنتجة في سويسرا خلال السنوات الخمس الأخيرة وفقا لإحصائية نشرها يوم الخميس 2 أغسطس الجاري المكتب الفدرالي للثقافة على هامش فعاليات الدورة الحادية والسبعين لمهرجان الفلم بلوكارنو. وفي المعدل، ارتفع العدد من 25 إلى 50 في السنة. هذه الإحصائية شملت عدد الأشرطة التي تلقت تمويلا عموميا وجرى تصويرها ما بين عامي 2012 و2017. إجمالا، تم إنجاز 65 شريطا طويلا في المتوسط كل عام خلال تلك الفترة. أما عدد الأفلام الروائية فتراوح ما بين 20 و30. في السياق، ارتفع حجم التمويل السويسري للأعمال السينمائية من 41 مليون في عام 2012 إلى 69 مليون نتيجة لعدد من الإصلاحات التي أدخلت على هياكل التمويل والترويج والإستثمار في هذا المجال. وبشكل عام، يُؤمّن المكتب الفدرالي للثقافة والكانتونات وهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ثلاثة أرباع التمويل العمومي السويسري للأفلام الطويلة. أما بقية مصادر التمويل المهمة فهي الموارد الخاصة للمنتجين (8%) والتعاونية السويسرية لضمان حقوق مؤلفي الأعمال السمعية والبصرية (4%) وموزعو الأفلام (3%). في المُجمل، ذهبت 61% من التمويلات إلى أفلام ناطقة بالألمانية و33% منها إلى أعمال سينمائية ناطقة بالفرنسية و7% إلى أفلام ناطقة بالإيطالية. كما أظهرت الإحصائيات المنشورة أن نسبة تمثيل المُخرجات لا زالت محدودة، حيث لم تزد نسبة حضورهن عن 25% بالنسبة للأفلام الروائية و29% فيما يتعلق بالوثائقيات. وفيما أتيحت لمُخرجات الأفلام الروائية موارد مالية مُماثلة لما تحصّل عليه زملاؤهم من الذكور، كان الفارق صادما في المقابل فيما يتعلق بالأشرطة الوثائقية، حيث اتضح – حسب الأرقام المنشورة – أن الميزانيات التي رُصدت للنساء كانت أقل بنسبة 20% عما توفّر للرجال.