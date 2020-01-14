هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 12:05 م

تمت الإشادة بمدينة بادن لاستثمارها في تحسين فضاءاتها العامة. (Keystone / Gaetan Bally)

مُنحت مدينة بادن الواقعة شمال سويسرا جائزة فـاكّـر السنوية من قبل مؤسسة التراث السويسري لنجاحها في تحسين نوعية الحياة لسكانها.

فقد تمت الإشادة بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرين ألف نسمة لإقدامها على تحرير الأحياء العتيقة من حركة المرور وعلى الاستثمار في تحسين فضاءاتها العامة.

وفي بيان أصدرته يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، نوّهت مؤسسة التراث السويسريرابط خارجي إلى أنه "بفضل رغبة سلطات ومواطني بادن، جعلت الشوارع والساحات الصديقة للمشاة والخالية الآن من حركة المرور من وسط المدينة مكانًا لطيفًا يطيب العيش فيه".

وأضافت أن "صيانة المنتزهات التاريخية والحدائق في المدينة تتم بعناية وفقًا لمبادئ الحفاظ على التراث، وأنه قد تم إنشاء فضاءات عامة جديدة في المناطق العمرانية الجديدة".

مؤسسة التراث السويسري أشادت أيضا بـ "السياسة البعيدة المدى" للمدينة، وبـ "التخطيط المستمر" وبـ "استعداد المواطنين للتصويت لصالح ميزانيات تهدف لجعل مركز المدينة أكثر جاذبية". أما التزام المدينة بالاستثمار في مناطق تقع خارج المركز وليست مُربحة بالضرورة فكان محل ثناء خاص.

سيتم التقديم الرسمي للجائزة التي تبلغ قيمتها 20 ألف فرنك يوم 27 يونيو خلال حفل عام. وكما هو معلوم، تمنح مؤسسة التراث السويسري في كل عام جائزة فـاكّـر إلى إحدى البلديات أو - بشكل استثنائي - إلى منظمة ثقافية، كما حصل في عام 2018.

SDA-Keystone/ك.ض

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