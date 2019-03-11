"حتى النهاية" هو شعار مهرجان بازل لهذا العام، والذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة صباحًا. عندما انطفأت الأنوار في وسط المدينة، وسلطت الفوانيس الساخرة الملونة الضوء على 10000 من الموسيقيين والسكان المحتفلين.
"موكب الصّباح ، سر إلى الأمام!". تعالت الصرخات وبدأت المجموعات تتدافع في شوارع مدينة بازل القديمة خلف فوانيسها الضخمة. كانت السماء صافية، والرياح هادئة ، والطبالون ونافخو المزامير ينشطون لضمان ايقاظ أكثر ما يمكن من السكان.
كان نطاق إضاءة الفوانيس واسع النطاق كما كان في السنوات السابقة. وبالإضافة إلى موضوعات مثل العنصرية والتلوث البيئي والموت الرحيم ، سلّط الساخرون اهتمامهم على المستجدات والتطوّرات على الساحة الدولية (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره بائعًا متجولًا للأخبار المزيفة) بالإضافة إلى أحداث أكثر محلية (حريق في الساحة الخشبية ببازل).
ومثلما كان متوقعا، يُسجّل حضورا كبيرا خلال هذا الكرنفال للأدوار المسندة إلى الجنسيْن، وللجنسانية، وللسخرية من الرموز السياسية.
ويلمّح شعار "ذي موتّو"، ومعناه "حتى النهاية" إلى انتهاء معرض بازل للتجارة العادلة، الذي أعلن نفسه "أصل كل أنواع التجارة العادلة"، والذي وضع حدا لوجوده بعد الدورة الثالثة بعد المائة في شهر فبراير الماضي.