هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 01:05 م

"حتى النهاية" هو شعار مهرجان بازل لهذا العام، والذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة صباحًا. عندما انطفأت الأنوار في وسط المدينة، وسلطت الفوانيس الساخرة الملونة الضوء على 10000 من الموسيقيين والسكان المحتفلين.



"موكب الصّباح ، سر إلى الأمام!". تعالت الصرخات وبدأت المجموعات تتدافع في شوارع مدينة بازل القديمة خلف فوانيسها الضخمة. كانت السماء صافية، والرياح هادئة ، والطبالون ونافخو المزامير ينشطون لضمان ايقاظ أكثر ما يمكن من السكان.



كرنفال في كل مكان مدن سويسرا الصغيرة تحتفي بالكرنفال بعيدا عن الكرنفالات الشعبية ذات التقاليد العريقة التي تدور أطوارها سنويا في مدن معروفة مثل لوتسرن وبازل ...

كان نطاق إضاءة الفوانيس واسع النطاق كما كان في السنوات السابقة. وبالإضافة إلى موضوعات مثل العنصرية والتلوث البيئي والموت الرحيم ، سلّط الساخرون اهتمامهم على المستجدات والتطوّرات على الساحة الدولية (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره بائعًا متجولًا للأخبار المزيفة) بالإضافة إلى أحداث أكثر محلية (حريق في الساحة الخشبية ببازل).



"منافقة، تتدعي الحياة". هذه اللوحة تنتقد سويسرا التي تقول إنها محايدة وبطلة الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما هي تصدّر الاسلحة والعتاد الحربي. (Georgios Kefalas/Keystone)

ومثلما كان متوقعا، يُسجّل حضورا كبيرا خلال هذا الكرنفال للأدوار المسندة إلى الجنسيْن، وللجنسانية، وللسخرية من الرموز السياسية.

من بيده السلطة والنفوذ؟ الاحتفال بمرور مائة عام عن سيرك كني ، الذي يُطلق عليه اسم "سيرك" سويسرا الوطني ، وهم (من اليسار) رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. أما الفيل، فهو دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

(Georgios Kefalas/Keystone)

ويلمّح شعار "ذي موتّو"، ومعناه "حتى النهاية" إلى انتهاء معرض بازل للتجارة العادلة، الذي أعلن نفسه "أصل كل أنواع التجارة العادلة"، والذي وضع حدا لوجوده بعد الدورة الثالثة بعد المائة في شهر فبراير الماضي.

الزمن يتغيّر اختيار إمرأة لأوّل مرةّ لإدارة كرنفال بازل للمرة الأولى خلال تاريخه الطويل الذي يمتد ل 108 أعوام، سوف تترأس لجنة الإشراف على كرنفال بازل إمرأة. وأعلنت لجنة الكرنفال يوم الإثنيْن 11 يونيو ... هذا المحتوى تم نشره يوم 11 يونيو, 2018 04:40 م انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) First woman chosen to run Basel Fasnacht

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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