افتتحت الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف السويسرية، وتم التركيز خلال فعاليات المؤتمر على تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.
هذا الإجتماع السنوي الذي امتدت أشغاله لخمسة أيام كاملة، وتزامن انعقاده مع اندلاع موجة جديدة من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان يهدف إلى اعتماد خطة استراتيجية لمساعدة البلدان الاعضاء على تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة في المجال الصحي.
ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ما يناهز عن 100 مليون نسمة أجبروا على الإلتحاق بصفوف الفقراء.
وأشاد الرئيس السويسري، ألان بيرسيه خلال خطاب ألقاه في المؤتمرين بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية من أجل تعزيز حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم ومحاربة مرض نقص المناعة المكتسبة.
وأضاف الرئيس السويسري بأن الصحة ركيزة أساسية للرخاء والسلام والأمن البشري، وبأن سويسرا تدعم الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الصحية للضعفاء في جميع أنحاء العالم.
وتأسست منظمة الصحة العالمية من قبل الأمم المتحدة قبل 70 عاما، ويعمل بها حاليا أكثر من 7000 شخص يعملون في 150 مكتبا قطريا، بما في ذلك العاملين في مقرّها الرئيسي في جنيف.
هذا المؤتمر وفّر فرصة أيضا لوزير الصحة السويسري لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من بلدان أخرى.
swissinfo.ch/ SDA-ATS/ ع.ع