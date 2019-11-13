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بعد موجة جدل واسعة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي لن يحصل على الجنسية السويسرية

كلاوس شفاب مؤسس المنتدى الإقتصادي العالمي

ولد كلاوس شفاب في مدينة رافينسبورغ بألمانيا وهو مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

(Keystone / Laurent Gillieron)

 لن يحصل كلاوس شفاب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي على الجنسية السويسرية الفخرية، على الرغم من طرح الفكرة في وقت سابق من هذا العام.

فقد أعلن المكتب الفدرالي للعدل يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، أن منح جواز السفر لتكريم جهود شخص ما، ليس له أي أساس في القانون السويسري، حسب ما جاء في صحيفة "زود اوست شفايتز" اليومية.

ووفق تقارير، فإن فكرة المواطنة الفخرية أثيرت من طرف رئيس الكنفدرالية الحالي أولي ماورر في وقت سابق من هذا العام. كما تحظى الفكرة بدعم السلطات المحلية في كانتون غراوبوندن ، الذي يستضيف في منتجع دافوس اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي رابط خارجيالعالمي.

يُذكر أن المنتدى يستعد لعقد دورته الخمسين في النصف الثاني من شهر يناير من العام القادم في منتجع دافوس السويسري.

وكان الرئيس السويسري اقترح على أعضاء الحكومة الفدرالية منح المواطن الألماني كلاوس شفاب، الجنسية السويسرية، تكريماً لجهوده وذلك في سابقة من نوعها في سويسرا التي لا يُوجد فيها تقليد منح الألقاب أو الجوائز الوطنية.

في المقابل، واجه المقترح معارضة داخل صفوف حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) الذي ينتمي إليه وزير المالية أولي ماورر، حيث نقلت صحيفة زونتاغس تسايتونغ عن ألبرت روشتي، رئيس الحزب قوله: "لا جدال حول دور سيد شفاب القدير، لكن منح الجنسية السويسرية للأفراد ليس تقليدا سويسريا".

اللافت هو أن شفاب، وهو مواطن ألماني يقيم منذ فترة طويلة في بلدية كولوني في كانتون جنيف، رفض باستمرار فكرة التقدم بطلب للحصول على الجنسية السويسرية.

ووفقًا لما هو منشور على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، يحمل شفاب 17 درجة دكتوراه فخرية، بالإضافة إلى ميداليات الشرف الوطنية من اليابان وألمانيا وفرنسا. كما منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس.

الدورة الخمسون للمنتدى الإقتصادي العالمي جدل حول مقترح منح الجنسية السويسرية لكلاوس شفاب

أثار مقترح يدعو إلى منح كلاوس شفاب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي الجنسية السويسرية، جدلا وانتقادات واسعة، وفقًا لما نشرته أسبوعية سونتاغس ...

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2019 11:41 ص

Keystone-SDA/م.ا.

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