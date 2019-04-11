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دون الأهداف الأممية سويسرا أقلّ سخاءً عندما يتعلّق الأمر بالمساعدات التنموية

African woman with cow and man

تراجعت مساهمات سويسرا في مجال المساعدات التنموية بنسبة 0.2% في العام الماضي، وتظل دون الاهداف التي حددتها الأامم المتحدة.

(Keystone)

بلغت نسبة الإعانات السويسرية العامة المخصصة للمساعدات التنموية 0.44% من إجمالي الدخل العام في العام الماضي. وتكون بذلك قد تراجعت بنسبة 0.2% مقارنة بسنة 2017، وتظلّ دون ال 0.7%، الحد الأدنى الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة. 

هذه النسبة هي أيضا أدنى من معدّل إسهام الاتحاد الأوروبي في المساعدات التنموية الذي بلغ 0.47% من إجمالي الدخل العام في عام 2018.

اجمالي نفقات التنمية السويسرية لعام 2018 بلغت 3 مليار فرنك، مسجّلة بذلك تراجعا بقيمة 68 مليون فرنك مقارنة بالسنة التي سبقتها. وأرجعت وزارة الخارجية السويسريةرابط خارجي ذلك لتقلّص النفقات ذات العلاقة بملف اللجوء، ولقرارات اتخذها البرلمان تجبر الحكومة على خفض الموارد المخصصة للمساعدات التنموية.

ويخصص الجزء الأكبر (80%) من هذه المساعدات إلى مشروعات تنموية دولية غايتها "المساعدة في الحد من الفقر، والمخاطر العالمية، ونشر السلام واحترام حقوق الإنسان، والتخفيف من أسباب النزوح القسري والهجرة غير المنتظمة"، وفق بيان وزارة الخارجية.

وجاء في البيان أيضا: "تساهم سويسرا كذلك في جهود التنمية المستدامة والمحترمة للبيئة في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص في مجال الإدارة المستدامة للموارد".

وفي عام 2018، نجحت بلدان مثل السويد ولكسمبورغ والنرويج والدنمارك والمملكة المتحدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المحددة بنسبة 0.7% من إجمالي الدخل العام لأيّ بلد عضو فيها. وتحتلّ سويسرا المرتبة الثامنة على المستوى الدولي وفق تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 02:40 م

Keystone-SDA/ع.ع

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