هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 12:19 م

في ختام زيارته التي شملت أبوظبي ودبي والرياض، التقى أولي ماورر، رئيس الكنفدرالية السويسرية يوم 28 أكتوبر 2019 في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d'Arabie Saoudite/twitter)

اختتم الرئيس السويسري أولي ماورر زيارته إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تركزت محادثاته مع المسؤولين على مسألتين رئيسيتين تتعلقان بالشؤون المالية وبالاستدامة. وقالت الحكومة السويسرية إن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية قد "أثيرت" أيضاً.

زيارة ماورر الذي يتولى الرئاسة السويسرية الدورية هذا العام استمرت أربعة أيام وكانت محل متابعة وتدقيق في سويسرا بعد أن أدى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول إلى تأجيل الزيارة.

وكان السعوديون قد أقروا بأن خاشقجي قد قتل على يد فريق خاص أرسل خصيصا من الرياض إلى إسطنبول لهذا الغرض، وقاموا بفتح تحقيق في الحادثة لكنهم يُنكرون أن ولي العهد محمد بن سلمان، الذي التقى به ماورر يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري في الرياض، كان على علم بالعملية.

+ سويسرا تدعو إلى محاكمة عادلة في قضية مقتل صحافي سعودي

وعلى الرغم من أن رد الفعل السويسري الأولي على مقتل خاشقجي تمثل في إعلان برن عن التوجّه لإعادة النظر في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، إلا أنها تحركت منذ ذلك الحين أكثر فأكثر باتجاه التطبيع.

ووفقًا لبيان صحفي حكومي صدر يوم الثلاثاء 29 أكتوبررابط خارجي الجاري في برن، فإن زيارة ماورر إلى الرياض "شددت على الفرص المتاحة للمبادلات الثنائية والتعاون التي يتضمنها برنامج رؤية 2030رابط خارجي الإصلاحي [وهي خطة تطوير استراتيجية سعودية]، لا سيما فيما يتعلق بالابتكار والتعليم والمالية المستدامة".

معرض اكسبو 2020

إضافة إلى ذلك، قضى الوفد السويسري بعض الوقت في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ناقش مع المسؤولين الإماراتيين مسألة التبادل التلقائي للمعلومات (المصرفية) واتفاقية ثنائية بشأن الازدواج الضريبي وعلاقات التبادل التجاري الحر بين البلدين.

وجاء في البيان الحكومي أن "أسئلة تتعلق بسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والوضع السياسي ومساعي سويسرا الحميدة قد أثيرت خلال المحادثات في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وفي دبي، تم إطلاع وزير المالية ماورر أيضًا على قطعة الأرض التي من المقرر أن يُقام عليها الموقع المُخصّص لجناح سويسرا في معرض إكسبو 2020، الذي ستحتضنه مدينة دبي من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.

يُشار إلى أن المشاركة السويسرية في هذا الحدث العالمي كانت خلال الأشهر القليلة الماضية مثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية بعد أن تبين أن شركة فيليب موريس لصناعة السجائر هي راعية الجناح الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليون فرنك. وتحت ضغط الرأي العام، قررت وزارة الخارجية السويسرية في نهاية المطاف إلغاء شراكتها مع الشركة الأمريكية المتعددة الجنسيات.

Keystone-SDA/dos

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الرئيس السويسري يختتم زيارة مثيرة للجدل إلى الخليج 30 أكتوبر 2019 - آخر تحديث - 12:19 اختتم الرئيس السويسري أولي ماورر زيارته إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تركزت محادثاته مع المسؤولين على مسألتين رئيسيتين تتعلقان بالشؤون المالية وبالاستدامة. وقالت الحكومة السويسرية إن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية قد "أثيرت" أيضاً. زيارة ماورر الذي يتولى الرئاسة السويسرية الدورية هذا العام استمرت أربعة أيام وكانت محل متابعة وتدقيق في سويسرا بعد أن أدى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول إلى تأجيل الزيارة. وكان السعوديون قد أقروا بأن خاشقجي قد قتل على يد فريق خاص أرسل خصيصا من الرياض إلى إسطنبول لهذا الغرض، وقاموا بفتح تحقيق في الحادثة لكنهم يُنكرون أن ولي العهد محمد بن سلمان، الذي التقى به ماورر يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري في الرياض، كان على علم بالعملية. + سويسرا تدعو إلى محاكمة عادلة في قضية مقتل صحافي سعودي وعلى الرغم من أن رد الفعل السويسري الأولي على مقتل خاشقجي تمثل في إعلان برن عن التوجّه لإعادة النظر في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، إلا أنها تحركت منذ ذلك الحين أكثر فأكثر باتجاه التطبيع. ووفقًا لبيان صحفي حكومي صدر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري في برن، فإن زيارة ماورر إلى الرياض "شددت على الفرص المتاحة للمبادلات الثنائية والتعاون التي يتضمنها برنامج رؤية 2030 الإصلاحي [وهي خطة تطوير استراتيجية سعودية]، لا سيما فيما يتعلق بالابتكار والتعليم والمالية المستدامة". معرض اكسبو 2020 إضافة إلى ذلك، قضى الوفد السويسري بعض الوقت في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ناقش مع المسؤولين الإماراتيين مسألة التبادل التلقائي للمعلومات (المصرفية) واتفاقية ثنائية بشأن الازدواج الضريبي وعلاقات التبادل التجاري الحر بين البلدين. وجاء في البيان الحكومي أن "أسئلة تتعلق بسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والوضع السياسي ومساعي سويسرا الحميدة قد أثيرت خلال المحادثات في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية". وفي دبي، تم إطلاع وزير المالية ماورر أيضًا على قطعة الأرض التي من المقرر أن يُقام عليها الموقع المُخصّص لجناح سويسرا في معرض إكسبو 2020، الذي ستحتضنه مدينة دبي من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021. يُشار إلى أن المشاركة السويسرية في هذا الحدث العالمي كانت خلال الأشهر القليلة الماضية مثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية بعد أن تبين أن شركة فيليب موريس لصناعة السجائر هي راعية الجناح الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليون فرنك. وتحت ضغط الرأي العام، قررت وزارة الخارجية السويسرية في نهاية المطاف إلغاء شراكتها مع الشركة الأمريكية المتعددة الجنسيات.