هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 03:36 م

أولي ماورر، رئيس الكنفدرالية (وسط الصورة)، يُصافح هشام القحطاني، سفير المملكة العربية السعودية لدى سويسرا خلال حفل الاستقبال التقليدي للسلك الدبلوماسي بمناسبة حلول العام الجديدالذي أقيم يوم 16 يناير 2019 في العاصمة برن.

(© Keystone / Alessandro Della Valle)

أُعلن في برن أن الرئيس السويسري أولي ماورر سيزور المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أن تم تأجيل الزيارة في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لبيان صدر يوم الجمعة في برنرابط خارجي عن وزارة المالية، يبدأ ماورر زيارة إلى منطقة الخليج يوم السبت 26 أكتوبر الجاري تستمر حتى التاسع والعشرين منه، وسيكون مرفوقا بوفد القطاع المالي.

وأضاف البيان "خلال الزيارة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع أهم دولتين لسويسرا في منطقة الخليج، سيُستقبل السيد ماورر أيضًا من طرف رؤساء الدول في كل من أبو ظبي ودبي والرياض".

يُذكر أن الزيارة المُخطّط لها سلفا كانت مثار جدل في أعقاب الاحتجاج الدولي على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018. وقد أقر السعوديون بأن خاشقجي قد قتل بالفعل من قبل فريق خاص تم إرساله من الرياض لهذا الغرض، وأنهم فتحوا تحقيقهم الخاص الذي يشمل أحد عشر شخصا. مع ذلك، ينفي السعوديون بشكل قاطع أن ولي العهد محمد بن سلمان كان على علم بالعملية.

+ سويسرا تدعو إلى محاكمة عادلة في قضية مقتل صحفي سعودي

في شهر مايو 2019، كتبت الحكومة الفدرالية، في معرض الرد على مذكرة برلمانية وُجّهت إليها بشأن الزيارة المُخطط لها أنها ستنظر في المسألة. وقالت إن القرار يعتمد على مزيد من التطورات. وفي شهر يونيو الموالي، ورد في بيان آخر أنه ليست هناك زيارة مُبرمجة.

اليوم، أشار البيان الصادر عن وزارة المالية إلى أنه من المتوقع أن تتناول المحادثات الرسمية التوترات في المنطقة ومساعي سويسرا الحميدة وقضايا أخرى تمت إثارتها خلال الحوار السياسي الذي دار بين برن والرياض في شهر يوليو الماضي.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا رئيسيا لسويسرا في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. كما تقوم سويسرا بتمثيل مصالح المملكة العربية السعودية في إيران ومصالح إيران في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الخارجية باسكال بايريسفيل قد زارت المملكة في شهر يوليو 2019 لإجراء مُشاورات سياسي مع الجانب السعودي.



بعد أن أثارت موجة من الغضب ماورر: "تصريحاتي بشأن السعودية فُهمت خارج سياقها" قال الرئيس السويسري أولي ماورر إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بشأن المملكة العربية السعودية وفي علاقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي قد "فُهمت ... هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2019 12:41 م انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Maurer defends controversial Saudi comments

Keystone SDA/ك.ض

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