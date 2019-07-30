هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يوليو, 2019 09:22 ص

انياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري، (في الوسط) خلال حفل افتتاح السفارة السويسرية في موسكو الشهر الماضي. وتصدّر عقد رعاية مع ملياردير روسي عناوين الصحف لعدة أيام.

(Keystone/Yuri Kochetkov)

قال إينياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري، إنه بصدد دراسة طلب تقدمت به مجموعات عاملة في المجال الصحي لاستبعاد شركة انتاج تبغ متعددة الجنسيات من رعاية الجناح السويسري بالمعرض العالمي 2020 الذي من المنتظر أن تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.

كاسيس أكّد أن وزارته تقوم بالفعل بإعادة النظر في صفقة مثيرة للجدل مع شركة التبغ الامريكية فيليب موريس التي وعدت بتوفير 1.8 مليون فرنك كدعم للمشاركة السويسرية في المعرض العالمي بدبي العام المقبل.

وفي حديث إلى الإذاعة العامة الناطقة بالإيطالية ( SRI )، قال الوزير: "لقد أحطت علما بالنقاش العام"، و"أريد أن تتحد سويسرا وأن تظهر في صورة إيجابية ومشرقة في معرض إكسبو 2020 في دبي".

كاسيس قال أيضا "إنه حريص على إزاحة أي شبهة وأن قرارا سيُتخذ بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة".

وزير الخارجية في الحكومة الفغدرالية، وهو طبيب أيضا، أشار إلى أن البرلمان وافق على خطة تمويل، جزء منها يقدمه القطاع الخاص، لمشاركة سويسرا في المعرض العالمي بدبي سعيا منه للحفاظ على المال العام.

ضغوط

في الواقع، تعرضت وزارة الخارجية لضغوط شديدة من طرف المجموعات السويسرية العاملة في المجال الصحي، والمناهضة للإدمان على التبغ وكذلك من جانب الجامعات ومنظمة الصحة العالمية. ورأت هذه الأطراف جميعها أن الإستعانة بشركات التبغ يتناقض مع المبادئ الأخلاقية وينتهك القواعد الدولية.

معهد الصحة العموميةرابط خارجي وعد "ببذل كل ما في وسعه لمنع أي شكل من أشكال وجود شركة التبغ في الجناح السويسري".

أما شركة فيليب موريسرابط خارجي، التي تدير عملياتها الدولية وتمتلك مركز بحوث في غرب سويسرا، فقالت إن صفقة الرعاية كانت فرصة لإلقاء الضوء على مستجدات في مجال العلوم والإبتكار حيث كانت تخطط للترويج لمنتج خال من النيكوتين.

أما المنتقدون، فيذكّرون بما تمتلكه هذ الصناعة من تأثير قوي على السياسيين السويسريين.

وفي سويسرا، توجد أكبر ثلاث شركات تبغ عالمية، وهي فيليب موريس، وشركة التبغ الامريكية البريطانيةرابط خارجي وشركة التبغ اليابانيةرابط خارجي، ولهذه الشركات فروع إنتاج ومكاتب ومقار رئيسية داخل الكنفدرالية.

وحتى الآن، رفضت سويسرا المصادقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التبغ.



المخدرات المسموح بها وغير المسموح بها خبراء الصحة يدعون السياسيين إلى اتخاذ "تدابير شجاعة" توفّر القواعد القانونية المتسامحة والقدرة الشرائية العالية ظروفا مثالية لشراء واستهلاك المخدّرات، وفق المركز الوطني للبحوث حول الإدمان في سويسرا. ... هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2019 09:00 ص انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Addiction experts call for ‘brave measures’ from politicians

swissinfo.ch/ أورس غايزر/ع.ع

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