المعهد التقني الفدرالي في لوزان، ثاني أهم مؤسسة تعليمية في سويسرا، وله شهرة على الساحة الدولية. (Keystone)

خلال الأسابيع الماضية، دعوناكم لطرح أسئلتكم واستفساراتكم حول سويسرا. وهنا نجيب على السؤاليْن الأوّليْن منها: ميزات التعليم في سويسرا، ومتطلبات التسجيل في الجامعات السويسرية، وخلال أسبوع من الآن تتلقون المزيد من الأجوبة..

بماذا يتميّز نظام التعليم في سويسرا؟

تتوفّر سويسرا على نظام تعليمي متطوّر جدا يتميّز في نفس الوقت بالتخصصات الدقيقة والتدريب المهني اللصيق جدا بمتطلبات سوق العمل، وفي نفس الوقت بالانفتاح الذي يسمح لأي شخص لديه المؤهلات اللازمة باختيار الدورات التي يريدها والجامعات التي يرغب في الالتحاق بها. هذه الميزات تضع نظام التعليم في الكنفدرالية ضمن أفضل ما هو موجود. وفي ظل الإقبال المتزايِـد على الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا السويسرية، تحرص السلطات الفدرالية وهيئات التدريس الجامعية على الاحتفاظ بالريادة على مستوى الكفاءات والبرامج وتعزيز البحث العلمي في شتى الاختصاصات.

في عام 2015، تحصل أكثر من 90% من الشبان في سويسرا على شهائد علمية بإحدى المراحل المُوالية لسنوات التعليم الإلزامي. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 94% بالنسبة للشبان المولودين في سويسرا، وفقا لأرقام كشف عنها المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الثلاثاء 23 يناير 2018.

ويُعدّ من الأهداف الرئيسية للسياسات المشتركة التي حددتها الكنفدرالية والكانتونات والمنظمات المعنية بسوق العمل في سويسرا رفع نسبة الحاصلين على شهائد في مراحل ما بعد التعليم الإلزامي ضمن البالغين من العمر أقصاه 25 عاما إلى 95%.. وكان هذا المعدّل قد بلغ 90.9% في عام 2015، وهو ما يعادل 77.000 شاب متحصل على شهادة في مراحل ما بعد التعليم الإعدادي. ونجد من ضمن هؤلاء 65.2% من الحاصلين على دبلوم التدريب المهني الأوّلي (شهادة الكفاءة الفدرالية (CFC) ، والشهادة الفدرالية للتدريب المهني (AFP)، و25.7% من المسجلين في التعليم العام (شهائد ختم الدروس الثانوية، وشهائد مدارس تعليم الثقافة العامة، [وتشمل اختصاصي المهن الإجتماعية بما في ذلك تكوين المدرّسين، والمهن الصحية بجميع تشعباتها]، وشهائد المدارس الدولية).

ويُعتبر نظام التدريب المزدوج المُطبّق في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا نموذجاً ناجحاً. فالتعاون الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص يضمن تدريب الأخصائيين الذين يحتاج إليهم هذا الأخير بالفعل. وذلك بفضل المنهج الدراسي الذي يجمع بين المعرفة النظرية التي يتم تدريسها في الفصل والخبرة العملية المُكتسبة في الشركة، فيكتسب المتدربون الخبرة المتجددة طوال مدة دراستهم. وبصفة عامة، تُسجِّل البلدان التي تبنَّت هذا النموذج معدلات بطالة منخفضة نسبياً. ولذا، تطالب الأوساط السياسية باستمرار بتصدير هذا النظام، لا سيما إلى الدول التي تُعاني من ضعف الإقتصاد وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.



ملفات التعليم الأكاديمي والتدريب المهني في سويسرا بماذا يتميّز التعليم في سويسرا؟ وكيف يستجيب لمتطلبات المجتمع والإقتصاد في نفس الوقت؟ وكيف يتكيّف هذا القطاع الحيوي مع متطلبات العصر الرقمي والتكنولوجيا المتطوّرة؟ تجدون الإجابة عن هذه الأسئلة وكل ما يتعلّق بالحياة التعليمية في سويسرا في هذا الملف الشامل.



ما هي متطلبات التسجيل في إحدى الجامعات السويسرية؟

كأجنبي، يتطلّب قبولك في مؤسسات التعليم العالي في سويسرا علامات ممتازة ومهارات لغوية وفي بعض الحالات خبرة عملية. ولكن تتوقّف المتطلبات الدقيقة على نوع المدرسة والبرنامج الذي يرغب الطالب في متابعته. وفي بعض الأحيان يطلب من الطالب الأجنبي اجتياز مناظرة للتأكّد من قدرته على متابعة البرنامج الدراسي الذي يرغب فيه. وفي ما يلي توضيح لهذه المتطلبات بحسب المرحلة التعليمية:

متطلبات ما قبل الباكلوريوس

على الطالب كذلك أن يكون قد استكمل مرحلة التعليم الثانوية ومتحصلا على شهادة ختم الدروس الثانوية الأكاديمية التي تسمح له بالوصول إلى الجامعة في بلده (أنظر أدناه فقرة الحصول على معادلة الشهادات). كما يحق للجامعات السويسرية مطالبة الطلاب الأجانب باجتياز امتحان قبول، والحصول فيه على درجات معينة، ومستوى محدد من المهارات اللغوية ويثبت بأنه كان مسجلا في إحدى الجامعات داخل بلده الأصلي.

تفضّل بزيارة صفحة الجامعات السويسرية لمعرفة المزيد عن متطلبات القبول بالنسبة للطلاب الأجانبرابط خارجي.

برامج العلوم التطبيقية

من الشروط الأساسية للقبول في هذا الصنف من المعاهد تقديم المترشّح ما يدل على أنه عمل لسنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة ختم الدروس الثانوية. وقد يكون على الطالب اجتياز اختبار للقبول، على الرغم من أن الحاصلين على الباكلوريا في بلدانهم الاصلية ليسوا مجبرين على اجتياز ذلك الاختبار. هنا قائمة بجامعات العلوم التطبيقيةرابط خارجي في سويسرا.

الدراسات العليا

القبول في درجة الماجستير أو برامج الدكتوراه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الباكلوريوس من جامعة غير سويسرية مطلوب منه على الأقل الحصول على اعتراف بدبلوم أجنبي. وهذا الأمر متروك لكل جامعة على حالها، ويمكن الاتصال بها مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات.

معادلة الشهادات الأجنبية

تعترف السلطات السويسرية بالشهادات الصادرة على العديد من الجامعات الأجنبية من جميع أصقاع العالم. وللحصول على معادلة شهادة بعينها يمكن الاتصال بالسلطات السويسرية في المجال التعليمي ممثلة في مؤسسة الجامعات السويسريةرابط خارجي.

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آخر تحديث - 11:00 خلال الأسابيع الماضية، دعوناكم لطرح أسئلتكم واستفساراتكم حول سويسرا. وهنا نجيب على السؤاليْن الأوّليْن منها: ميزات التعليم في سويسرا، ومتطلبات التسجيل في الجامعات السويسرية، وخلال أسبوع من الآن تتلقون المزيد من الأجوبة.. بماذا يتميّز نظام التعليم في سويسرا؟ تتوفّر سويسرا على نظام تعليمي متطوّر جدا يتميّز في نفس الوقت بالتخصصات الدقيقة والتدريب المهني اللصيق جدا بمتطلبات سوق العمل، وفي نفس الوقت بالانفتاح الذي يسمح لأي شخص لديه المؤهلات اللازمة باختيار الدورات التي يريدها والجامعات التي يرغب في الالتحاق بها. هذه الميزات تضع نظام التعليم في الكنفدرالية ضمن أفضل ما هو موجود. وفي ظل الإقبال المتزايِـد على الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا السويسرية، تحرص السلطات الفدرالية وهيئات التدريس الجامعية على الاحتفاظ بالريادة على مستوى الكفاءات والبرامج وتعزيز البحث العلمي في شتى الاختصاصات. في عام 2015، تحصل أكثر من 90% من الشبان في سويسرا على شهائد علمية بإحدى المراحل المُوالية لسنوات التعليم الإلزامي. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 94% بالنسبة للشبان المولودين في سويسرا، وفقا لأرقام كشف عنها المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الثلاثاء 23 يناير 2018. ويُعدّ من الأهداف الرئيسية للسياسات المشتركة التي حددتها الكنفدرالية والكانتونات والمنظمات المعنية بسوق العمل في سويسرا رفع نسبة الحاصلين على شهائد في مراحل ما بعد التعليم الإلزامي ضمن البالغين من العمر أقصاه 25 عاما إلى 95%.. وكان هذا المعدّل قد بلغ 90.9% في عام 2015، وهو ما يعادل 77.000 شاب متحصل على شهادة في مراحل ما بعد التعليم الإعدادي. ونجد من ضمن هؤلاء 65.2% من الحاصلين على دبلوم التدريب المهني الأوّلي (شهادة الكفاءة الفدرالية (CFC) ، والشهادة الفدرالية للتدريب المهني (AFP)، و25.7% من المسجلين في التعليم العام (شهائد ختم الدروس الثانوية، وشهائد مدارس تعليم الثقافة العامة، [وتشمل اختصاصي المهن الإجتماعية بما في ذلك تكوين المدرّسين، والمهن الصحية بجميع تشعباتها]، وشهائد المدارس الدولية). ويُعتبر نظام التدريب المزدوج المُطبّق في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا نموذجاً ناجحاً. فالتعاون الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص يضمن تدريب الأخصائيين الذين يحتاج إليهم هذا الأخير بالفعل. وذلك بفضل المنهج الدراسي الذي يجمع بين المعرفة النظرية التي يتم تدريسها في الفصل والخبرة العملية المُكتسبة في الشركة، فيكتسب المتدربون الخبرة المتجددة طوال مدة دراستهم. وبصفة عامة، تُسجِّل البلدان التي تبنَّت هذا النموذج معدلات بطالة منخفضة نسبياً. ولذا، تطالب الأوساط السياسية باستمرار بتصدير هذا النظام، لا سيما إلى الدول التي تُعاني من ضعف الإقتصاد وارتفاع معدل البطالة بين الشباب. ما هي متطلبات التسجيل في إحدى الجامعات السويسرية؟ كأجنبي، يتطلّب قبولك في مؤسسات التعليم العالي في سويسرا علامات ممتازة ومهارات لغوية وفي بعض الحالات خبرة عملية. ولكن تتوقّف المتطلبات الدقيقة على نوع المدرسة والبرنامج الذي يرغب الطالب في متابعته. وفي بعض الأحيان يطلب من الطالب الأجنبي اجتياز مناظرة للتأكّد من قدرته على متابعة البرنامج الدراسي الذي يرغب فيه. وفي ما يلي توضيح لهذه المتطلبات بحسب المرحلة التعليمية: متطلبات ما قبل الباكلوريوس على الطالب كذلك أن يكون قد استكمل مرحلة التعليم الثانوية ومتحصلا على شهادة ختم الدروس الثانوية الأكاديمية التي تسمح له بالوصول إلى الجامعة في بلده (أنظر أدناه فقرة الحصول على معادلة الشهادات). كما يحق للجامعات السويسرية مطالبة الطلاب الأجانب باجتياز امتحان قبول، والحصول فيه على درجات معينة، ومستوى محدد من المهارات اللغوية ويثبت بأنه كان مسجلا في إحدى الجامعات داخل بلده الأصلي. تفضّل بزيارة صفحة الجامعات السويسرية لمعرفة المزيد عن متطلبات القبول بالنسبة للطلاب الأجانب. برامج العلوم التطبيقية من الشروط الأساسية للقبول في هذا الصنف من المعاهد تقديم المترشّح ما يدل على أنه عمل لسنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة ختم الدروس الثانوية. وقد يكون على الطالب اجتياز اختبار للقبول، على الرغم من أن الحاصلين على الباكلوريا في بلدانهم الاصلية ليسوا مجبرين على اجتياز ذلك الاختبار. هنا قائمة بجامعات العلوم التطبيقية في سويسرا. الدراسات العليا القبول في درجة الماجستير أو برامج الدكتوراه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الباكلوريوس من جامعة غير سويسرية مطلوب منه على الأقل الحصول على اعتراف بدبلوم أجنبي. وهذا الأمر متروك لكل جامعة على حالها، ويمكن الاتصال بها مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات. معادلة الشهادات الأجنبية تعترف السلطات السويسرية بالشهادات الصادرة على العديد من الجامعات الأجنبية من جميع أصقاع العالم. وللحصول على معادلة شهادة بعينها يمكن الاتصال بالسلطات السويسرية في المجال التعليمي ممثلة في مؤسسة الجامعات السويسرية.