الخبير السويسري الدكتور، سبيروس كولياس أستاذ أشعة العلوم العصبية، بجامعه زيورخ، ورئيس وحده الرنين المغناطيسى بمستشفيات جامعة زيورخ هو الثاني من اليمين على منصة المؤتمر السنوي السادس الذي عقده قسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب، جامعة الزقازيق، الذي افتتح يوم 21 مارس 2019.

(swissinfo.ch)

شارك الخبير والأكاديمي السويسري، الدكتور، سبيروس كولياس (Spyros Kollias)، أستاذ أشعة العلوم العصبية، بجامعه زيورخ، ورئيس وحده الرنين المغناطيسى بمستشفيات جامعة زيورخ في المؤتمر السنوي السادس، الذي عقده قسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب، جامعة الزقازيق، يومي الخميس والجمعة 21 و22 مارس 2019، وحضره حوالي 450 متخصصًا في هذا المجال العلمي.

البروفيسور سبيروس كولياس (Spyros Kollias) أستاذ الأشعة مع التخصّص في الأشعة العصبية في جامعة زيورخ، سويسرا.رابط خارجي رئيس قسم التصوير بالرنين العصبي في قسم التصوير الشعاعي العصبي neuroradiology بالمستشفى الجامعي بمدينة زيورخ, سويسرا. تلقى تدريبا في مجال التصوير الشعاعي العصبي في الولايات المتحدة الامريكية من 1990 الى 1993، في البداية لمدة عام واحد في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (ucsf)، وبعد ذلك لمدة سنتين في مركز الاطفال الطبي في مستشفى الأطفال (chmc)، جامعة كاليفورنيا سينسيناتي، أوهايو، بالولايات المتحدة. عضو في العديد من الجمعيات الطبية وقائد المجموعة في قسم تكنولوجيا الطب الحيوي والتصوير التابع لمركز علم الأعصاب في زيورخ. له أكثر من 200 مؤلف في تخصّصه، كما ألف ثلاثة كتب في مجال التصوير الطبي العالي. محاضر وعضو في هيئة التدريس في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية في مجال التصوير الشعاعي العصبي والتصوير الطبي. يتركز تخصّصه الرئيسي على تطبيقات الرنين المغناطيسي المتقدم، وتكنولوجيا التصوير في تشخيص الأمراض العصبية. نهاية الإطار التوضيحي

قبل ذلك، أشرف سبيروس كولياسرابط خارجي، على دورة مكثفة بدأت يوم 20 مارس، واستكملت أعمالها، خلال اليومين المُواليين على هامش فعاليات المؤتمر، ودارت حول التصوير الشعاعي العصبي وتركز الإهتمام فيها على "الجديد فى تشخيص أمراض الجهاز العصبى بالأشعة"، وتناولت أحدث ما توصل إليه العلم في هذا التخصّص الدقيق.

حضر المؤتمر، لفيفٌ من أساتذة ومدرسي واستشاريي وإخصائيي علوم الأشعة التداخلية وأشعة العلوم العصبية بالجامعات المصرية، يتقدمهم: الأستاذ الدكتور ممدوح محفوظ، بكلية طب القصر العينى، الأستاذ الدكتور صبرى الموجى، بكلية الطب جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور محمود عبد الله شرف، بكلية طب القصر العيني، والأستاذ الدكتور رضا درويش، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور محمد شاكر، استشارى الأشعة بالمملكة المتحدة، والأستاذ الدكتور إبراهيم لبده، رئيس قسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب، جامعة الزقازيق.



تعاون مثمر..

في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، قال الدكتور محمد أشرف زيتون، استشارى الأشعة التداخلية بكلية الطب في جامعة الزقازيق، وسكرتير المؤتمر، إن القاعة ازدحمت بحوالي 450 طبيبًا وطبيبة، من المتخصصين في علوم الأشعة قدموا من شتى جامعات ومستشفيات مصر، للإستماع إلى محاضرات الضيف القادم من جامعة زيورخ العريقه، والإستفادة من علمه الغزير، والتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم، فى هذا المجال.

وأوضح زيتون، الحاصل على درجة الدكتوراه والزمالة فى الاشعه التداخليه من جامعه زيورخ (2014 - 2016)، أنه تم خلال الدورة إجراء مسابقة علمية بين شباب الأطباء المتخصصين في الأشعة، فاز فيها كلٌ من الدكتورة فينان عبد الرحمن والدكتورة غاده عادل و الدكتورة سارة كامل، وتقرر في نهاية الدورة منح أول فائزتين فرصة للتدريب مع الأستاذ الدكتور سبيروس كولياس، بمستشفيات جامعة زيورخ لمدة شهر.

كما أشار سكرتير المؤتمر، الذي سبق له أن تتلمذ في جامعة زيورخ على يد كولياس، إلى أن اليوم الأول للدورة، كان عبارة عن ورشة عمل تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح محفوظ، أستاذ الأشعة بطب قصر العيني، والدكتور محمد شاكر، استشاري الأشعة بالمملكة المتحدة، فيما تناول اليوم الثاني، عددًا من المحاضرات الأكاديمية فى علم الأشعه للجهاز العصبي، موضحا أن هذه الدورة هي "نتاج التعاون القائم بين جامعة زيورخ وجامعة الزقازيق".

الخبير السويسري الدكتور، سبيروس كولياس (Spyros Kollias)، أستاذ أشعة العلوم العصبية، بجامعه زيورخ، ورئيس وحده الرنين المغناطيسى بمستشفيات جامعة زيورخ، خلال إلقائه محاضرة، في إطار فعاليات المؤتمر السنوي السادس، الذي عقده قسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب، جامعة الزقازيق، يومي 21 و22 مارس 2019. (swissinfo.ch)

وقال الدكتور محمد أشرف زيتون: "إنني تتلمذت على يدى الأستاذ الدكتور أنطون فالافانيس، والأستاذ الدكتور سبيروس كولياس، وهذا ما أقوم بتوصيله لشباب الأطباء، بجامعتي الحبيبة الزقازيق"، وأعرب عن ارتياحه للتعاون القائم بين جامعتي زيورخ والزقازيق "وهذا ليس غريبًا على أساتذتى بزيورخ الذين يضعون نشر العلم نصب أعينهم".

.. وحضور كثيف

من جانبه، أعرب الضيف السويسري عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر السنوي السادس لقسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب، جامعة الزقازيق؛ مشيرًا إلى أنه "كان مبهورًا بالحضور الكثيف للأطباء، بمختلف درجاتهم العلمية والأكاديمية، من المتخصصين في علوم الأشعة العصبية والتداخلية".

وقال الدكتور كولياس، السويسري الجنسية، اليوناني الأصل، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch إنه وصل إلى مطار القاهرة، في تمام الساعة 2.30 من فجر اليوم الأول للمؤتمر، الخميس 21 مارس، واستراح بضع ساعات في القاهرة، ثم سافر إلى مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في تمام العاشرة صباحًا كي "يلتحق بفعاليات المؤتمر من بدايتها"؛ مؤكدًا سعادته بـ "الإقبال الكبير من الحضور، خاصة من شباب الأطباء، وحرصهم على التعلم، والتعرف على الجديد في هذا العلم".

جانب من الحضور الذين اكتظت بهم القاعة في المؤتمر السنوي السادس، الذي عقده قسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب، جامعة الزقازيق، يومي 21 و22 مارس 2019. (swissinfo.ch)

"زرت مصر 20 مرة منذ عام 1977"

وكشف الخبير السويسري، أن هذه هي المرة الأولى التي يُحاضر فيها بجامعة مصرية، رغم زياراته الكثيرة لمصر، التي يحبها، والتي وصلت إلى 20 زيارة، بدايةً من عام 1977، إما للسياحة والإستجمام، وإما لإلقاء المحاضرات العلمية في علوم الأشعة العصبية، بقاعات الفنادق المصرية، بدعوات من جامعة القاهرة، وجمعية جراحي الأعصاب، والجمعية المصرية لأشعة الجهاز العصبي. وبعد أن عبّر عن سعادته بزيارة جامعة الزقازيق، تمنى تكرارها ملفتا إلى أن هذه "هي الزيارة الخامسة له لمصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011".

وأشار، إلى أنه يحب الطلبة المصريين، وخاصة من شباب الأطباء "لأنهم مجتهدون وعندهم ذكاء فطري"، وهو ما يدفعه للحضور إلى مصر كلما وُجّهت إليه الدعوة لإلقاء محاضرات، أو للإشراف على إدارة دورات لتعليم الأجيال الصاعدة من الأطباء الجديد في علم الأشعة العصبية، وبدون مقابل، لأنه يؤمن بضرورة أن ينقل ما لديه من علم، في هذا التخصّص إلى أكبر عددٍ ممكن من الأطباء والأكاديميين؛ موضحًا أنه توجّه بعد انتهاء المؤتمر إلى مدينة شرم الشيخ ليقضي بعض الوقت على شواطئ مصر الجميلة، بل "يفكر في شراء شقة بالقاهرة القديمة، لأنه يعتبر نفسه عاشقًا لمصر وأهلها".

يجدر التذكير بأن تخصّص الأشعة (التشخيصية أو العلاجية)، من أهم التخصّصات علي الإطلاق في العملية العلاجية للمريض، لكونها تمثل عيْن الطبيب والجراح، سواء لتشخيص المرض، أو لعلاجه، وقد شهد هذا القطاع، في السنوات الأخيرة، ثورةً علمية كبيرة، وفي كل عام يكون هناك الجديد في هذا المجال، خاصة في كبريات الجامعات الأوروبية والسويسرية.



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آخر تحديث - 18:00 شارك الخبير والأكاديمي السويسري، الدكتور، سبيروس كولياس (Spyros Kollias)، أستاذ أشعة العلوم العصبية، بجامعه زيورخ، ورئيس وحده الرنين المغناطيسى بمستشفيات جامعة زيورخ في المؤتمر السنوي السادس، الذي عقده قسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب، جامعة الزقازيق، يومي الخميس والجمعة 21 و22 مارس 2019، وحضره حوالي 450 متخصصًا في هذا المجال العلمي. البروفيسور سبيروس كولياس (Spyros Kollias) أستاذ الأشعة مع التخصّص في الأشعة العصبية في جامعة زيورخ، سويسرا. رئيس قسم التصوير بالرنين العصبي في قسم التصوير الشعاعي العصبي neuroradiology بالمستشفى الجامعي بمدينة زيورخ, سويسرا. تلقى تدريبا في مجال التصوير الشعاعي العصبي في الولايات المتحدة الامريكية من 1990 الى 1993، في البداية لمدة عام واحد في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (ucsf)، وبعد ذلك لمدة سنتين في مركز الاطفال الطبي في مستشفى الأطفال (chmc)، جامعة كاليفورنيا سينسيناتي، أوهايو، بالولايات المتحدة. عضو في العديد من الجمعيات الطبية وقائد المجموعة في قسم تكنولوجيا الطب الحيوي والتصوير التابع لمركز علم الأعصاب في زيورخ. له أكثر من 200 مؤلف في تخصّصه، كما ألف ثلاثة كتب في مجال التصوير الطبي العالي. محاضر وعضو في هيئة التدريس في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية في مجال التصوير الشعاعي العصبي والتصوير الطبي. يتركز تخصّصه الرئيسي على تطبيقات الرنين المغناطيسي المتقدم، وتكنولوجيا التصوير في تشخيص الأمراض العصبية. قبل ذلك، أشرف سبيروس كولياس، على دورة مكثفة بدأت يوم 20 مارس، واستكملت أعمالها، خلال اليومين المُواليين على هامش فعاليات المؤتمر، ودارت حول التصوير الشعاعي العصبي وتركز الإهتمام فيها على "الجديد فى تشخيص أمراض الجهاز العصبى بالأشعة"، وتناولت أحدث ما توصل إليه العلم في هذا التخصّص الدقيق. حضر المؤتمر، لفيفٌ من أساتذة ومدرسي واستشاريي وإخصائيي علوم الأشعة التداخلية وأشعة العلوم العصبية بالجامعات المصرية، يتقدمهم: الأستاذ الدكتور ممدوح محفوظ، بكلية طب القصر العينى، الأستاذ الدكتور صبرى الموجى، بكلية الطب جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور محمود عبد الله شرف، بكلية طب القصر العيني، والأستاذ الدكتور رضا درويش، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور محمد شاكر، استشارى الأشعة بالمملكة المتحدة، والأستاذ الدكتور إبراهيم لبده، رئيس قسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب، جامعة الزقازيق. تعاون مثمر.. في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، قال الدكتور محمد أشرف زيتون، استشارى الأشعة التداخلية بكلية الطب في جامعة الزقازيق، وسكرتير المؤتمر، إن القاعة ازدحمت بحوالي 450 طبيبًا وطبيبة، من المتخصصين في علوم الأشعة قدموا من شتى جامعات ومستشفيات مصر، للإستماع إلى محاضرات الضيف القادم من جامعة زيورخ العريقه، والإستفادة من علمه الغزير، والتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم، فى هذا المجال. وأوضح زيتون، الحاصل على درجة الدكتوراه والزمالة فى الاشعه التداخليه من جامعه زيورخ (2014 - 2016)، أنه تم خلال الدورة إجراء مسابقة علمية بين شباب الأطباء المتخصصين في الأشعة، فاز فيها كلٌ من الدكتورة فينان عبد الرحمن والدكتورة غاده عادل و الدكتورة سارة كامل، وتقرر في نهاية الدورة منح أول فائزتين فرصة للتدريب مع الأستاذ الدكتور سبيروس كولياس، بمستشفيات جامعة زيورخ لمدة شهر. كما أشار سكرتير المؤتمر، الذي سبق له أن تتلمذ في جامعة زيورخ على يد كولياس، إلى أن اليوم الأول للدورة، كان عبارة عن ورشة عمل تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح محفوظ، أستاذ الأشعة بطب قصر العيني، والدكتور محمد شاكر، استشاري الأشعة بالمملكة المتحدة، فيما تناول اليوم الثاني، عددًا من المحاضرات الأكاديمية فى علم الأشعه للجهاز العصبي، موضحا أن هذه الدورة هي "نتاج التعاون القائم بين جامعة زيورخ وجامعة الزقازيق". وقال الدكتور محمد أشرف زيتون: "إنني تتلمذت على يدى الأستاذ الدكتور أنطون فالافانيس، والأستاذ الدكتور سبيروس كولياس، وهذا ما أقوم بتوصيله لشباب الأطباء، بجامعتي الحبيبة الزقازيق"، وأعرب عن ارتياحه للتعاون القائم بين جامعتي زيورخ والزقازيق "وهذا ليس غريبًا على أساتذتى بزيورخ الذين يضعون نشر العلم نصب أعينهم". .. وحضور كثيف من جانبه، أعرب الضيف السويسري عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر السنوي السادس لقسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب، جامعة الزقازيق؛ مشيرًا إلى أنه "كان مبهورًا بالحضور الكثيف للأطباء، بمختلف درجاتهم العلمية والأكاديمية، من المتخصصين في علوم الأشعة العصبية والتداخلية". وقال الدكتور كولياس، السويسري الجنسية، اليوناني الأصل، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch إنه وصل إلى مطار القاهرة، في تمام الساعة 2.30 من فجر اليوم الأول للمؤتمر، الخميس 21 مارس، واستراح بضع ساعات في القاهرة، ثم سافر إلى مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في تمام العاشرة صباحًا كي "يلتحق بفعاليات المؤتمر من بدايتها"؛ مؤكدًا سعادته بـ "الإقبال الكبير من الحضور، خاصة من شباب الأطباء، وحرصهم على التعلم، والتعرف على الجديد في هذا العلم". "زرت مصر 20 مرة منذ عام 1977" وكشف الخبير السويسري، أن هذه هي المرة الأولى التي يُحاضر فيها بجامعة مصرية، رغم زياراته الكثيرة لمصر، التي يحبها، والتي وصلت إلى 20 زيارة، بدايةً من عام 1977، إما للسياحة والإستجمام، وإما لإلقاء المحاضرات العلمية في علوم الأشعة العصبية، بقاعات الفنادق المصرية، بدعوات من جامعة القاهرة، وجمعية جراحي الأعصاب، والجمعية المصرية لأشعة الجهاز العصبي. وبعد أن عبّر عن سعادته بزيارة جامعة الزقازيق، تمنى تكرارها ملفتا إلى أن هذه "هي الزيارة الخامسة له لمصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011". وأشار، إلى أنه يحب الطلبة المصريين، وخاصة من شباب الأطباء "لأنهم مجتهدون وعندهم ذكاء فطري"، وهو ما يدفعه للحضور إلى مصر كلما وُجّهت إليه الدعوة لإلقاء محاضرات، أو للإشراف على إدارة دورات لتعليم الأجيال الصاعدة من الأطباء الجديد في علم الأشعة العصبية، وبدون مقابل، لأنه يؤمن بضرورة أن ينقل ما لديه من علم، في هذا التخصّص إلى أكبر عددٍ ممكن من الأطباء والأكاديميين؛ موضحًا أنه توجّه بعد انتهاء المؤتمر إلى مدينة شرم الشيخ ليقضي بعض الوقت على شواطئ مصر الجميلة، بل "يفكر في شراء شقة بالقاهرة القديمة، لأنه يعتبر نفسه عاشقًا لمصر وأهلها". يجدر التذكير بأن تخصّص الأشعة (التشخيصية أو العلاجية)، من أهم التخصّصات علي الإطلاق في العملية العلاجية للمريض، لكونها تمثل عيْن الطبيب والجراح، سواء لتشخيص المرض، أو لعلاجه، وقد شهد هذا القطاع، في السنوات الأخيرة، ثورةً علمية كبيرة، وفي كل عام يكون هناك الجديد في هذا المجال، خاصة في كبريات الجامعات الأوروبية والسويسرية.

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