هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 02:23 م

ديديي كولو وميشال مايور، المتوّجان السويسريان الجديدان بجائزة نوبل في صورة التقطت لهما سنة 2005.

(Keystone / Laurent Gillieron)

تحصل العالمان السويسريان ميشال مايور Michel Mayor وديديي كِلو Didier Queloz على جائزة نوبل في الفيزياء بالإشتراك مع عالم الكونيات الأمريكي - الكندي جيمس بيبلز James Peebles تقديرا لما قاموا به من أعمال وأبحاث عززت فهمنا للكون.

وفي احتفال أقيم في ستوكهولمرابط خارجي يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري، حصل كل من مايور وكيلو من جامعة جنيف على جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019 عن "اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع الشمسي".

كما حصل بيبلز ، من جامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، على جائزة مشتركة عن "الاكتشافات النظرية في علم الكونيات الفيزيائي"

وفي إعلانها، قالت لجنة نوبل: "بينما ساهمت الاكتشافات النظرية لجيمس بيبلز في فهمنا لكيفية تطور الكون بعد الانفجار الكبير، قام ميشال مايور وديديي كِلو باستكشاف جِوارنا الكوني بحثًا عن كواكب مجهولة"، وأضافت "لقد غيّرت اكتشافاتهم إلى الأبد مفاهيمنا عن العالم".

بدوره، أوضح غوران هانسون الأمين العام للأكاديمية الملكية للعلوم في السويد أن الجائزة مُنحت "مناصفة إلى جيمس بيبلز لاكتشافاته النظرية حول علم الكون الفيزيائي من جهة، وإلى ميشال مايور وديديي كِلو لاكتشافهما كوكبا خارجيا يدور حول نجمة شبيهة بالشمس من جهة ثانية".

"خارقة للعادة بكل بساطة"

كان ذلك في 6 أكتوبر 1995 عندما أعلن كِلو ومايور لأول مرة عن اكتشاف كوكب يدور حول نجم آخر غير كوكبنا، وهو نجم يبعد 42 سنة ضوئية عن الأرض.

إثر ذلك، أطلق هذا الاكتشاف فترة ثرية من الاستكشاف الفلكي، أسفرت عن اكتشاف أكثر من ألف (1000) من الكواكب الخارجية الأخرى على مدار العقود الموالية.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء أيضا، قال مايور وكِلو: "هذا الاكتشاف هو الأكثر إثارة في مسيرتنا بأكملها، ومنحنا جائزة نوبل خارقة للعادة بكل بساطة".

واصل العالمان السويسريان الأبحاث، وبعد اثني عشر عاما من نجاحهم الأولي توصّلا إلى اكتشاف Gliese 581 c ، وهو كوكب شبيه إلى حد بعيد بكوكب الأرض يدور حول النجم القزم الأحمر المعروف باسم Gliese 581.

في المخيال العام، تتمثل "الكأس المقدسة" أو المعجزة في العثور على حياة على كوكب آخر غير كوكبنا. وفي مقابلة أجرتها معه swissinfo.ch قبل عقد من الزمانرابط خارجي، قال مايور عندما سُئل عن هذا الاحتمال: "كعالم أشعر بعدم القدرة على الإجابة على هذا السؤال".

يُشار أخيرا إلى أن بيبلز تحصل على نصف قيمة جائزة نوبل البالغة 9 ملايين كرونة سويدية (حوالي 910 آلاف دولار أمريكي)، بينما تقاسم السويسريان مايور وكِلو النصف الآخر.





(نقله إلى العربية وعالجه: كمال الضيف), swissinfo.ch/sb,dos

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