هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 01:32 م

ساحة براده، في قلب حي المصارف في مدينة زيورخ.

(© Keystone / Gaetan Bally)

في المدن السويسرية الكبرى، يحمل شخصان من خمسة درجة تعليم عالي. في مدينة زيورخ القوية اقتصادياً، تصل النسبة إلى النصف تقريباً، وذلك أعلى بكثير من المتوسط ​​السويسري.



أخذت الإحصاءات التي كشف عنها تقرير "المدن السويسرية لعام 2019"رابط خارجي الصادر يوم الثلاثاء 16 أبريل عن المكتب الفدرالي للإحصاء ورابطة المدن السويسريرابط خارجي، في عين الاعتبار مستويات التعليم في 172 مدينة وبلدة ومجتمع حضري في جميع أنحاء البلاد.هناك اتجاه نحو تزايد الخريجين الذين يعيشون في المدن السويسرية الكبرى على وجه الخصوص.

cities الرسم يظهر نسبة مئوية من الخريجين في 3 مدن سويسرية، بالإضافة إلى المتوسطات

تأتي في المرتبة التالية بين المدن السويسرية الكبرى: لوزان وبازل ولوسيرن ووفينتيرتور ولوغانو (كل منها تتراوح هذه النسبة بين 33% و38%) وتليها سانت غالن (بنسبة 30.4%) وبييل (بنسبة 25.1%).

وقال الخبراء إن وجود عدد أكبر من الخريجين في المدن الكبرى يمكن تفسيره جزئياً بحقيقة أن هذه المدن هي موطن للجامعات ومراكز البحوث، وكذلك المؤسسات التي تحتاج إلى موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً مثل المستشفيات والمنظمات الدولية.



أكاديمي أم مهني



تحتل سويسرا بانتظام مراكز متقدمة وذلك بفضل جامعاتها ومعاهدها التكنولوجية ومراكزها التعليمية الأخرى.

لكن هناك أيضًا تدريباً مهنياً قوياً في البلاد، مما يعني أن معظم من ينتهي من التعليم في المدارس (تقريباً ثلثيهم) يأخذون مسار التدريب المهني.

لذلك فإنّ أعداد السويسريين الذين حصلوا على تعليم عالي أقل من هؤلاء في بعض البلدان الأخرىرابط خارجي، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكنها ومع ذلك تبقى أعلى من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نفسها. علماً أنّ هناك أيضاً، على مدى السنوات الأخيرة، المزيد من الطلب من المنتهين من مرحلة المدرسة لمتابعة المسار الأكاديمي.



التعليم والأزواج



ووجد التقرير أن الأزواج في المناطق الحضرية على الأغلب لديهم نفس المستوى من التعليم (بنسبة 56.7%).

وفي أكثر من ربع الحالات، كان مؤهل الرجل أعلى، لكن في 11.2% فقط حصلت المرأة على مستوى تعليمي أعلى من الرجل.

Keystone-SDA/swissinfo.ch/ث.س

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