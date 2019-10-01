هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2019 01:00 م

سرعان ما أصبح الاقتراب من مبنى البرلمان السويسري وساحته مستحيلاً.

(swissinfo.ch)

خرج الناس في سويسرا إلى الشوارع يوم السبت 28 سبتمبر للمطالبة بتحركّ من قبل السياسيين بشأن التغير المناخي. ولكن لا يتفق الجميع على نجاعة السياسة المحلية في حلّ المشكلة.

مجموعة التفكير السويسرية أفينير سويس، تشير إلى أن سياسة المناخ القائمة كليًا على ما يمكن أن تفعله سويسرا بنفسها فقط، ستكون باهظة التكلفة وغير فعالة اقتصاديًا.

هو نباتي، وهي تذهب بالقطار إلى كل مكان: كارلوس دورلر وليزا هوبي من زيوريخ.

(swissinfo.ch)

فالفرنك السويسري المستخدم في الداخل لخفض انبعاثات الكربون، يمكن أن يؤدي إلى خفض ثلاثة إلى أربعة أضعاف الكمية، في حال تم إنفاقه في الخارج.

Arrivals crowd flooding square Parliament square is filling up for the Swiss climate demo. Story to come on ⁦@swissinfo_en⁩. #ClimateStrike #Klimastreik #NewsMatters pic.twitter.com/tGn3vDYvA3 — Susan Misicka (@SMisicka) September 28, 2019

وبينما تعتقد منظمات مثل الفرع السويسري من الصندوق العالمي لحماية الطبيعة (WWF)، أنه ينبغي دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى اتخاذ إجراءات للتقليص من هذه الانبعاثات من جانب الحكومات، تعتقد مجموعة التفكير السويسرية أنّ هذا سيدفع الشركات إلى الانتقال إلى دول ذات أنظمة أقل صرامة.

قدموا على الدراجات من لوزان إلى بيرن واستغرقهم ذلك خمس ساعات: أوليغ غاثير ومارجوت فونليش.

(swissinfo.ch)

ملاحظة: يوم 28 سبتمبر هو يوم الأخبار العالمي، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالدور الحاسم الذي تلعبه غرف الأخبار والصحفيون في تزويد الجمهور بأخبار وآراء موثوقة. نهاية الإطار التوضيحي

swissinfo.ch/Keystone-SDA

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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