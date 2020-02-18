هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 10:08 ص

شهدت ألبانيا في شهر نوفمبر الماضي زلزالا أودى بحياة 51 شخصا وإصابة حوالي 1000 آخرين. (Keystone / Malton Dibra)

تعهدت سويسرا بتخصيص 10.2 مليون فرنك للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في ألبانيا بعد الزلزال الذي شهدته في شهر نوفمبر الماضي.

جاء هذا الإعلان في مؤتمر المانحين الدولي الذي انعقد في بروكسل يوم الاثنين 17 فبراير الجاري، حيث تم التعهد بتوفير مبلغ إجمالي قدره 1.15 مليار يورو. وبلغت مساهمة البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية معاً ما قدره 400 مليون يورو، وتعهدت تركيا لوحدها بأكثر من 46 مليون يورو.



وكانت ألبانيا قد تعرضت لزلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر في 26 نوفمبر الماضي. وكان مركز الزلزال على بعد 10 كم من دوريس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وتسببت هذه الكارثة الطبيعية في مقتل 51 شخصًا، ونزوح ما يصل إلى 17000 شخص من منازلهم، ويحتاج أكثر من 10000 منزل إلى الإصلاح. كما قُدّر إجمالي الأضرار بحوالي 900 مليون فرنك سويسري، وقد تصل تكاليف إعادة الإعمار إلى حوالي 1.15 مليار فرنك سويسري.



وفي أعقاب الزلزال مباشرة، أرسلت منظمة المساعدات الإنسانية السويسرية فريقًا للاستجابة لحالات الطوارئ، وقدمت إمدادات إغاثة تمثلت في 100 خيمة شتوية و 400 سرير و 1200 بطانية بالإضافة إلى القماش المشمع الذي تم توزيعه في المناطق الريفية. ووفقا للسلطات السويسرية، استفاد حوالي 5200 من الألبان من المساعدات السويسرية.



swissinfo.ch/ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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