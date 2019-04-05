هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 04:44 م

فرانس فيبر يطل على مزارع الكروم في مرتفعات لافو (Lavaux) المطلة على بُحيرة ليمان في صورة التقطت يوم 18 مايو 2014.

(Keystone)

توفي السويسري فرانس فيبر، المدافع الشهير عن البيئة، عن عمر يناهز 91 عامًا. وكان الناشط أصيل مدينة بازل مسؤولًا عن أكثر من 150 حملة، لكنه اشتهر بالدرجة الأولى بالدفاع عن المناظر الطبيعية لجبال الألب، ولا سيما ضد انتشار المساكن الثانية (المسكونة فقط في العطل).

"لقد انضم الأسد العظيم إلى النجوم، إنه رائد، صاحب رؤية، حارب لأكثر من 50 عامًا لإعطاء صوت لمن لم يكن له صوت"، كما قالت مؤسسته في بيان لها يوم الخميس 5 أبريل الجاري.

وقد توفي فيبر في 2 أبريل في العاصمة السويسرية برن.

"من صيد الفقمة في كندا إلى إنقاذ مزارع الكروم في مرتفعات لافو (Lavaux) في كانتون فو، والحفاظ على موقع ديلفي (Delphi) اليوناني، وحماية غابة الدانوب المطرية في النمسا وإنقاذ الفندق الكبير في غيزباخ، فأينما حلّ، عمل على المساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل".

محتويات خارجية Brigitte Bardot Foundation Immense tristesse en apprenant le décès de Franz Weber, celui auprès de qui Brigitte Bardot s'est engagée pour combattre le massacre des phoques. Nos pensées vont à ses proches, à sa fille notamment qui a repris avec talent la présidence de sa Fondation https://t.co/wCNrbdxyPu — FONDATION BRIGITTE BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) April 4, 2019

فرانس فيبر والديمقراطية المباشرة

كان فيبر من أوائل المدافعين السويسريين عن البيئة الذين استخدموا الآليات التي تتيحها الديمقراطية المباشرة بشكل مكثف.

فقد أطلق العديد من المبادرات الشعبية، بما في ذلك مبادرته ضد البناء غير المقيّد للبيوت الثانية. وربما كانت نتيجة التصويت الوطني الذي أجري في عام 2012 أكبر انتصاراته، كما تحرك ضد تشييد المباني الضارة بالبيئة أو المناظر الطبيعية، وكذلك ضد ضوضاء الطائرات الحربية في المناطق السياحية.

إضافة إلى ذلك، أطلق فيبر مبادرة لإنقاذ الغابات السويسرية، وقام بحملة لإدراج منطقة لافو لزراعة الكروم المطلة على بُحيرة ليمان على قائمة الإرث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو، وساعد في إنقاذ فندق غيزباخ التاريخي الكبير المطل على بحيرة برينتس في الأرياف الجبلية لكانتون برن. ومن المنتظر أن يقوم هذا الفندق في صيف العام الجاري بتنظيم حفل عام على شرفه.

Keystone-SDA/ث.س

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة وفاة رائد في الدفاع عن البيئة عن عمر يناهز 91 عامًا 05 أبريل 2019 - آخر تحديث - 16:44 توفي السويسري فرانس فيبر، المدافع الشهير عن البيئة، عن عمر يناهز 91 عامًا. وكان الناشط أصيل مدينة بازل مسؤولًا عن أكثر من 150 حملة، لكنه اشتهر بالدرجة الأولى بالدفاع عن المناظر الطبيعية لجبال الألب، ولا سيما ضد انتشار المساكن الثانية (المسكونة فقط في العطل). "لقد انضم الأسد العظيم إلى النجوم، إنه رائد، صاحب رؤية، حارب لأكثر من 50 عامًا لإعطاء صوت لمن لم يكن له صوت"، كما قالت مؤسسته في بيان لها يوم الخميس 5 أبريل الجاري. وقد توفي فيبر في 2 أبريل في العاصمة السويسرية برن. "من صيد الفقمة في كندا إلى إنقاذ مزارع الكروم في مرتفعات لافو (Lavaux) في كانتون فو، والحفاظ على موقع ديلفي (Delphi) اليوناني، وحماية غابة الدانوب المطرية في النمسا وإنقاذ الفندق الكبير في غيزباخ، فأينما حلّ، عمل على المساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل". فرانس فيبر والديمقراطية المباشرة كان فيبر من أوائل المدافعين السويسريين عن البيئة الذين استخدموا الآليات التي تتيحها الديمقراطية المباشرة بشكل مكثف. فقد أطلق العديد من المبادرات الشعبية، بما في ذلك مبادرته ضد البناء غير المقيّد للبيوت الثانية. وربما كانت نتيجة التصويت الوطني الذي أجري في عام 2012 أكبر انتصاراته، كما تحرك ضد تشييد المباني الضارة بالبيئة أو المناظر الطبيعية، وكذلك ضد ضوضاء الطائرات الحربية في المناطق السياحية. إضافة إلى ذلك، أطلق فيبر مبادرة لإنقاذ الغابات السويسرية، وقام بحملة لإدراج منطقة لافو لزراعة الكروم المطلة على بُحيرة ليمان على قائمة الإرث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو، وساعد في إنقاذ فندق غيزباخ التاريخي الكبير المطل على بحيرة برينتس في الأرياف الجبلية لكانتون برن. ومن المنتظر أن يقوم هذا الفندق في صيف العام الجاري بتنظيم حفل عام على شرفه.