هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 07:30 ص

(Keystone)

يمكن أن يُشكل العثور على مكان مناسب للإقامة في سويسرا تحدياً كبيراً، ولا سيما في مدينتي زيورخ وجنيف. وقد يبدو البحث عن شقة منخفضة الإيجار أشبه بمن يتصيّد طريدة ثمينة في غابة مترامية الأطراف.

يعيش الطلاب السويسريون بشكل عام في شقق مُشترَكة، أو مع والديهم، أو في شقة أو استوديو مُستأجر، لا يبعد كثيراً عن جامعتهم، مما يتيح لهم الوصول إليها بواسطة الدراجات، أو باستخدام وسائل النقل العام. أما أعداد الغُرف المتوفرة في السكن الجامعي فمحدودة.

الإنترنت هو مكان جيّد لبدء البحث الخاص بك

تساعد مكاتب الإسكان في الجامعات الطلاب في البحث عن أماكن للسكن، مثل مكتب الإسكان الجامعيرابط خارجي (Le Bureau des logements) التابع لجامعة جنيف، أو مكتب الإسكانرابط خارجي الخاص بجامعة زيورخ والمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ. ويحتوي الأخير على عدد محدود من الغرف المخصصة لطلبة الماجستير الدوليين الجدد (يمكن الإطلاع على المواعيد النهائية لتقديم الطلبات من على الموقع).

بما ان متوسط ​​أسعار إيجار الشقق في جنيف وزيورخ يتعدى مبلغ 2,000 فرنك شهرياً، تكون الشقق المشتركة أكثر أشكال الإقامة شيوعاً بالنسبة للطلاب والمهنيين الشباب. وهناك العديد من المواقع الالكترونية المختلفة التي يمكن أن تساعدك في العثور على غرفة في شقة مشتركة مثل:Erasmusu.comرابط خارجي أو WG Zimmerرابط خارجي أو Housing for Studentsرابط خارجي أو students.chرابط خارجي (يتم نشر المشاركات على موقع students.ch باللغات الألمانية، والفرنسية والإنجليزية).

حاليا، يُمكن أن تتراوح الإيجارات الشهرية للغرف في شقة مشتركة من نحو 400 إلى 900 فرنك سويسري شهرياً أو أكثر، اعتماداً على حَجم الشقة، والغرفة المتوفرة وموقع الشقة. كقاعدة عامة، يكون الإيجار الشهري للغرفة أقل، كلما ابتعدت عن مركز المدينة. وفي هذه الحالة، سوف يتعيّن عليك إجراء موازنة بين تكلفة النقل العام وقيمة الإيجار المنخفضة.

إذا كنت تدرس في زيورخ، قم بالاطلاع على موقع Wokoرابط خارجي الذي يوفر لائحة بالغرف المتاحة في مدينتي زيورخ وفينتَرتور (وهي مدينة تبعد عن مدينة زيورخ حوالي 15 دقيقة بالقطار)، وكذلك منصة Ron Orpرابط خارجي للاسكان. وللنساء اللواتي يدرسن في زيورخ، يتوفر خيار الإقامة في "بيت ضيافة جوزيفين" أو (Josephine’s Guesthousرابط خارجي) المخصص للنساء فقط، أثناء بحثهن عن سكن طويل الأمد. ويعرض "بيت ضيافة جوزيفين" أسعاراً شهرية تبدأ من 1,600 فرنك (وهو الحد الأدنى لمدة 30 ليلة)، تتضمن وجبة إفطار، وخدمة الإنترنت، وخدمة التنظيف ومطبخ مشترك.

في جنيف، تقدم جمعية Geneva Interns Association رابط خارجينصائح مفيدة حول العثور على مكان للإقامة في المدينة، التي يشتد البحث فيها عن سكن بأسعار معقولة. وفي حال تم قبولك في المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL)، قم بالتحقق من بيانات السكنرابط خارجي الخاصة بالمعهد.

في نفس السياق، يُدرج موقع الدراسة في سويسرا Study in Switzerlandرابط خارجي، وهو موقع إلكتروني لمؤتمر رؤساء مؤسسات التعليم العالي في سويسرا، مواقع مفيدة للعثور على سكن في مدن جامعية مختلفة.

كذلك يقدم موقع ch.chرابط خارجي معلومات مفيدة حول استئجار شقة في سويسرا، ابتداء من التوقيع على عقد الايجار، وحتى التعامل مع الجيران المُزعجين. وللمزيد من المعلومات بهذا الشأن، بإمكانك أيضاً تحميل النشرة التي تحمل عنوان "العيش في سويسرا: جميع المعلومات التي تحتاجها عند استئجار شقة" من موقع المكتب الفدرالي للاسكانرابط خارجي .

هل تخطط للمجيء إلى سويسرا للدراسة؟ قم بزيارة موقع Education Swiss Madeرابط خارجي المخصص لهذا الغرض، للحصول على المزيد من المعلومات والنصائح والحسابات الشخصية لطلاب آخرين.

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