هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2019 10:04 ص

المظاهرة التي شهدتها مدينة بازل نهاية الاسبوع هي جزء من تحرّك عالمي ضد شركات صناعة الكيميائيات الزراعية والبيولوجية بما في ذلك شركتيْ سينجنتا ومونسانتو. (Keystone)

نظّم عدد كبير من المواطنين في مدينة بازل السويسرية مظاهرة ضد شركات صناعة الكيميائيات الزراعية كجزء من حركة احتجاجية عالمية.

المتظاهرونرابط خارجي قالوا إن ما يناهز عن 2000 شخص شاركوا في هذه المظاهرة التي توجهت يوم السبت الماضي إلى مقرّات كل من شركة سينجنتا التي تملكها الصين، وشركتيْ بيار وBASF متعدددة الجنسيات.

المحتجون طالبوا بفرض حظر على انتاج المبيدات الحشرية وعلى الأنشطة المدمّرة للغابات المطرية التي تقوم بها شركات كبرى. كما ناشد النشطاء سويسرا بتعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع البرازيل.

وهذه المظاهرة هي الخامسة من نوعها التي تشهدها هذه المدينة الواقعة على مقربة من المثلث الحدودي بين سويسرا وفرنسا وألمانيا، وهي مدعومة من الاتحادات النقابية ومن الأحزاب ذات التوجه اليساري، فضلا عن أنصار البيئة والمجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان.

المحتجون يتهمون شركات الصناعات الكيميائية بإنتاج مبيدات خطيرة تسهم في انقراض العديد من الكائنات الحية.

من جانبها ، أقرت سينجنتارابط خارجي أن الطعام يمثل مشكلة حساسة للغاية بالنسبة لفئات كثيرة من الجمهور. ونقلت محطة تلفزيونية محلية عن متحدث باسم الشركة قوله إنها تطوّر بذور جديدة ومنتجات مبتكرة لحماية المحاصيل.

swissinfo.ch/ug

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