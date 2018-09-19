أُلقي القبض على ثلاثة رجال في فرنسا كجزء من التحقيق حول هجوم وحشي شهدته جنيف الشهر ماضي استهدف عدّة نساء بعد خروجهن من ملهى ليلي.
وأعلنت المحكمة العليا في آنسي الفرنسية يوم الثلاثاء أن الأشخاص المعتقلين عرضوا على قاضي تحقيق، ما يؤكّد صحة التقرير الذي نشره "ذي دوفيني ليبيري"، الموقع الإخباري الفرنسي. وقد أضاف هذا الموقع أن السلطات الفرنسية ستقدّم المزيد من المعلومات حول هذه القضية يوم الأربعاء.
ووفقا لموقع "دوفيني ليبيري"، أُلقي القبض على ثلاثة رجال ووضعوا قيد الاحتجاز يوم الإثنيْن صباحا. وقالت الشرطة إن اثنيْن منهم معروفان بالفعل لدى الشرطة. وسيوجّه الإدعاء إلى هؤلاء تهميْ ممارسة العنف ومحاولة القتل.
ويذكر أن مجموعة من الرجال هاجمت في الساعات الأولى من يوم 8 أغسطس إمرأة خارج ملهى ليلي في جنيف. كما هوجمت أربع نساء حاولن مساعدة الضحية. ونقلت النساء الخمسة المصابات، واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و33 إلى المستشفى، اثنان منهن مصابات بجروح خطيرة، ودخلت إحداهن في غيبوبة.
وسرعان ما تعرّف مكتب المدّعي العام في جنيف على المعتدين المزعومين الذين يعيشون في فرنسا، وتم تقديم طلب إلى المدعي العام الفدرالي السويسري بتفويض القضية إلى القضاء الفرنسي بسبب جنسية المشتبه بهم، التي تمنع تسليمهم إلى سويسرا.
SDA-ATS/ع.ع