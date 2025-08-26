The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار

أسطورة التنس روجيه فيدرر يدخل رسمياً نادي الأثرياء

نجم التنس السابق روجر فيدرر.
نجم التنس السابق روجر فيدرر. Keystone-SDA

أفادت مجلة الأعمال الأمريكية فوربس أن أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر راكم ثروة تتجاوز المليار دولار.

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
Keystone-SDA. م.ا

وبحسب تقديرات فوربس، جمع فيدرر من الجوائز المالية خلال مسيرته نحو 1.31 مليار فرنك سويسري. كما ساهمت عقوده الإشهارية وحصته في شركة الأحذية الرياضية السويسرية  أون (On) في رفع ثروته إلى أكثر من مليار دولار، وفق ما نقله الموقع الإخباري السويسري واتسون  يوم الاثنين.

وأشارت  فوربس إلى أن قائمة الرياضيات والرياضيين الحاليين والسابقين الذين بلغت ثرواتهم مليار دولار أو أكثر تضم نجم كرة السلة ليبرون جيمس، ولاعب الغولف تايغر وودز، إلى جانب لاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكان الروماني إيون تيرياك أول رياضي تتجاوز ثروته مليار دولار، وذلك في عام 2007. وبفضل استثماراته في العقارات ووكالات السيارات والخدمات المالية، تُقدَّر ثروة لاعب التنس السابق حالياً بنحو 2.3 مليار دولار.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
15 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

أخبار

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن مؤخرًا عن خطط لبناء نحو 3,400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

المزيد

شؤون خارجية

سويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية

تم نشر هذا المحتوى على سويسرا ترفض خطط إسرائيل الهادفة إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

طالع المزيدسويسرا ترفض مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية
تأجيل المفاوضات حول اتفاق النفايات البلاستيكية في جنيف

المزيد

خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي

تم نشر هذا المحتوى على لن تتمكن سويسرا من إبرام اتفاق جنيف للحد من التلوث البلاستيكي. صباح الجمعة، أعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي عن خيبة أمل وفد بلاده.

طالع المزيدخيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي
رئيسة سويسرا كارين كيلرـ سوتر، ووزير الاقتصاد غي بارمولان خلال زيارتهما إلى واشنطن مساء الثلاثاء، لتقديم عرض جديد إلى الإدارة الأمريكية، في محاولة لدرء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في اللحظات الأخيرة.

المزيد

سياسة التجارة

بدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية

تم نشر هذا المحتوى على الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ رغم المساعي السويسرية في اللحظات الأخيرة.

طالع المزيدبدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية
رسوم ترامب الجمركية تزيد من احتمالات العودة إلى أسعار الفائدة السلبية في سويسرا

المزيد

أماكن العمل

الرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على رسوم ترامب تهدد نمو الاقتصاد السويسري وقد .تدفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر

طالع المزيدالرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا
مونيكا شموتس رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفدرالية.

المزيد

شؤون خارجية

وزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على جدّدت سويسرا تأكيدها على ضرورة التوصّل إلى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. .

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
متظاهرون

المزيد

جنيف الدولية

نشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

تم نشر هذا المحتوى على في وقت متأخر من يوم الخميس، هاجم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف. وسكبوا الطلاء الأحمر على مدخل المبنى.

طالع المزيدنشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.
فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية.

المزيد

خبيرة أممية تتهم شركة شركة غلينكور “بالتواطؤ مع إسرائيل”

تم نشر هذا المحتوى على اتهمت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، شركة "غلينكور" التي تتخذ من تسوغ السويسرية مقرًا لها، بتحقيق أرباح من اقتصاد إسرائيلي وصفته بأنه "اقتصاد إبادة جماعية".

طالع المزيدخبيرة أممية تتهم شركة شركة غلينكور “بالتواطؤ مع إسرائيل”

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية