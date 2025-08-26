أسطورة التنس روجيه فيدرر يدخل رسمياً نادي الأثرياء
أفادت مجلة الأعمال الأمريكية فوربس أن أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر راكم ثروة تتجاوز المليار دولار.
وبحسب تقديرات فوربس، جمع فيدرر من الجوائز المالية خلال مسيرته نحو 1.31 مليار فرنك سويسري. كما ساهمت عقوده الإشهارية وحصته في شركة الأحذية الرياضية السويسرية أون (On) في رفع ثروته إلى أكثر من مليار دولار، وفق ما نقله الموقع الإخباري السويسري واتسون يوم الاثنين.
وأشارت فوربس إلى أن قائمة الرياضيات والرياضيين الحاليين والسابقين الذين بلغت ثرواتهم مليار دولار أو أكثر تضم نجم كرة السلة ليبرون جيمس، ولاعب الغولف تايغر وودز، إلى جانب لاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وكان الروماني إيون تيرياك أول رياضي تتجاوز ثروته مليار دولار، وذلك في عام 2007. وبفضل استثماراته في العقارات ووكالات السيارات والخدمات المالية، تُقدَّر ثروة لاعب التنس السابق حالياً بنحو 2.3 مليار دولار.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.