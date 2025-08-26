أسطورة التنس روجيه فيدرر يدخل رسمياً نادي الأثرياء

نجم التنس السابق روجر فيدرر. Keystone-SDA

أفادت مجلة الأعمال الأمريكية فوربس أن أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر راكم ثروة تتجاوز المليار دولار.

1دقيقة

Keystone-SDA. م.ا أنظر 2 لغات أخرى English en Swiss tennis legend Roger Federer is officially a billionaire according to Forbes طالع المزيدSwiss tennis legend Roger Federer is officially a billionaire according to Forbes

Deutsch de Roger Federer ist laut “Forbes” neu Dollar-Milliardär الأصلي طالع المزيدRoger Federer ist laut “Forbes” neu Dollar-Milliardär

وبحسب تقديرات فوربس، جمع فيدرر من الجوائز المالية خلال مسيرته نحو 1.31 مليار فرنك سويسري. كما ساهمت عقوده الإشهارية وحصته في شركة الأحذية الرياضية السويسرية أون (On) في رفع ثروته إلى أكثر من مليار دولار، وفق ما نقله الموقع الإخباري السويسري واتسون يوم الاثنين.

وأشارت فوربس إلى أن قائمة الرياضيات والرياضيين الحاليين والسابقين الذين بلغت ثرواتهم مليار دولار أو أكثر تضم نجم كرة السلة ليبرون جيمس، ولاعب الغولف تايغر وودز، إلى جانب لاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكان الروماني إيون تيرياك أول رياضي تتجاوز ثروته مليار دولار، وذلك في عام 2007. وبفضل استثماراته في العقارات ووكالات السيارات والخدمات المالية، تُقدَّر ثروة لاعب التنس السابق حالياً بنحو 2.3 مليار دولار.