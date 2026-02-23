إيران: محادثات جديدة مع الولايات المتحدة “على الأرجح يوم الخميس في جنيف”
لمّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى إمكانية عقد جولة أخرى من المفاوضات مع الولايات المتحدة في غضون أيام قليلة، في إطار النزاع بشأن برنامج بلاده النووي المثير للجدل.
وقال عراقجي لشبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية: “أفترض أننا سنكون قادرين.ات على صياغة نص عملي في اجتماعنا الجديد هذا الخميس في جنيف والتوصل إلى اتفاق بسرعة”. وأعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق فيينا النووي لعام 2015.
وأضاف أن هناك عناصر يمكن أن تتجاوز كثيرًا اتفاق ذلك الوقت. ووفقًا لكبير الدبلوماسيين الإيرانيين، يمكن لمثل هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، أن يضمن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، وفي الوقت نفسه، يتيح رفع العقوبات.
وطالبت الولايات المتحدة وإسرائيل حتى الآن بأن تتخلى إيران تمامًا عن برنامجها النووي، وبشكل خاص، وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل. لكن طهران مستعدة فقط لخفض مستوى التخصيب الحالي البالغ 60٪ لتأكيد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأن البلاد لا تعمل على تطوير أسلحة نووية، خلافًا للمخاوف الغربية. وفي المقابل، تطالب إيران برفع العقوبات الغربية.
وفي ضوء الاضطرابات المستمرة في إيران، يمكن أن يكون لمثل هذا الصراع عواقب سياسية داخلية أيضًا. بل إن أجزاء من المعارضة الإيرانية تأمل في حدوث تغيير في السلطة.
وفي تصريح للمبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، في مقابلة بُثت على قناة “فوكس نيوز” يوم السبت، قال: “إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينتابه ‘الفضول’ لفهم سبب عدم قيام إيران ‘لا أريد أن أقول كلمة استسلام، ولكن لماذا لم يستسلم بعد'” حتى في ظل الضغط العسكري الذي أوجدته الولايات المتحدة في المنطقة من خلال وجود معزز.
وتناول عراقجي هذا الأمر في منشور على منصة “إكس” ليلة الأحد، حيث كتب: “فضوليون.ات لمعرفة سبب عدم استسلامنا؟ لأننا إيرانيون.ات”.
نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل.
يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية.
لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا
