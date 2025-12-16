رئيسة سويسرا تُدين الهجوم الإرهابي المعادي للسامية في شاطئ بوندي في أستراليا

كيلر-سوتر تعرب عن تضامنها مع الضحايا في سيدني. Keystone-SDA

أدانت الرئيسة السويسرية، كارين كيلر-سوتر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مهرجانًا يهوديًا في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية، مؤكدةً تضامن سويسرا مع الضحايا وعائلاتهم.

2دقائق

Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Swiss president condemns anti-Semitic Bondi Beach attack طالع المزيدSwiss president condemns anti-Semitic Bondi Beach attack

Deutsch de Keller-Sutter bekundet Solidarität mit Opfern in Sydney الأصلي طالع المزيدKeller-Sutter bekundet Solidarität mit Opfern in Sydney

وقالت كيلر-سوتر، في منشور نشرته عبر منصة إكس، إن “سويسرا ترفض كافة أشكال العنف ومعاداة السامية والكراهية”، مشيرة إلى أن بلادها تقف في صف الضحايا وأُسرهم عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في شاطئ بوندي.

وأفادت الأرقام الرسمية بأن الهجوم، الذي استهدف مهرجانًا يهوديًا في سيدني وتزامن مع اليوم الأول من احتفالات “حانوكا”، أسفر عن مقتل 12 شخصًا.

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إن الهجوم استهدف أفرادًا من الجالية اليهودية.

كما أفادت السلطات المحلية بمقتل أحد المهاجمين، ونقل 29 شخصًا إلى المستشفى، من بينهم شرطيان.

كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"