أخبار

المئات يتظاهرون في لوزان ضد عنف الشرطة

المئات يتظاهرون ضد عنف الشرطة في لوزان ضد عنف الشرطة في لوزان Keystone-SDA

تظاهر المئات سلميًا في لوزان يوم السبت احتجاجًا على عنف الشرطة. وقد نظّم المسيرة الائتلاف المناهض للعنصرية في سويسرا الناطقة بالفرنسية. ومرت المظاهرة بمواقع مرتبطة بحوادث وفاة خلال تدخلات أمنية.

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Keystone-SDA/ع.ع

تجمّع المتظاهرون.ات في ساحة القلعة (Place du Château) عند الساعة الثانية بعد الظهر، حسبما عاين مصوّر من وكالة الأنباء السويسرية كيستون-إس دي إيه (Keystone-SDA). وقدّرت الشرطة عدد المشاركين.ات بنحو 500 شخص، ومرّت المسيرة بأماكن ارتبطت في ذاكرة المدينة بحوادث عنف نُسبت إلى قوات الشرطة.

توقفت المسيرة، من بين أماكن أخرى، أمام مركز الشرطة حيث توفي رجل نيجيري بعد اعتقاله نهاية شهر مايو الماضي. وقد فتحت النيابة العامة لاحقًا تحقيقًا ضد أربعة من عناصر الشرطة، رجالًا ونساءً، للاشتباه في ارتكابهم.نّ جريمة القتل غير العمد.

وكان حي بريلاز (Prélaz) هو الوجهة المستهدفة للمسيرة، حيث لقي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، كان يقود دراجة نارية، مصرعه في حادث هناك في أغسطس أثناء فراره من الشرطة.

+ إدانة سويسرا بالتنميط العرقي: “لحظة مفعمة بالأمل”

وردّد المتظاهرون.ات، من بين شعارات أخرى، “لا عدالة، لا سلام”. ووفقًا للشرطة، كانت المظاهرة سلمية. ومع ذلك، توتر الوضع لفترة وجيزة عندما مرّت المسيرة بمحاذاة مطعم “لو فودوا” (Le Vaudois)، حيث قُتل إريتري في شجار هناك في أغسطس الماضي أيضا.

المزيد
عنصرية في شرطة لوزان

المزيد

السياسة السويسرية

ممارسات عنصرية داخل شرطة لوزان: سلوكات فردية معزولة؟

تم نشر هذا المحتوى على لأول مرة، ممارسات عنصرية متكررة في جهاز الشرطة السويسري تُوثَّق علنًا. ولكن، هل شرطة لوزان حالة استثنائية؟

طالع المزيدممارسات عنصرية داخل شرطة لوزان: سلوكات فردية معزولة؟

وتتعرض قوات الشرطة في كانتون فو (Vaud) لانتقادات منذ سنوات بسبب حوادث عنف محتملة من جانب الشرطة. ففي السنوات العشر الأخيرة، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في عمليات للشرطة بالكانتون جلّهم من ذوي البشرة السوداء ومن أصول أفريقية . وقد أثار ذلك عدة مسيرات وأعمال شغب تندد بعنف الشرطة والعنصرية، كما يُعدّ الحكم القضائي بشأن التنميط العنصري لحظة تاريخية في سويسرا.

نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل.

يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية.

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.

