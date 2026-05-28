أخبار

تطوير ساعات جينية تكشف العمر البيولوجي ومدة الحياة المتبقية

"ساعات جينية" جديدة تقيس العمر البيولوجي في الوقت الفعلي

طوّر فريق بحثي دولي، بمشاركة سويسرية، "ساعات جينية" جديدة تقيس بدقة العمر البيولوجي والعمر المتبقي في الوقت الفعلي.

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Keystone-SDA
المزيد

حلّل العلماء والعالمات أكثر من 11 ألف عينة نسيجية من فئران وجرذان وقرود مكاك وبشر، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة “نيتشر” العلمية.

ووجد الفريق العلمي أن عمليات الشيخوخة الجزيئية في ما يُعرف بـ”المجموع النسخي”، أي جميع النسخ الجينية الموجودة في الخلية عند لحظة زمنية محددة، تكاد تكون متطابقة بين الأنواع المختلفة وعبر الحدود الخلوية.

وبحسب الدراسة، يفعّل الجسم، مع التقدم في العمر، جينات مرتبطة بالالتهابات وشيخوخة الخلايا والموت الخلوي المبرمج. وفي المقابل، يتراجع نشاط الجينات المهمة لالتئام الجروح وتمايز الخلايا وتجدد الأنسجة.

إمكانيات جديدة
واستناداً إلى هذه البيانات، طوّر الفريق العلمي ساعاتهم الجزيئية الخاصة بأنسجة وأنواع مختلفة. ولاختبار دلالتها لدى البشر، استخدموا بيانات أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة في مشروع “البنك الحيوي البريطاني” (UK Biobank).

وأوضح الفريق العلمي أن “ساعات المجموع النسخي” الجديدة تضاهي، من حيث القدرة على التنبؤ بزمن الوفاة، الساعات فوق الجينية المتطورة من الجيل الثاني، المستخدمة حالياً في أبحاث الشيخوخة.

لكن الميزة الأساسية لهذه الساعات الجديدة تكمن في ديناميكيتها العالية. ففي حين تقيس الساعات فوق الجينية التقليدية الترسّبات الكيميائية على الجينوم، وهي تغيّرات تميل إلى الحدوث ببطء وعلى المدى الطويل، تعكس ساعات المجموع النسخي بصورة مرنة الحالة الوظيفية الراهنة للخلايا.

غير أن هذه المقاربات النسخية كانت، حتى الآن، أقل دقة بكثير.

تقييم فعالية تدابير إطالة العمر
ويرى الفريق العلمي أن ديناميكية النسخ الجينية قد تسمح بتقييم فعالية تدابير إطالة العمر، مثل الحميات الغذائية أو الأدوية، بسرعة أكبر وعلى المستوى الجزيئي.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية ارتباط هذه المؤشرات الحيوية بعملية الشيخوخة. كما ينبغي توضيح ما إذا كانت تؤدي دوراً سببياً، أم أنها مجرد نواتج جانبية لهذه العملية.

وشارك في الدراسة من سويسرا أدريان موليير، من المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ. وترأس الفريق العلمي فاديم غلاديشيف من كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

