حسابات ترامب للرضّع واستراتيجية الأمن القومي والدجاج المعالج بالكلور

اعتبارًا من شهر يوليو القادم ، سيحصل جميع المواليد في الولايات المتحدة على 1000 دولار أمريكي. Keystone-SDA

مرحبًا بكم في العرض الأسبوعي لتغطية الصحافة السويسرية للمستجدات الأمريكية. كل يوم خميس، نستعرض أبرز ما تناولته وسائل الإعلام السويسرية بشأن ثلاث قضايا رئيسية في الولايات المتحدة — في السياسة والاقتصاد والعلوم.

سؤال كبير نبدأ به هذا الأسبوع: هل تواجه أوروبا “محوًا حضاريًا”؟ الولايات المتحدة ترى ذلك وفقًا لأحدث استراتيجية لها للأمن القومي.

واعتبارًا من يوليو، سيحصل جميع الأطفال المولودين حديثًا في الولايات المتحدة على 1000 دولار. فما الذي يكمن خلف هذا القرار؟

وأخيرًا، زيارة إلى “عاصمة الدواجن في العالم” للوقوف على الظروف القاسية التي تعيشها الدواجن، والتي قد تجد طريقها إلى الأسواق السويسرية في إطار اتفاق جمركي.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2020. من يمثل تهديدًا أكبر للولايات المتحدة، وفقًا لأحدث استراتيجية للأمن القومي الأمريكي Keystone

بحسب صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ، تغيّرت أولويات السياسة الأمنية الأمريكية “بشكل جوهري” في عهد دونالد ترامب، وأصبحت أوروبا الآن تؤدي “دورًا داعمًا إشكاليًا” بالنسبة لواشنطن.

وتعليقًا على نشر وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، قالت قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية (SRF) إن الوثيقة المكونة من 33 صفحة “ترسم صورة قاتمة لأوروبا وتؤجج التوترات في العلاقات عبر الأطلسي”.

وبحسب التقرير، تواجه أوروبا ما وصفته الوثيقة بـ”المحو الحضاري”. وتشمل الأسباب: “أنشطة الاتحاد الأوروبي وهيئات أخرى تتجاوز السيادة الوطنية، سياسات الهجرة التي تُحدث تغييرًا عميقًا في القارة،الرقابة على حرية التعبير، قمع المعارضة، انهيار معدلات الولادة، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس”.

وكتبت صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ: “تنظر واشنطن إلى أوروبا من منظور قومي إثني، مليء بالتناقض والريبة.

فالتهديد لم يعد في السياسة العدوانية للكرملين، بل في سياسة الهجرة الأوروبية”.

وفي مقابلة مع موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالفرنسية (RTS)، اعتمدت كاجا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، نبرة تصالحية، وقالت: “الولايات المتحدة ما تزال الحليف الأكبر لأوروبا”. لكنها اعترفت بأن بعض الانتقادات في التقرير كانت “في محلّها”، خاصةً بشأن تقليل أوروبا من شأن قوتها مقابل روسيا.

أما صحيفة تاغس أنتسايغير الصادرة في زيورخ، فقد اتخذت موقفًا أشد حدّة، وقالت في افتتاحيتها: “أوروبا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الاضطرار إلى تقبّل صلف ترامب الفجّ”.

وأضافت الصحيفة: “لقد جعلت أوروبا نفسها عرضة للابتزاز، لأنها لم تفعل ما يكفي لحماية أمنها، رغم التحذيرات المتكررة.

يجب على الأوروبيين تحمّل الاستفزازات مؤقتًا، مع تطوير رؤية لأمن جماعي والتجهّز لها عسكريًا”.

وتابعت الافتتاحية: “إن التقارب بين البيت الأبيض والكرملين يعرض القارة الأوروبية لخطر الانسحاق بين قوتين عظميين. وهذا هو بالضبط ‘المحو الحضاري’ الذي تحذر منه واشنطن”.

سيتمكن الأطفال من السحب من حسابات ترامب الخاصة بهم عندما يبلغون 18 عامًا. Www.natasha-Lebedinskaya.ru

بدءًا من يوليو، سيحصل جميع الأطفال المولودين حديثًا في الولايات المتحدة على 1000 دولار – لاستثمارها. قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية تشرح ما يُعرف بـ “حسابات ترامب”.

ما هي “حسابات ترامب”؟ هي حسابات استثمارية للأطفال أُنشئت ضمن خطة ضريبية وإنفاقية أطلقها الرئيس دونالد ترامب. وبموجب القانون الجديد، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإيداع 1000 دولار (نحو 800 فرنك سويسري) في حسابات جميع الأطفال المولودين بين 1 يناير 2025 و31 ديسمبر 2028.

ويجب استثمار الأموال في صندوق مؤشر يتعقب أداء سوق الأسهم. وعند بلوغ الطفل سن 18، يمكنه سحب المبلغ لاستخدامه في التعليم، أو شراء منزل، أو لأي غرض آخر.

الحسابات متاحة أيضًا للأطفال دون سن العاشرة ممّن وُلدوا سابقًا، وفي هذه الحالة، يكون الوالدان أو الأسرة هم من يديرون الاستثمار.

لكن هل هناك خدعة في الأمر؟ نعم. فتمويل هذه الحسابات يتم من خلال قانون “الفاتورة الجميلة الضخمة” وهو مشروع ضريبي شامل دفع به ترامب في الصيف.

وقال مراسل الأسواق المالية في قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية ، ينس كورتِه: “القانون يتضمن خفضًا في المساعدات الاجتماعية لتمويل هذه البرامج”.

ويُضيف: “أي أن الأموال تُقتطع حاليًا من الأسر الفقيرة، ولن تُتاح لهم إلا بعد 18 سنة”.

ما موقف وول ستريت؟ يقول كورتِه إن البنوك متحمسة للمشاركة، ما قد يخلق جيلًا جديدًا من العملاء. كما أن الحسابات ستخضع لرسوم، ويُلزم المال بالاستثمار في صناديق. “وبالتالي، ستتدفق الأموال إلى وول ستريت تلقائيًا عبر هذه الحسابات”، وفقًا لكورتِه.

من المستفيد؟ بحسب كورتِه، فإنها أيضًا وسيلة للادخار الضريبي، ما يجعل المستفيد الأكبر هم الأثرياء.

“هذا البرنامج لن يضيق فجوة الدخل والثروة، بل قد يوسّعها”.

حسابات ترامب تهدف إلى تحويل الأطفال إلى مستثمرين رابط خارجي ” – تقرير توضيحي من موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية

استهلك الأمريكيون 47 كيلوغراماً من الدجاج للفرد الواحد في عام 2024 – أي ضعف ما كان يستهلكه الفرد قبل 40 عاماً تقريباً. Keystone

في حين أثار الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة عناوين سويسرية مثيرة للقلق حول الدجاج المعالج بالكلور، يتضح أن استخدام الكلور نادر في الوقت الحاضر. غير أن تسمين المليارات من الحيوانات يثير العديد من المشكلات الأخرى. تقرير من “عاصمة الدواجن في العالم”.

رغم إثارة موضوع “الدجاج المعالج بالكلور” في وسائل الإعلام السويسرية، فإنه اتضح أن الكلور يُستخدم نادرًا اليوم. لكن تربية مليارات الدواجن للتسمين ما زالت تنطوي على مشكلات جمّة.

في مدينة غاينسفيل بولاية جورجيا، قالت نادلة شابة تُدعى سارة لمراسلة صحيفة تاغس أنتسايغير إن أجنحة الدجاج ليس بها طعم الكلور، مضيفة: “وحتى لو وُجد، فإن التوابل تُخفيه”.

وأوضحت الصحفية شارلوت فالسر أن آلاف الزوار يتقاطرون على غاينسفيل كل ربيع للمشاركة في مهرجان الدجاج السنوي.

لكن بحسب استطلاع نشرته صحيفة بليك، فإن غالبية السويسريين (أكثر من 80%) لا ينوون شراء دجاج أمريكي. حاولت فالسر دخول مزارع الدواجن حول غاينسفيل — مبانٍ ضخمة تُربى فيها عشرات الآلاف من الطيور —لكنها مغلقة أمام العامة.

بدلًا من ذلك، زارت شبكة مختبرات الدواجن في جورجيا، حيث يمكن تعلّم كيفية عمل الصناعة من البيضة حتى الذبح.

قال دوغ وولتمان، الخبير في السالمونيلا: “الدجاج المعالج بالكلور؟ هذه نقاشات عمرها 20 عامًا”.

وأضاف أن الكلور يُستخدم الآن في أقل من 5% من الإنتاج، وتُستعمل بدائل مثل حمض البيروأسيتيك (مزيج من الخل وبيروكسيد الهيدروجين) للتقليل من البكتيريا المعوية والسالمونيلا.

في عام واحد، تم ذبح 9.4 مليار دجاجة لاحمة في الولايات المتحدة. بلغ استهلاك الفرد الأمريكي 47 كلغ من الدجاج في عام 2024،وذلك نتيجة لممارسات التربية المكثفة. ففي عام 1925، كانت الدجاجة تزن 1 كلغ وتُذبح بعد 112 يومًا،

أما اليوم، فتُذبح بعد 47 يومًا وتزن نحو 3 كلغ.

تصف منظمات الرفق بالحيوان هذا النوع من التربية بأنه “تربية قسرية” تؤدي إلى العرج وأمراض القلب وتشوهات عضلية.

وبحسب المنظمة السويسرية لحماية الحيوان (STS)، فإن المشكلة لا تكمن في المعالجة الكيميائية، بل في هذا المزيج من التربية القاسية، والكثافة العالية، وغياب بنية صديقة للحيوان. وأضافت فالسر أن هذه المشكلات موجودة أيضًا في أوروبا، لكنها أقل حدة.

قالت سارة، النادلة، للصحفية: “إذا أردت رؤية الدجاج، توجهي إلى الطريق السريع، سترين شاحنات الدجاج تمر هناك”.

وحذّرت قائلة: “المشهد محزن جدًا… قد يدفعك للتفكير في أن تصبحي نباتية”.

موعدنا الخميس القادم مع عرض صحفي جديد حول المستجدات الأمريكية.

ترجمة: مي المهدي

