منظمة العفو الدولية تنتقد عنف الشرطة خلال مظاهرة مؤيدة لغزة في برن

انتقدت منظمة العفو الدولية في سويسرا تدخل الشرطة خلال مظاهرة مؤيدة لغزة نُظّمت في العاصمة برن في أكتوبر الماضي، ووصفت ردّ فعل الشرطة بأنه غير مبرر وينطوي على استخدام مفرط للقوة. وجاء هذا التقييم استنادًا إلى ملاحظات ميدانية و180 شهادة من شهود عيان.

وقالت المحامية أليشا جيروديل في بيان صدر عن المنظمة يوم الثلاثاء: “أُصيب متظاهرون سلميون ومارة بجروح”، مشيرة إلى أن مسعفين متطوعين قدموا الإسعافات الأولية لما لا يقل عن 326 شخصًا.

وسلط تقرير المنظمة الضوء بشكل خاص على ما يُعرف بـ”تكتيك التطويق”، وهو أسلوب تلجأ فيه الشرطة إلى إحاطة المتظاهرين.ات بهدف السيطرة عليهم. وأوضح التقرير أن هذا الإجراء نُفّذ فجأة وباستخدام القوة، دون سابق إنذار، مما حال دون تمكّن الحشود من الانسحاب، وتسبب في تعريض أشخاص بحاجة إلى حماية للخطر بسبب طول مدة التطويق.

كما أشارت منظمة العفو إلى وجود ثغرات في تواصل الشرطة مع الحشود، موضحة أن التعليمات الصادرة لم تكن مسموعة سوى في ساحة البرلمان، وأن توجيهات متضاربة أدت إلى ارتباك المشاركين. فقد طُلب من الحضور أولًا التوجه إلى محطة القطار عبر شارع “شاو بلاتسغاسه”، ثم عبر “شبيتالغاسه”، قبل أن تُنفّذ عملية التطويق في الشارع الأول.

المنظمة تطالب بتحقيق

وفي رد على استفسار من منظمة العفو، أفادت شرطة كانتون برن بأنها أعلنت مسبقًا عن نشر عناصرها. وأوضح قائد الشرطة كريستيان برينتسيكوفير، في تصريح لوكالة كيستون-إس دي إيه، أن الهدف من تطويق ما وصفها بـ”المجموعات العنيفة والمشاغبة” كان تمكين المشاركين السلميين من تنظيم تجمعهم.

وأضاف البيان أن الانتقادات الموجّهة إلى الشرطة ستُؤخذ في الاعتبار خلال جلسات التقييم المقبلة. ورحبت منظمة العفو بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها “مبادرة أولى إيجابية”، لكنها شدّدت على ضرورة إجراء تحقيق موسّع في العملية الأمنية.

لم تُوجَّه اتهامات حتى الآن

كانت المظاهرة، التي لم تحصل على ترخيص رسمي وأُقيمت في 11 أكتوبر الأول، قد شهدت أعمال شغب واسعة، أسفرت عن أضرار مادية تُقدَّر بالملايين. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. ووفقًا لبيانات الشرطة، أُصيب 18 عنصرًا من قوات الأمن خلال المواجهات.

وخلال الأحداث، تحققت الشرطة من هويات أكثر من 500 شخص. وحتى الآن، لم تُوجَّه أي اتهامات، حسب ما أفادت به شرطة كانتون برن، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريًا.

