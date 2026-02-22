「一战再战」强势问鼎奥斯卡 获英国影艺学院6大奖

（法新社伦敦22日电） 保罗汤玛斯安德森执导电影「一战再战」这个颁奖季延续如虹气势，今天在英国影艺学院电影奖勇夺最佳影片、最佳导演等6项大奖，于下个月奥斯卡金像奖颁奖典礼前再添声势。

继金球奖（Golden Globes）得奖、奥斯卡奖入围之后，风格独特作品「一战再战」（One Battle After Another）今天又拿下英国影艺学院电影奖（BAFTA Awards）最佳影片奖。保罗汤玛斯安德森（Paul Thomas Anderson）并以这部政治惊悚片拿下最佳导演奖。

以极度撕裂的美国社会为主题的该片引发观众共鸣，一举囊括6项大奖，成为本届最大赢家。

提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）主演的运动喜剧片「横冲直闯」（Marty Supreme）虽获得11项提名，最终却空手而归。吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）执导的科幻片「科学怪人」（Frankenstein）则在技术类别夺得3个奖项。

吸血鬼时代剧配上音乐元素的恐怖片「罪人」（Sinners）拿下最佳配乐和最佳原创剧本等3项大奖。

英国影艺学院电影奖于奥斯卡金像奖颁奖典礼3周前颁发，通常被视为后者的风向球，本届在多个重要奖项肯定英国与爱尔兰人才。

当英国演员罗伯特阿拉马约（Robert Aramayo）击败提摩西夏勒梅和李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）等大咖夺得最佳男主角时，伦敦南岸中心（Southbank Centre）响起热烈欢呼声。

来自爱尔兰的洁西伯克利（Jessie Buckley）则延续金球奖气势，凭藉在「哈姆奈特」（Hamnet）中精湛演出而勇夺最佳女主角，击退凯特哈德森（Kate Hudson）、艾玛史东（Emma Stone）在内强劲对手。

除罗伯特阿拉马约个人夺奖，「妥瑞氏症与我」（I Swear）也摘下最佳英国电影奖。尼日裔英国女演员乌米马萨库（Wunmi Mosaku）则凭藉「罪人」荣获最佳女配角。

挪威电影「情感的价值」（Sentimental Value）荣获外语片奖，击败巴西犯罪惊悚片「这不只是个间谍故事」（The Secret Agent）、坎城金棕榈奖得主「只是一场意外」（It Was Just an Accident）以及加萨走廊（Gaza Strip）题材电影「欣德拉贾布之声」（The Voice of Hind Rajab）。